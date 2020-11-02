РЕПОРТАЖ: Белорусский Нотр-Дам: в Дрогичинском районе восстанавливают каплицу XIX века

Пандемия серьезно ударила по выездному туризму. Однако эта ситуация сделала более привлекательными путешествия внутри страны. Все больше белорусов отдают предпочтение индивидуальным поездкам. Причем вместо популярных локаций выбирают малоизвестные места отдыха и достопримечательности. Другими словами, заново открывают для себя Беларусь. Один из таких примеров - каплица-усыпальница рода Ожешко в деревне Закозель. За новыми впечатлениями и фотографиями для Instagram корреспонденты БЕЛТА поехали в Дрогичинский район.

Закозель во многом похожа на другие белорусские деревни, но все же этот населенный пункт - особенный. Окрестные земли в XVIII веке облюбовали представители рода Ожешко. Построили там усадебный дом и разбили парк, через несколько десятилетий возвели каплицу-усыпальницу. Спустя полтора столетия за неоготическую архитектуру ее окрестили белорусским Нотр-Дамом. Сейчас очертания каплицы сложно рассмотреть за строительными лесами: реставраторы вдыхают в нее вторую жизнь.

Так каплица выглядела год назад

Так каплица выглядела год назад

Достопримечательность является историко-культурной ценностью II категории. Долгое время она была на грани разрушения. Чтобы этого не допустить, в прошлом ноябре там начались противоаварийные работы. В первую очередь очистили от мусора и обломков прохудившуюся крышу. Затем специалисты занялись восстановлением верхнего яруса.

"Это одно из старейших зданий в стиле неоготики в Беларуси. Если каплица будет полностью отреставрирована, уверена, она станет туристической жемчужиной не только Брестской области, но и всей республики. Даже сейчас, когда ведутся восстановительные работы, туристы здесь бывают и в будни, и в выходные дни. Интересуются у строителей, что и как будет дальше", - рассказала начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Инна Проневич.

Для описания истории каплицы-усыпальницы вполне подходит поговорка "не было счастья, да несчастье помогло". В 2009 году археологи там провели раскопки, нашли много интересных артефактов. Дрогичинский райисполком занялся изготовлением проектно-сметной документации для восстановления достопримечательности. Начать работы не получалось из-за недостатка финансов. Центральный шпиль не выдержал бремени ожидания и практически рухнул внутрь. Местные власти стали активнее искать деньги на спасение памятника, обращались к спонсорам.

"На первом этапе были выделены Br50 тыс. из суммы, собранной на областном субботнике. Нынешний год ознаменовался более крупными вложениями. Откликнулся фонд Президента по поддержке культуры и искусства, подключился районный бюджет. Чем могут помогают местные организации. Поступают деньги и на благотворительный счет. В прошлом году на него поступило около Br4 тыс. По платежам мы увидели, что перечисления шли со всей Беларуси. Так что совместными усилиями дело движется, это результат труда многих людей", - заметила Инна Проневич.

Крышу каплицы сейчас покрывают медью - именно этот кровельный материал использовал при строительстве архитектор Франтишек Ящолд. Буквально на днях там установили центральный шестиметровый шпиль. Он весит полторы тонны. Крест и другие кованые элементы на нем - аутентичные. Их сняли с родного шпиля во время очистки крыши. Пока же жестянщики вовсю трудятся над бронзовым убранством для восьми боковых башенок.

Спускаясь вниз, рабочие оценивают результаты своего труда. Прикидывают, какой объем еще нужно выполнить. Мужчины с удовлетворением отмечают, что когда крыша будет полностью готова, получится настоящая красота.

Тем временем собственник озабочен следующим этапом реконструкции. Планируется восстановить фасад здания, крыльцо и водосточную систему, привести в порядок фундамент, провести внутренние работы. Изменения ожидают и здешний парк. Прорабатывается возможность воссоздания водоемов и сохранения уникальных растений, высаженных еще первыми хозяевами. В будущем перед каплицей обустроят зону для фотографирования, установят информационный стенд и несколько скамеек.

К слову, рядом, в деревне Перковичи, находится усадебно-парковый комплекс еще одного известного рода - Пусловских. Сейчас там располагается санаторная школа-интернат. Бывший усадебный дом не такой величественный, но место все же знаковое для белорусской истории. Любителей активного отдыха может заинтересовать байдарочный маршрут по Днепровско-Бугскому каналу. В деревне Белин по проекту трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина" завершается строительство байдарочной станции. Ожидается, что она заработает следующим летом.

Яркие впечатления от посещения Дрогичинского района оставит музей народного творчества "Бездежский фартушок" и его агроусадьба. Кропотливо сотканные местными мастерицами фартушки (каждый только в одном экземпляре) не оставят равнодушным никого. Здесь же можно прогуляться по сельскому подворью, полакомиться блюдами белорусской кухни и стать участником национальных обрядов, например, колядного, пасхального, купальского.

"Хочется удержать туристов в Дрогичинском районе, показать наши красоты. Поверьте, у нас есть что посмотреть", - говорит на прощание Инна Проневич.

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