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27 сентября 2021, 16:05

РЕПОРТАЖ: Бежали в лес под пулеметными очередями. Жители деревни Шкленниково собрались в годовщину фашистского террора

Во время митинга
Во время митинга
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День 27 сентября 1943 года в исторической летописи лесной деревушки Шкленниково Мядельского района - трагическая страница, которая передается из поколения в поколение. Ровно 78 лет назад деревню постигла участь Хатыни - она была сожжена дотла вместе со многими местными жителями. Это случилось через четыре дня после того, как началось освобождение Беларуси. Невинные люди из лесного партизанского селения заживо сгорели в пламени карательной фашистской операции. Так фашисты отомстили мирным людям за их помощь партизанам, за их борьбу за свою независимость.

Этот день на удивление красивый и солнечный. Осень блистает яркими красками. 27 сентября - Воздвижение, как и тогда, во время Великой Отечественной войны.

В Шкленниково на митинге-реквиеме в этот день по традиции, которая поддерживается восемь последних лет, всегда звучит рассказ о том незабываемом трагическом дне. Ведущие рассказывают хронологию зверств фашистов, которая восстановлена со слов очевидцев, из архивных документов.

Митинг-реквием проходит у обелиска, установленного в центре деревни. Здесь были перезахоронены останки сгоревших в тот день сельчан в 1943 году, среди которых был и мой прадед Адам Гришкевич. Боль и память о нем всегда живут в моем сердце, в семье чтят память о нем.

На обелиске - фамилии 15 человек. Старожилы утверждают, что сгоревших заживо людей было больше. Некоторым, кто был помоложе, посчастливилось спастись, - убежали в болота, где прятались около недели, пока пылала деревня, а зарево было видно в соседних населенных пунктах. Некоторых угнали в Германию, в трудовое рабство.

Уже после окончания войны деревня возродилась заново.

На митинг-реквием собрались местные жители, в числе которых есть очевидцы тех далеких событий, люди из соседних деревень, правнуки и праправнуки погибших, школьники местной школы, представители Мядельского райисполкома, Сватковского сельсовета.

26 сентября 1943 года колонна солдат и полицейских со стороны Княгинина двигалась по дороге в сторону Мяделя. Это услышали в Шкленниково по приближающимся звукам мотоциклов. Люди стали убегать в сторону болотистой местности около деревень Сивые и Неверы. Дома оставались в основном старики, больные, инвалиды, дети.

Марии Алексеевне Купревич сейчас 94 года. А в ту пору ей едва исполнилось 16 лет. Ее юность была обожжена огнем войны. Все живо в ее памяти, те страшные события никуда не уходят, они всегда с ней. Женщина с болью и слезами рассказывает: "Тот день был солнечным и спокойным. Никто и представить не мог, какой ужас нам придется пережить. Этого нельзя забыть - мы в страхе бежали в лес через поле под стрекотание пулеметных очередей".

Мария Алексеевна вспоминает со слезами, как некоторые падали на ходу. Затем фашисты зверски добивали их прикладами. Некоторые, помоложе и поздоровее, добежали до спасительного леса, а потом и до болот.

Женщина спаслась с матерью и отцом, двумя сестрами. А ее бабушка Магдалена Малько, тетя Кристина Малько сгорели заживо. Слезы застилают глаза рассказчицы: прошли десятилетия, но разве можно такое забыть. Ее тетя Кристина, инвалид с детства, спряталась дома под печкой, где ее и сожгли. "Она уговаривала моего отца остаться, надеясь, что фашисты не станут губить невинных людей", - вспоминает Мария Алексеевна.

Ее брат и дядька были угнаны в Германию, а второй брат служил в партизанском отряде.

Фашисты, подгоняя прикладами и стреляя, согнали мужчин, женщин, детей в дом Романа Мисуны. Затем они провели "сортировку": старых, больных, инвалидов и тех, кто сильно плакал, собрали в одно место, а остальных отвели в сторону - их присоединили затем к колонне невольников, которых вывозили в трудовое рабство в Германию.

В деревне нацисты брали по несколько человек и в домах, сараях расстреливали автоматными очередями, добивая затем из пистолета. Так, в сарае Виктора Чернявского расстреляли его семью. Не пощадили и Ксению Глинскую с маленькой дочкой Юзефой, которые шли из соседней деревни Скороды.

Соседа Марии Алексеевны, моего прадеда Адама Гришкевича, который убежать не сумел, немцы догнали, привели к зданию начальной школы, что стояла на опушке леса. Фашист прошил пожилого человека автоматной очередью, а потом положил на дрова и сжег. Теперь фамилия прадеда - в скорбном списке на обелиске.

Стояли страшные крики, женщины голосили. Но это не остановило фашистов. Каждый раз, слушая о той жуткой трагедии, сопереживаю и испытываю чувство жгучей боли. За своего прадеда, за его односельчан, за всех белорусов, на долю которых выпали такие испытания.

Немцы сделали свое черное дело и покинули горящую с людьми деревню. Она пылала долго. От 58 дворов осталось одно пепелище. Чудом сохранилась липа, которая и по сегодняшний день растет в деревне как немой свидетель фашистской расправы.

На остывшее пепелище пришел один из местных, партизан, по словам очевидцев, Альфонс Чернявский. Он нашел кусочек ткани от кофточки своей мамы, Винцули Чернявской. Мужчина, рыдая, собрал на месте сгоревших домов человеческие кости и предал их земле. Там, где сейчас стоит обелиск в Шкленниково.

Жительнице Шкленниково , 81-летней Татьяне Михайловне Чернявской, тогда было всего три года. По рассказам мамы она знает, что ее дядю расстреляли. Она сама с матерью и братом была угнана в Германию. Вернулись на родину через два года, в 1945-м. Потихоньку стали возвращаться и другие односельчане. Жизнь после войны была тяжелой. "Не было ничего вообще. За счастье была землянка, в которой жили поначалу", - вспоминает Татьяна Михайловна.

Ровно через 78 лет воспоминания о трагедии собрали людей, чтобы поклониться погибшим и еще раз напомнить, как дорог и ценен мир.

На митинге-реквиеме выступила правнучка погибшего в Шкленниково Адама Гришкевича - член правления Белорусского союза женщин, заслуженный деятель культуры Беларуси Алина Гришкевич, которая восемь лет подряд является инициатором проведения данного мероприятия. Она поблагодарила руководство Мядельского района и Сватковкого сельсовета за организацию памятной встречи и отметила важность передачи из поколения в поколение памяти о той страшной трагедии.

На мероприятии ветеран Великой Отечественной войны Михаил Гардон подчеркнул, что белорусская земля усеяна памятниками, которые свидетельствуют о страшной трагедии военного лихолетья.

Первый секретарь Мядельского РК БРСМ Карина Емельян считает, что надо всегда помнить о событиях войны, чтобы они никогда не повторились.

Трагедия 27 сентября 1943 года - один штрих той великой трагедии, которую пережил белорусский народ. В тот день только в Сватковском сельсовете Мядельского района полностью было уничтожено 8 деревень. А всего за годы войны в Мядельском районе фашисты разрушили и сожгли около 60 деревень.

Сценарий митинга-реквиема был построен так, чтобы максимально подробно вспомнить события того дня, рассказать о погибших людях.

Минутой молчания почтили память погибших. К обелиску были возложены цветы.

Фото Егора ПАВЛЮЩИКА,

БЕЛТА.-0-

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