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17 мая 2021, 16:49

РЕПОРТАЖ: Бальному танцу все возрасты покорны: витебскому "Фэсту" - 35

Плавное скольжение по паркету под нежную мелодию медленного вальса. Игра взглядов и жаркий накал страстей между неукротимой Кармен и ее ревнивым Хозе в эмоциональном пасодобле. Невесомый и головокружительный полет пары, танцующей стремительный квикстеп, когда кажется, что забыты все законы земного притяжения... Но не каждый зритель догадывается, что стоит за этой сверкающей радугой эмоций, плавностью линий и движений, за этой видимой легкостью. Корреспонденту БЕЛТА удалось побывать за кулисами накануне концерта, приуроченного к 35-летию витебского образцового ансамбля спортивного бального танца "Фэст", и ощутить магию и волнительность момента. Бессменный руководитель коллектива Наталья Товсташева рассказала, что бальными танцами никогда не поздно начать заниматься, как с годами меняется и усложняется хореография и как через танец воспитать настоящих леди и джентльменов.

Раз и навсегда выбирая профессию хореографа, нужно быть готовым к тому, что жизнь будет подчинена определенному ритму. И если ты успеваешь достаточно быстро переставлять ноги, чтобы попадать в него, то сможешь добиться неплохих результатов. Но и этого мало: руководителю коллектива важно не просто гореть работой самому, но и зажигать огонь и азарт в глазах своих воспитанников. А еще к слагаемым успеха необходимо добавить жесткую самодисциплину, щедрую щепотку авантюризма и, конечно же, веру в сказку и настоящее чудо. Именно такими качествами обладает Наталья Товсташева - основатель одного из самых известных в стране ансамблей спортивного бального танца "Фэст", которому в этом году исполняется 35 лет. Она знает, какими словами вдохновить и влюбить в бальные танцы даже тех, кто пришел в студию по настоянию родителей. Руководитель коллектива видит талант насквозь и умеет взрастить его, вкладывает в него максимум труда и усилий, а затем наблюдает, как раскрывается кокон неуверенности и на свет появляется яркая бабочка великолепного танцора. И еще она всегда старается сформировать в детях и взрослых чувство единства.

"Два полноправных партнера, которые умеют взаимодействовать между собой, находить компромисс и доверять друг другу, это половинки одного организма под названием "пара". Когда два разных человека умеют решать возникающие между ними разногласия, не прибегая к помощи посторонних, то можно смело говорить о том, что они состоятся не только как партнеры на паркете, но и социальные личности. Когда дети приходят в "Фэст", их прежде всего необходимо научить танцевать. Но параллельно с этим наша задача как педагогов - научить мальчиков и девочек общению, умению выходить на конструктивный диалог. Если они все же не могут решить спорные моменты, то первый, к кому они должны обратиться за помощью, тренер. И только потом родители. Или, как вариант, взрослому, которому доверился ребенок, желательно обсудить ситуацию с руководителем коллектива. Получается, что двое на паркете - это семья в миниатюре, которой не следует, образно говоря, выносить сор из избы, а нужно научиться ладить. В этом я вижу одну из самых важных социальных функций бального парного танца", - отметила Наталья Товсташева.

Три поколения танцоров выросли за эти годы в тренировочных залах и на витебской сцене. Выпускники студии приводят сюда своих детей, а те потом - своих детей. "У нас уже даже внуки есть", - сказала руководитель коллектива и поведала, как зарождался "Фэст". Название коллективу подыскивали такое, чтобы звучало на всех языках мира и означало если не одно и то же, то схожие понятия. Белорусское слово "фэст" оказалось вполне интернациональным и понятным для жителей стран из различных частей света. О высоких достижениях тогда не говорилось, но плох тот солдат, что не мечтает стать генералом. Участие в различных конкурсах как отдельный вид испытания танцора на прочность стало обязательным. Наталья Товсташева подчеркнула: для становления личности спортсмена (а бальные танцы считают одним из видов спорта уже почти целое столетие) соревнования - своего рода закалка и прививка от лени и звездной болезни. Участвовать и не победить, затем приложить максимум стараний, в следующий раз обойти соперников и стать лучшим или снова оказаться в аутсайдерах - на пути к успеху одни ломаются, а другие обретают тот внутренний несгибаемый стержень, который и приводит пару на пьедестал почета.

