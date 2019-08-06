Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
6 августа 2019, Вт
+18°C
Переменная облачность EUR 2.3013
USD 2.0526
RUB 3.1497
Главное
Во время встречи Подготовка к строительству в Минске футбольного стадиона и бассейна обсуждена на встрече у Лукашенко
Президент
Беларусь направила приглашения наблюдать за выборами международным организациям
Политика
Правительство Беларуси рассчитывает на подписание визового соглашения с ЕС осенью
Политика
ЗАО "БелАсептика" и ООО "Tashkent Pharm Glass" создают совместное производство
Экономика
Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты более чем на $715 млн
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Выставка участников конкурса "Триеннале молодых художников" откроется в Минске 14 августа
18:51 Культура
Украшения X века нашли археологи возле Гольшан
18:34 Регионы
Беларусь и Сингапур будут обмениваться опытом правового регулирования
18:26 Общество
Спасатели помогают аграриям в уборке зерновых в Гомельской области
17:58 Регионы
В Гомельской области пять человек отравились в июле грибами
17:58 Происшествия
Начальник почты в Каменецком районе присваивала деньги из кассы
17:55 Происшествия
РЕПОРТАЖ: Бизнесмен-меценат благоустраивает родную деревню в Кобринском районе
17:51 Регионы
"Белавиа" планирует в конце августа запустить продажу товаров duty free в тестовом режиме
17:47 Общество
Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон
17:36 В мире
Парламент Индии одобрил законопроект о новом статусе Джамму и Кашмира
17:32 В мире
ЗАО "БелАсептика" и ООО "Tashkent Pharm Glass" создают совместное производство
17:13 Экономика
Важна четкая позиция работодателя по поддержке семейного человека на производстве - Щеткина
17:07 Регионы
Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве 8-месячного ребенка в Лунинце
17:02 Происшествия
Беларусь и Индия прорабатывают изменение условий кредитования проекта комплекса "Бремино-Орша"
16:31 Экономика
Более 17 тыс. первоклассников придут в школы Гомельской области 1 сентября
16:17 Регионы
Более Br25 млн направят в Брестской области на подготовку к отопительному сезону
16:14 Регионы
В Ачинске отменен режим ЧС
16:09 В мире
Российская волейболистка Наталья Думчева перешла в "Минчанку"
16:06 Спорт
Беларусь рассчитывает на поставки машиностроительной продукции на индийский рынок
16:01 Экономика
Товарооборот Минской области с Китаем в I полугодии вырос более чем на треть
16:01 Регионы
Все новости
Темы
Уборочная кампания Уборочная кампания
Отопительный сезон Отопительный сезон
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Чемпионат Беларуси по футболу-2019 Чемпионат Беларуси по футболу-2019
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

РЕПОРТАЖ: Бизнесмен-меценат благоустраивает родную деревню в Кобринском районе

Регионы 06.08.2019 | 17:51

В свой летний отпуск бизнесмен, меценат и общественный деятель Иван Панасюк вместе с семьей едет на малую родину - в деревню Леликово Кобринского района. Большую же часть времени проводит в Испании, а в принципе живет на несколько стран и городов. Иван Панасюк по-прежнему руководит работой Белорусского культурно-просветительского центра "Во имя Святой Евфросинии Полоцкой" в Новосибирске, где на его средства построена церковь. Как активный член попечительского совета Белорусского союза суворовцев и кадет регулярно бывает в Минске. И, конечно, его всегда рады видеть в родном селе.

Леликово - одна из самых отдаленных деревень Кобринского района с почти 500-летней историей, богатой на традиции, легенды и обряды. Одна знаменитая леликовская сваха чего стоит, костюм которой недавно внесен в список историко-культурных ценностей Беларуси. Иван Панасюк считает родную деревню уникальным социокультурным явлением, достойным исследования этнографов.

Похвастаться Леликово может и теннисным кортом с современным покрытием. Построил его для своих земляков на собственные средства Иван Панасюк. Открыли корт в августе 2006 года, и это было неординарное событие не только для района. Качество игровой площадки приехали оценить известные белорусские теннисисты, в том числе Владимир Волчков, Ольга Барабанщикова, представители Белорусской ассоциации тенниса. Состоялись товарищеские турниры. Гости были единодушны: корт европейского уровня, соответствует всем международным стандартам, можно любые состязания здесь проводить.

Рядом бизнесмен обустроил сельскую усадьбу с гостевым домом, где могут останавливаться спортсмены и любители тенниса для отдыха в деревне и занятий любимым видом спорта.

В день нашего приезда маленькие дочки мецената, двойняшки Мария и София, брали уроки у тренера из Бреста. Девочки, кстати, занимаются не только теннисом, но и плаванием, хореографией.

"У меня друзья спрашивают, для чего в такой глуши я все это сделал, можно ведь было построить корт и усадьбу под Москвой, под Минском, да еще и прибыль получать. А здесь все абсолютно бесплатно. Просто хотелось, чтобы это было в моей родной деревне. Чтобы пацаны могли играть не только в футбол, но и в этот дорогущий вид спорта: чтобы у них были корт, ракетки, мячи и прочее. Мне искренне хотелось сделать для них недоступное доступным", - поясняет Иван Панасюк.

