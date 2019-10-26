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26 октября 2019, 13:55

РЕПОРТАЖ: Более половины жителей Могилевской области стали участниками переписной кампании

Новости темы "Перепись населения - 2019"
РЕПОРТАЖ: Дойти до каждого - как проводят перепись населения в сельской местности
Белстат рассказал, как отличить переписчиков от мошенников и нужно ли уменьшать срок между проведением переписи

В Беларуси 4 октября началась перепись населения. До 18 октября у жителей страны была возможность ответить на вопросы самостоятельно через интернет. Сейчас проходит самая активная фаза: к работающим на стационарных участках подключились переписчики, которые опрашивают респондентов по домам. Корреспонденты БЕЛТА поинтересовались особенностями нынешней переписной кампании, а также поработали вместе с переписчиками в Могилеве и Костюковичах.

В Могилевской области в переписи уже приняли участие более 50% жителей. С людьми работают 1407 переписчиков. "Без нашего внимания не останется ни один житель даже самого отдаленного поселка", - рассказала заместитель начальника главного статистического управления Могилевской области Елена Красовская.

До начала кампании Белстат объявил конкурс на фирменный логотип переписи этого года. "Участвовали всем управлением. И приятно отметить, что победу одержала Могилевская область", - подчеркнула замначальника управления.

Идея логотипа принадлежит главному экономисту отдела статистики промышленности, науки и инноваций главного статистического управления Могилевской области Наталье Круталевич. "Рисование - это мое хобби. Когда предложили поучаствовать в конкурсе, сразу согласилась. Вариантов было много. Логотип, который победил, дорабатывали всем коллективом. Хотелось показать белорусскую семью, чтобы как минимум было двое детей. Колоски - символ плодородия белорусской земли и отсылка к сельскохозяйственному блоку переписи. Белорусский орнамент подчеркивает историю, традиции и колорит нашей страны", - пояснила она.

Волонтеры "Переписи-2019" - студенты и работники различных сфер. В арсенале переписчика: сумка с фирменным логотипом, планшет, зарядное устройство, удостоверение, фонарик, свисток и бумажный вариант анкеты.

"Главное отличие переписи в этом году - переход на электронные носители, - продолжила Елена Красовская. - Это быстрее и удобнее. Сократилось время, которое тратится на одного респондента. Упростилась и обработка данных. После того, как переписчик нажмет на планшете кнопку "Отправить", - анкета сразу попадает в Белстат, где данные подвергаются обработке". Также волонтерам не нужно каждое утро получать разнарядку на день - в каждом планшете есть задание: жителей каких домов и улиц необходимо посетить. "Все это значительно упростило работу. Но если по каким-то причинам респондент захочет, чтобы его данные записывались от руки - у каждого переписчика есть бумажный вариант анкеты", - добавила замначальника управления.

Вместе с Еленой Красовской мы отправились посмотреть, как работают переписчики. Во время знакомства волонтер, студент 2-го курса Белорусско-Российского университета Даниил Звертовский рассказал, что ему еще не встречались те, кто бы захотел диктовать свои данные на бумагу. "Есть, правда, люди, которые ничего не слышали про перепись населения и не совсем понимают, зачем она нужна. Но стоит все объяснить - и они охотно отвечают на вопросы. Обычно все проходит быстро и позитивно", - поделился переписчик.

По дороге к нужному дому волонтер рассказал, что самая большая сложность - это попасть в подъезды с кодовыми замками. "Но сегодня нам повезло - дворник подсказал код от двери", - рассказал студент.

В первой квартире, куда мы постучали, никого не оказалось дома. На этот случай у переписчика есть извещения, в которых сообщается, где и как человек может ответить на вопросы проходящей кампании. Их опускают в почтовый ящик.

"По международным стандартам, допускается 10% населения, которые по каким-либо причинам не участвовали в переписи. Человек может находиться в больнице или отпуске, поехать к родственникам в другой город", - прокомментировала Елена Красовская.

Уже во второй квартире удача нам улыбнулась. Дверь открыла женщина, которая в 2009 году сама была переписчицей.

"Сейчас намного удобнее опрашивать население. Не нужно возиться с бумажками, меньше шансов допустить ошибку. В прошлую кампанию самой настоящей бедой были ручки - они постоянно текли. Я всю перепись ходила в синих чернилах. А к концу переписной кампании одна из моих ручек испачкала портфель. Да так сильно, что мне было стыдно, когда я сдавала его обратно", - поделилась воспоминаниями могилевчанка.

Следующим пунктом после Могилева стали Костюковичи, куда мы направились посмотреть, как проходит перепись в небольшом городе.

В городе людей посещают 17 переписчиков, из которых 3 находятся в резерве, в районе работают 10 человек и 1 - в резерве. Волонтер Вера Егорченко - сотрудник районного центра гигиены и эпидемиологии. По ее словам, решила стать переписчиком, чтобы разнообразить свою жизнь. "Потому что в первую очередь это общение. Люди у нас хорошие, идут навстречу, помогают. Например, звонят соседу, чтобы он вышел ответить на вопросы, подсказывают, где проживают люди, а где - чья-то дача", - поделилась Вера.

Важность личного контакта респондента и переписчика отметила и жительница районного центра Светлана Терехова. "Несмотря на возраст, я уверенный пользователь интернета. Но для себя решила, что участвовать в переписи буду на стационарном участке. Однако переписчик меня опередил. Ко мне приходила молодая девушка. Быстро закончили с анкетой, поболтали немного. Стать участником переписи населения - это гражданский долг каждого жителя страны. Ведь именно эти данные будут влиять на то, какие социальные вопросы будут решаться в первую очередь", - отметила она.

У соседнего дома с планшетом наготове нас ждала волонтер. Самая большая сложность для переписчика в частном секторе - это собаки во дворах, но смелая девушка уже стучит в новую дверь.

Дверь открыла пенсионерка Валентина Лукьянова. "Я уже третий раз участвую в переписи населения. Только закончила отвечать на вопросы, а уже думаю - скорее бы результаты. Ведь интересно узнать, сколько людей в Беларуси с высшим образование, как обстоят дела с демографией и миграцией", - пояснила женщина.

Данные переписи населения после обработки станут основой для дальнейшего прогнозирования развития как республики в целом, так и отдельных городов. Куда пустить рейсовый автобус, где построить школу или детский сад, какие направления необходимо развивать в том или ином регионе страны - все это будет разрабатываться на основе переписи.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

ФОТО Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

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