Раз есть спорт, то найдется и его атрибутика. "Парикмахеры, визажисты, модельеры, обувщики, производители всевозможных аксессуаров - индустрия услуг бальных танцев обширная. Пожалуй, как и в любом другом зрелищном спорте, инфраструктура здесь развивается так же стремительно, как и сам бальный танец. Если бы люди, стоявшие у истоков бальных танцев почти сто лет назад, сейчас увидели то, что исполняют современные танцоры, они бы сказали, что это технически невозможно. Даже за то время, что я руковожу коллективом, вижу, как меняется программа. То, что танцевали лет 20 назад ребята из старших групп, сейчас уже осваивают малыши. Это, с моей точки зрения, закономерно, ведь это показывает прогресс бальных танцев. Меняется зритель, меняется его восприятие, меняются школы танцев, и всем хочется удивлять, делать что-то интересное и незабываемое. И это касается не только участия в соревнованиях, где можно оказаться за бортом, если не развиваешься. Я имею в виду и концертную деятельность коллектива. Нам хочется оставаться новыми как для себя, так и для наших поклонников. Наши дети и взрослые ученики занимаются не только общепризнанными бальными танцами. Мы осваиваем постановки по сказочным сюжетам, интерпретируем по-своему знаменитые литературные классические сюжеты, посвящаем танцы родному городу", - рассказала о новых подходах в работе Наталья Товсташева, умеющая заставить танцевать латину и Кощея с Василисой, и Квазимодо с Эсмеральдой.

Два коллектива в стране представляют в соревнованиях среди ансамблей формейшн европейскую программу, и единственная в Беларуси такая команда, но по латиноамериканской программе, создана несколько лет назад на базе "Фэста". "Формейшн - это вид соревнований по спортивным танцам в группах, в которых состоят по восемь пар. Их выступление длится шесть минут нон-стоп, и программа включает все пять латиноамериканских танцев. Все исполняется в синхроне и с акробатическими трюками. Это физически и эмоционально сложно. Наши ребята уже выходили на одну конкурсную сцену с маститыми коллективами на чемпионате Европы, побывали в Китае еще до пандемии. В 2018 году мы только начали осваивать формейшн, и в группе самым старшим ребятам было по 18 лет, а младшим - по 13-14. И когда они состязались с коллективами, которые занимаются таким направлением лет по 20 и у которых есть богатая на достижения школа, опыт, звания, имя, то показали себя достойно. К сожалению, из-за пандемии все чемпионаты закрылись или постоянно откладываются и мы не смогли попасть с новой программой на очередное соревнование. Но ждем, когда ситуация поменяется. Ребята заряжены и готовы побороться с лучшими из лучших", - поделилась Наталья Товсташева некоторыми планами.

Три с половиной десятилетия исполнится в этом году еще одному детищу руководителя "Фэста" - конкурсу спортивного бального танца "Витебская снежинка", который традиционно проходит зимой. Сначала соревнования проводились на уровне республики, на него съезжались пары из Мозыря, Минска, Витебска, затем присоединился Смоленск. Сейчас география конкурса включает до 27 стран. "Витебская снежинка" принимает десятки зарубежных пар. Наталья Товсташева выступает на конкурсе и в качестве одного из членов судейской коллегии. Оценивает технику и артистизм беспристрастно, ведь победа зависит скорее от самой пары, чем от мнения жюри. Порой эмоциональный и энергетический посыл, исходящий от танцоров, может сыграть решающую роль в выставлении оценок и заставить забыть о мелких огрехах в технике.

