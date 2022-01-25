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25 января 2022, 17:12

РЕПОРТАЖ: Ближе к сельчанам: передвижной медкомплекс заработал в Пинском районе

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В Брестской области реализуют пилотный проект Министерства здравоохранения. Для Брестского, Барановичского и Пинского регионов закупили передвижные медицинские комплексы. По графику они будут приезжать в отдаленные деревни, чтобы сельчане прошли диспансеризацию и диагностику. В Пинском районе медкомплекс уже принял первых пациентов. Корреспонденты БЕЛТА вместе с жителями полесской глубинки оценили "поликлинику на колесах".

Пинск и Паре разделяют чуть больше 50 км. Раньше в деревне на берегу живописной Простыри у самой границы с Украиной кипела жизнь. Теперь все иначе. Со временем молодые люди перебрались в город или поближе к нему, большинство оставшихся уже пенсионеры. Такие люди нуждаются в особой заботе. В деревне работает фельдшерско-акушерский пункт, а теперь в подмогу будет приезжать медкомплекс. Оборудовали его на базе автобуса ПАЗ. Салон разделили на отсеки и приспособили для приема пациентов. Внутри есть кушетки, манипуляционные столики, шкафчики и холодильники для хранения различных препаратов - все, что нужно врачу для первичного осмотра пациентов.

"Можем выполнить здесь забор для лабораторного исследования, провести диагностику, в том числе сделать кардиограмму. Условия хорошие. Каких-то особых отличий нет. Главное преимущество - мобильность. Пинский район большой, есть отдаленные деревни. Можем приехать в любую точку, осмотреть людей и назначить лечение. Это оказание медицинской помощи шаговой доступности", - отметила заведующая Лемешевичской участковой больницей, врач общей практики Инна Сидорчук.

Мужчины и женщины по несколько человек ждали своей очереди на прием. Обменивались мнениями. "Это очень хорошо, но ФАП нельзя закрывать. В деревне почти все люди старые. Не каждый может прийти на прием. Наша Галина Ивановна всегда приезжает и помогает. Старый-то старый, а жить хочется", - поделился своими переживаниями 88-летний Николай Павловец.

Мужчина не единственный, кто переживет, что ФАП могут закрыть. "Мы благодарны, что о нас заботятся. Нам будет удобнее и лучше. Никуда не придется ехать, а все можно сделать на месте. Но не нужно закрывать ФАП, он оказывает нам большую помощь. У нас такая хорошая Галина Ивановна: всегда идет навстречу, очень часто обращаемся. А передвижной комплекс пусть приходит раз или два в месяц", - считают супруги Галина и Ярослав Касаткины.

Получив назначения у врача, пациенты идут к Галине Пригодич, которая заведует Парским ФАПом. Если нужно, она более подробно поясняет рекомендации доктора. На работу сюда женщина пришла после окончания медучилища в 2005 году. Сама живет примерно в 20 км в деревне Федоры Столинского района. "В Паре живут около 80 человек, в основном пожилые люди. А они требуют к себе более трепетного внимания: чтобы пришел, что-то посоветовал и просто побеседовал. Для любого пожилого человека лучшее лекарство - внимание", - уверена фельдшер.

Медицинский комплекс будет приезжать по графику. Пока в списке пять отдаленных деревень района. Врач общей практики будет меняться в зависимости от населенного пункта, за которым он закреплен. Помощник врача - постоянный работник этой "поликлиники на колесах". Если в деревне есть ФАП, то третьим будет оказывать помощь фельдшер. "Пока обкатаем медкомплекс и будем изменять его работу. Вероятно, усилим эту врачебную бригаду узкими специалистами. Не во всех деревнях есть медработники в фельдшерско-акушерских пунктах. Для людей улучшится доступность медицинской помощи", - подчеркнула врач по медицинской профилактике Пинской центральной поликлиники Алла Войтович.

В Паре медкомплекс приехал в 10 часов, а уже к полудню все сельчане разошлись по домам. После обеда некоторые из них могли увидеться снова возле автолавки, которая приезжает несколько раз в неделю. Магазин пока закрыт. "Зимой неудобно. Холодно ждать, потому автолавка приходит не в одно и то же время. Автобус стал к нам реже ходить из-за того, что людей мало. Да мы и редко куда-то ездим, чаще дети к нам приезжают, - рассказала Мария Павловец. - Деревня за последние лет 20 изменилась до неузнаваемости. Раньше люди держали большое хозяйство: коров, свиней, кур. У нас было две-три коровки. А теперь - только я и кот".

Кстати, от окраины Паре до границы с Украиной всего метров 300. В той части деревни, которая отделена от "большой земли" деревянным мостом через Простырь, живут несколько человек. Сельчане переживают за его состояние (кое-где конструкции прогнили), обращаются в Пинский райисполком и Брестский облисполком.

"Согласен, мост строить невыгодно, но он нам нужен. Это единственное сообщение, других переправ нет. Мы тут, как отшельники. Случись что - скорая помощь, газовая служба, электрики, пожарная машина по мосту не пройдут. Когда в прошлом году был пожар в заказнике, боялись, что и мы сгорим. Хорошо, что вовремя приехали пожарные. Тушили огонь вручную", - поделились тревогой Александр Ковш и Иван Гордейчук.

Сейчас рассматриваются варианты реконструкции моста, источники финансирования. Ведь он нужен не только местным жителям, но и многим службам, в том числе пограничникам.

Фото Вадима ЯКУБЁНКА,

БЕЛТА.-0-

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