Многие местные мальчишки тогда действительно заболели теннисом. Один из них - Андрей Сацюк, который сейчас живет и работает в Бресте. "Я сам из Дивина, это в 7 км от Леликово. Когда узнали, что там корт бесплатный открыли, думали, шутка. Поехали посмотреть. Нас гостеприимно встретили, дали поиграть. Мы настолько прониклись игрой, что стали регулярно туда ездить. Добирались, как могли: на велосипедах, пешком, на автобусе. И сейчас, когда с друзьями встречаемся, не в бар идем, а сюда едем. Очень качественный корт, лучше, чем в Бресте", - отмечает молодой человек.

В Леликово с кортом связывали большие надежды, на его базе планировалось открыть сельскую детскую теннисную школу, устраивать соревнования, растить новые таланты. Кроме того, рассчитывали повысить туристическую привлекательность сельской глубинки. Первые шесть лет здесь действительно проводился турнир "Буслик Полесья" - с интересной программой и призами для юных теннисистов. Потом деревня, которая находится в 800 м от белорусско-украинской границы, попала в пограничную зону, с организацией турнира стали возникать трудности, постепенно инициатива мецената сошла на нет. В местной средней школе также не нашлось энтузиастов, чтобы популяризировать этот вид спорта среди учащихся. Многих любителей и профессионалов отпугивает дорога: 7 км от Дивина до Леликово нужно проехать по гравийке. Вот и получается, что первоклассный объект используется далеко не в полной мере.

О сделанном Иван Панасюк нисколько не жалеет. Наоборот, говорит, хотелось больше сделать. "Не получилось реализовать все, что хотел. У меня есть проект еще на четыре корта и два гостевых дома, проведены геодезические и картографические изыскания. Думал, теннисная федерация будет приезжать, детские лагеря будут организовывать. Новые рабочие места в деревне хотя бы на сезон появились, - замечает бизнесмен. - Но корт есть, и он до сих пор приносит пользу".

Одним лишь кортом участие Ивана Панасюка в делах земляков не ограничивается. Он в курсе всех важных новостей с малой родины. В частности, бизнесмен оказал действенную помощь при благоустройстве старинного местного кладбища. Народную стройку возглавила староста деревни Анна Никандровна Жук. Как шутят местные, эта 72-летняя женщина была здесь и прорабом, и снабженцем, и главным организатором. "Люди у нас активные, дружные, собрали денег немало, Иван Павлович сильно помог. Удалили старые деревья, лишнюю растительность, подправили заброшенные могилки, сделали ограждение. Теперь наше кладбище в Кобринском районе всем в пример ставят", - рассказывает Анна Никандровна.

Еще одна местная достопримечательность - Свято-Димитриевская церковь, памятник деревянного зодчества XVIII века, построенный, как утверждают старожилы, без единого гвоздя. Правда, сейчас от него мало что осталось. В марте этого года в церкви случился пожар (по предварительной версии, из-за электропроводки), который практически уничтожил культовое здание. "Это все, что Бог нам оставил", - демонстрирует староста найденные на пепелище накидку из Почаевской лавры и вышитую закладку в Библию.

Иван Панасюк узнал о беде в Португалии. По его словам, была масса звонков от односельчан. А ведь перед этим в Леликово завершили благоустройство церкви и прилегающей территории. В течение нескольких лет местные жители жертвовали деньги, материалы, сами трудились на объекте. "Приехал наш Панасюк, сам заказал и оплатил тротуарную плитку, забор, нанял рабочих, которые укрепили фундамент, установили большой крест, подсветку по всей территории сделали, скамейки. Колокола заказал и оплатил земляк, который сейчас живет в Москве, Губарь Иван Иванович. Столько мы труда вложили, так старались все сделать, довести до толку, до конца: покрасили церковь, колокольню, ограду, даже плитку почистили. Закончили все поздней осенью - к престольному празднику святого Димитрия Солунского", - вспоминает Анна Никандровна.

Сейчас богослужения в деревне проводят в одном из пустующих домов. Относительно будущего храма люди пребывают в неведении. "Мы не знаем, что нам делать: реставрировать или строить заново. Думаю, надо строить всем миром. Без церкви никуда, потеряли мы такую большую свою любовь, святыню", - говорит староста.

Хочется верить, что найденные на пепелище реликвии все же вернутся в храм, а история его возрождения будет передаваться в Леликово из поколения в поколение, обрастая новыми легендами.

"Когда по поручению белорусской диаспоры мира я выступал на III Всебелорусском народном собрании, то предлагал подключить ее к решению многих вопросов и задач для развития нашей страны. Мне очень приятно, что многое уже реализуется в Беларуси и что инициатором наиболее интересных начинаний является непосредственно глава государства. Взять тот же Год малой родины - на мой взгляд, пятилетку надо объявлять, как минимум. Я знаю многих белорусов, волею судьбы проживающих за пределами страны, которые вспомнили корни родства векового и уже исповедуют принцип "трэба дома бываць часцей, треба дома бываць не госцем". Если каждый из них приедет к своей калитке, могилку деда поправит - это уже будет дорогого стоить", - заключает Иван Панасюк.

