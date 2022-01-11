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11 января 2022, 14:45

РЕПОРТАЖ: Без выходных и праздников: почти 50 лет школьники несут Вахту Памяти в Брестской крепости

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Нынешней весной проект "Пост Памяти Брестской крепости" отметит свое 50-летие. В течение полувека вахта у Вечного огня не прерывалась. За это время часовыми на Посту №1 побывали более 98 тыс. юнармейцев. За значительный вклад в патриотическое воспитание коллектив Центра дополнительного образования детей и молодежи Бреста удостоен премии "За духовное возрождение". Традиции брестчане намерены сохранять и впредь. В твердости планов лично убедились корреспонденты БЕЛТА.

Осенью 1971 года торжественно открыли мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой". Через полгода в легендарной цитадели создали Пост Памяти, а в День Победы брестские школьники впервые заступили на вахту у Вечного огня. Для города это стало доброй традицией. В школах, гимназиях и лицеях появились мемориальные отряды. На Пост №1 они заступают с 1 сентября по 1 июля, без перерыва на выходные и праздники. Корректировки может внести лишь погода: в караул ребята не идут в мороз и жару, при сильном ветре и дожде. За год школу мужества проходят около 1,4 тыс. старшеклассников.

"Пост Памяти - городской центр военно-патриотического воспитания молодежи. В каждом учреждении образования Бреста создан мемориальный отряд, где ребята изучают историю своего города, Великой Отечественной войны. В Брестской крепости они реально могут прикоснуться к этой истории, получить навыки коммуникации и изучить азы военной службы: строевой, физической, огневой, медицинской подготовки. Но прежде всего - это уважение памяти о тех, кто сражался и погиб за нашу Родину", - подчеркнул начальник штаба Поста Памяти Игорь Чикалов.

Раз в год каждое учреждение образования на неделю делегирует 25 старшеклассников. Их вахта в Брестской крепости длится с четверга по среду. Распорядок дня ребят приближен к армейскому: с 8.30 до 14.30 их время расписано буквально по минутам. С дисциплиной тоже все очень строго. Начинается день с приведения в порядок формы и осмотра внешнего вида, затем начинаются занятия. Четыре смены через 15-20 минут сменяют друг друга на Посту №1.

Выпускница гимназии №2 Бреста Дарья Яромич заступила на Вахту Памяти уже в третий раз. "В Бресте есть святыня. Хоть однажды постоять на Посту №1 в крепости - большая честь и гордость", - считает девушка. К слову, мемориальные отряды соревнуются между собой. Лучший в награду получает возможность заступить на Пост Памяти 9 Мая. Для ребят это стимул. "В прошлом году мы заступали в День Победы. Шли по особому маршруту, в красивой парадной форме. Было много людей. Очень волнительно, даже коленки дрожали. Впечатления у меня останутся на всю жизнь", - уверена гимназистка.

Кстати, многочисленные туристы в Брестской крепости с интересом наблюдают за ритуалом у Вечного огня. Фотографируют юнармейцев на посту, снимают на видео церемонию смены почетного караула.

Многие ребята с удовольствием заступают на Пост №1 по нескольку раз. Павел Тишук - один из них. "Хотел пойти по стопам мамы, она тоже была в почетном карауле. Для меня честь охранять покой воинов, которые отдали свои жизни за свободу и независимость нашей Родины, - рассказал юноша. - Думаю, и в будущем школьники будут заступать на Пост Памяти. Уверен, что предложу это сделать и своим детям. Мне почетный караул во многом помог, не сомневаюсь, что и другим тоже".

Дежурства в Брестской крепости можно назвать хорошим тимбилдингом. Ребята работают в команде. Каждый из них получает баллы, которые потом суммируются. Это наглядно учит школьников помогать друг другу.

За неделю постовцы успевают побывать в музеях Брестской крепости и в археологическом музее "Берестье". Связываются педагоги и с пограничниками 11-й заставы имени А.М. Кижеватова. К сожалению, из-за пандемии экскурсии туда пока приостановлены. У Поста Памяти есть и собственный музей с пронзительным названием "Мальчишки бессмертного Бреста". Экспозиция рассказывает про строительство крепости, ее оборону в июне 1941 года и семьи защитников, историю и настоящее Поста №1. Но главные герои - воспитанники музыкантского взвода, которые наравне со взрослыми сражались в атакованной врагом крепости.

Если у вас возникла мысль, что многие ребята из мемориальных отрядов грезят о военной карьере, то это не так. Примерно 20-30 юношей и девушек ежегодно изъявляют желание поступить в Военную академию, Институт пограничной службы, Академию МВД, Университет гражданской защиты МЧС. Большинство же связывают свою жизнь с мирными гражданскими профессиями. На Вахту Памяти они заступают, потому что искренне любят и гордятся историей малой родины.

Для коллектива Центра дополнительного образования детей и молодежи, чьим филиалом является Пост Памяти, новость о присуждении премии "За духовное возрождение" стала приятной неожиданностью. "Переполняет гордость. Понимаем, какая на нас лежит ответственность. Будем и дальше продолжать эту работу. Тем более 2022-й объявлен Годом исторической памяти. Кто, как не Пост Памяти, занимается ее сохранением", - резюмировала директор Центра дополнительного образования детей и молодежи Юлия Глебик.

БЕЛТА,

Фото Вадима ЯКУБЕНКА.-0-

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