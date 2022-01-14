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14 января 2022, 15:53

РЕПОРТАЖ: байкеры и "Коники" с тюнингом: как в Давид-Городке отметили колядный вечер

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Удалой солдат на коне - этот образ лег в основу фольклорного колядного обряда в Столинском районе, который включен в список историко-культурного наследия. Какое-то время до начала 90-х годов "Коники" в Давид-Городке были под запретом. Но здесь не дали своей колоритной традиции исчезнуть. После ковидных барьеров, кажется, этот обряд обретает второе дыхание. Корреспонденты БЕЛТА в канун старого Нового года "пощедровали" вместе с местными жителями.

Вечером 13 января в Давид-Городке было очень оживленно. Еще засветло улицы стали наполняться веселыми голосами ряженых, сопровождаемых задорными звуками баяна, барабана или бубна. Боясь пропустить что-то интересное, мы спешили к одному дому в глубине городка. Там завершали последние приготовления к празднику опытные ряженые. Наталью Коваленко можно назвать одной из народных хранительниц обряда. Женщине 71 год, она с детства участвует в "Кониках". "Даже когда запрещали, мы все равно ходили по окраинам. В начале 90-х стало свободно. Для нас это большущий праздник, которого ждут и дети, и взрослые. Ходим по домам, поем веселые песни и шутим, желаем людям добра и здоровья", - рассказала пенсионерка.

В этот раз она примерила образ охотника. Всего в развеселой компании родственников и друзей 16 человек. Центральная фигура - конь с всадником. По легенде, костюм придумал квартировавший в Давид-Городке солдат русской армии. Горожанам идея пришлась по душе, к конику они прикипели. Его туловище скрывают под белой простыней, прикрепляют хвост, а вместо головы у него должен быть валенок. В центре остается место для всадника.

60-летний Сергей Туровец колядовал в образе Смерти, Бабы-Яги, Деда Мороза, а в последние годы за ним закреплен коник. "Перед праздником приводим его в порядок: чистим, ремонтируем, подлатываем. Конечно, проходить весь вечер с такой конструкцией непросто, ремни режут плечи. Но не обращаешь на такие мелочи внимания, потому что приносишь людям радость. Люблю поздравлять городчуков. Получаю от этого огромное удовольствие", - заверил лихой наездник.

Елена Гуня, будучи взрослой, впервые согласилась поучаствовать в "Кониках". "Поначалу сомневалась, ведь это будний день, устаешь на работе. Но очень рада, что согласилась. Интересно и весело. Это возможность еще раз окунуться в детство. Усталость как рукой сняло", - призналась она.

Эта разбитная компания первым делом направилась к соседям. Шумных гостей вышли встречать Ирина с семьей. "На "Коники" стараемся приготовить где-то 13 блюд. Угощаем холодцом, рыбой, отбивными, котлетами. Даем денежки. Открыть дом в этот вечер - значит, впустить счастье, благополучие и здоровье. Сейчас это особенно важно", - уверена хозяйка.

Ряженые идут к другому дому, а мы едем в центр Давид-Городка. Там еще одна группа вот-вот должна была выходить колядовать. Эти симпатичные молодые люди - байкеры. "К нам приехали друзья из Минска, Мозыря, Гомеля, Лельчиц. Захотели посмотреть, как празднуют "Коники". Нас около 20 человек, многие будут участвовать впервые, - рассказал Михаил Черный. - У нас нет цели заработать. Мы хотим повеселиться сами и поздравить людей, увидеть такие же компании и сравнить костюмы. С нами 11-летняя дочка. Передаем ей традиции. Когда она подрастет, будет ходить со своими друзьями. Хотелось бы, чтобы наш обряд жил веками".

Настоящих байкеров видно и слышно издалека. В колядный вечер они не изменяют себе, поэтому и коник у них соответствующий. Мастерили его несколько вечеров, и получился он на славу. Традиционной конструкции сделали небольшой тюнинг: удлинили, украсили ее светящейся гирляндой. Ну, и куда без регистрационного знака.

В этой группе человек пять из местных. Они опытным взглядом определяли, в какой следующий дом можно зайти. Хозяева радушно встречали гостей. С широкой улыбкой выслушивали пожелания, хлебосольно угощали и одаривали ряженых, танцевали и фотографировались. "Живем в центре, к нам заходит много "Коников". Не только наши городчуки, но и даже приезжие из соседних районов. Наши двое сыновей тоже пошли. Мы рады и детям, и взрослым маскам. Из-за пандемии в прошлом году многие закрывали дома, боясь вируса, но люди очень любят этот праздник. Стараемся детям прививать народные традиции, чтобы знали о них, понимали истоки и не дали им угаснуть", - убеждены Оксана и Александр Кулага.

Гомельчане Константин и Марина Куракинские - новички. О "Кониках" раньше не слышали. "Мужу три дня шили костюм богатыря, а у меня образ Солохи. Выпал шанс узнать что-то новое и интересное. Надеемся, что мы здесь первый, но не последний раз. Если понравится, возможно, станет нашей семейной традицией приезжать в Давид-Городок и участвовать в таком обряде", - уверены молодые люди.

Конечно, есть исключения. Но большинство ряженых, которых мы встретили, подошли к выбору костюмов с фантазией, сохранив аутентичность и добавив немного современных веяний. Щедровали в Давид-Городке до девяти вечера, а потом собрались на площади на парад "Коников". Местные жители вернулись домой ближе к полуночи. Но этот щедрый и богатый вечер будут обсуждать еще долго. Говорят, столько эмоций, что разговоров хватит на месяц.

БЕЛТА.

Фото Вадима ЯКУБЕНКА.-0-

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