Когда Наталья Товсташева, уроженка Орши, подростком по рекомендации мамы пришла в новый кружок по бальным танцам, ей там очень не понравилось, она хотела бросить это занятие. Но, поддавшись на уговоры мудрой мамы, все же решила дать не освоенному до той поры танцу еще один шанс. Важную роль тогда сыграл коллектив, который покорил будущего руководителя большого ансамбля. И вот уже почти 40 лет она не расстается с бальными танцами. Они подарили ей и любимую профессию, и любимого супруга, который стал ее бессменным партнером на паркете и в жизни. Анатолий Товсташев много лет помогал жене обучать ребят основам вальса, танго, самбо, ча-ча-ча и других танцев. Сейчас он всегда рядом, хотя выступает скорее как консультант, больше отдавая себя профессиональной сфере - медицине.

Два абсолютно одинаковых танца невозможно исполнить даже двум одинаково подготовленным парам: каждая внесет в него свою изюминку. Школу конкретного мастера ведущие тренеры всегда узнают. Стиль "Фэста" уникален, хотя даже его руководитель затрудняется ответить на вопрос, в чем его особенности. На международных соревнованиях Наталье Товсташевой руководители других клубов спортивного танца часто говорят, что ее подопечных узнают из тысячи. "Я затрудняюсь сказать, что в стиле "Фэста" такого уникального. Все мои пары разные, и это очень здорово, потому что они и должны такими быть, отличаться друг от друга. Мне кажется, что танцоры нашего ансамбля с возрастом и опытом больше проявляют свою индивидуальность. Конечно, выдавать их может и техника, постановка рук, стоп, но все равно на передний план выходят личности танцоров, их характер", - выразила свою точку зрения руководитель коллектива.

Три первостепенные цели ставят перед собой педагоги "Фэста": научить танцевать, помочь найти себя и воспитать настоящих леди и джентльменов. "Бальные танцы - единственное занятие, где идет гендерное воспитание. Прежде всего, это осознание своей роли. Девочки должны научиться слушать своего партнера, доверять ему и делать так, как он скажет. Мальчикам же необходимо научиться мотивировать свои действия и нести ответственность за обоих. То есть если он ведет партнершу куда-то, то для того, чтобы показать: так нужно для удобства и комфорта, здесь самое лучшее место на паркете, где никто не будет мешать исполнять те или иные элементы. На соревнованиях номер, присвоенный паре, закрепляют на одежде партнера. На него будет направлено особое внимание судей, а значит, он обязан преподнести себя и партнершу в самом выгодном свете. От умения вести партнершу правильно молодой человек плавно приходит к пониманию, что во время поездок на конкурсы ему нужно нести ее чемодан, в гостинице на ресепшене узнать, куда их селят, на соревнованиях получить номер и узнать очередность выступления. Для танцоров это норма. Скажите, в жизни много женщин пойдут туда, куда их поведет мужчина? В танце девушка учится полагаться на молодого человека и понимать его мотивацию. Именно поэтому я настоятельно рекомендую отдавать детей на бальные танцы, в какой бы стране и в каком бы городе они ни жили. И когда в нашу студию приходят взрослые люди, у которых за плечами большой жизненный опыт, они поражаются, как сильно их меняет бальный танец. Им можно начать заниматься даже на пенсии, ему все возрасты покорны, можете мне поверить", - поделилась своим мнением опытный педагог, среди воспитанников которой есть новички золотого возраста.

На раз-два-три малыши осваивают танцы, которые придают им уверенность в себе, горделивую осанку, умение слышать друг друга, а еще веру в чудо. Чудо, которое заключается в возможности погрузиться в красоту, увидеть разнообразие мира, понять, что человеку все по плечу, когда есть четкая цель. Хореографическое искусство объединило под своим широким крылом множество направлений, участников и поклонников всех возрастов, рангов и званий. И пока в глазах воспитанников "Фэста" и их руководителей горит жажда нового, искра бального танца не угаснет.-0-

Алеся ПУШНЯКОВА,

ФОТО автора и из архива ансамбля "Фэст",

БЕЛТА.-0-

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