Светлана ВЕЧОРКО,

ФОТО Вадима ЯКУБЁНКА,

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
благоустройство, Брестская область, Кобрин, предприниматели, репортаж
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3013 BYN 2.293 BYN 2.298 BYN
USD
2.0526 BYN 2.05 BYN 2.054 BYN
RUB
3.1497 BYN 3.142 BYN 3.155 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Двойня зубрят родилась в Минском зоопарке
Все видео

Фотоновости

К завершению подходит уборочная кампания в ОАО "Туровщина" Житковичского района
Все фото

Инфографика

Национальный футбольный стадион (проект) Национальный футбольный стадион планируется построить в Минске на площадке возле стадиона "Трактор" за счет безвозмездной технико-экономической помощи КНР.
Вся инфографика
Президент
Фото из архива Лукашенко назначил парламентские выборы в Беларуси на 7 и 17 ноября
Лукашенко встретился с Курманбеком Бакиевым и поздравил его с юбилеем
Подготовка к строительству в Минске футбольного стадиона и бассейна обсуждена на встрече у Лукашенко
Политика
Сергей Румас Правительство Беларуси рассчитывает на подписание визового соглашения с ЕС осенью
Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики пройдет с 9 сентября по 8 октября
Европейская безопасность в условиях глобальной милитаризации станет главной темой "Минского диалога"
Экономика
Во время встречи Беларусь рассчитывает на поставки машиностроительной продукции на индийский рынок
ЗАО "БелАсептика" и ООО "Tashkent Pharm Glass" создают совместное производство
Беларусь и Индия прорабатывают изменение условий кредитования проекта комплекса "Бремино-Орша"
Происшествия
Фото из архива Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве 8-месячного ребенка в Лунинце
В Гомельской области пять человек отравились в июле грибами
Начальник почты в Каменецком районе присваивала деньги из кассы
Общество
Фото из архива Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты более чем на $715 млн
Беларусь и Сингапур будут обмениваться опытом правового регулирования
"Белавиа" планирует в конце августа запустить продажу товаров duty free в тестовом режиме
Спорт
Илья Ивашко. Фото из Instagram-аккаунта спортсмена Илья Ивашко прошел в 1/16 финала "Мастерса" в Монреале и встретится с Гаэлем Монфисом
Российская волейболистка Наталья Думчева перешла в "Минчанку"
В Кыргызстане пройдет чемпионат мира по бильярду в дисциплине "Свободная пирамида"
Технологии
Во время подписания. Фото БРСМ БРСМ и Союз молодежи Узбекистана подписали дорожную карту сотрудничества в IT-сфере
Флориан Шварц: "А1 станет европейским брендом для жизни в цифровом обществе"
БРСМ и Союз молодежи Узбекистана планируют реализовывать совместные IT-проекты
Культура
Полесский драматический театр. Фото из архива Полесский драмтеатр представит премьеру по пьесе Александра Островского
Выставка участников конкурса "Триеннале молодых художников" откроется в Минске 14 августа
Крутой олдскульный образ за пару минут: на A-Fest будет работать зона "А-Фешн"!
В мире
Фото AFP В Японии 57 человек умерли за неделю от жары
Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон
Парламент Индии одобрил законопроект о новом статусе Джамму и Кашмира
Калейдоскоп
Фото из архива Фотограф смог запечатлеть момент, когда молния ударила в вулкан
Мигрант покусал собаку и полицейского в Германии
Елизавета Боярская кардинально сменила внешность
Все круглые столы
Круглый стол Диана Подлесская,
Ирина Целиковец,
Александр Стукан,
Анатолий Звездин,
Павел Астапеня,
Виктор Шанюкевич,
Татьяна Недерева-Архипец 23 июля Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов? Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Сергей Касперович,
Валерий Голубовский,
Александр Ивченко,
Никита Ключник 5 августа Подготовка кадров для инновационной экономики. Развитие профессионального образования и движения WorldSkills в Беларуси Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый 25 июля Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
Валентина Масловская,
Инна Селивон,
Татьяна Лукьянчикова 24 июля Законодательное регулирование современных трудовых отношений. Новации Трудового кодекса
Пресс-центр
Пресс-конференция Сергей Касперович,
Валерий Голубовский,
Александр Ивченко,
Никита Ключник 5 августа Подготовка кадров для инновационной экономики. Развитие профессионального образования и движения WorldSkills в Беларуси Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый 25 июля Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
Валентина Масловская,
Инна Селивон,
Татьяна Лукьянчикова 24 июля Законодательное регулирование современных трудовых отношений. Новации Трудового кодекса
Газета 7 дней
Марафон безопасности
Ноу-хау «Великого камня»
Я бы в армию пошел...
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь МАРЗАЛЮК. От монарха к Президенту: институт главы государства в Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Найти и обезопасить в интернет-пространстве
Владимир БОЖАНОВ. Наше будущее: человек или искусственный интеллект?
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия