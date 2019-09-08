РЕПОРТАЖ: Брестчане празднуют юбилей родного города

Событие, которого все брестчане так долго ждали, готовились, свершилось: Брест встретил 1000-летний юбилей! Свой миллениум город отмечает обновленным, красочно, шумно и весело, в кругу многочисленных друзей, прибывших со всех концов света. Кажется, что население 350-тысячного города в эти дни выросло практически вдвое. Корреспонденты БЕЛТА вместе со всеми окунулись в праздничную атмосферу.

Эпицентром народных гуляний стала пешеходная улица Советская. Практически каждого, кто на нее попадает, она затягивает в водоворот событий, которые происходят до поздней ночи. Здесь работают многочисленные творческие площадки, ярмарки-продажи.

В районе памятника 1000-летию Бреста раскинулся город ремесленников, где изделия хендмейд предлагают мастера народного творчества со всей области.

Брестчане и гости с удовольствием делают снимки на память в стилизованных фотозонах. А в летних кафе делятся впечатлениями от праздника.

Еще один магнит - площадь Ленина, где установлена одна из основных сцен. Вокруг нее ежедневно собирается публика, чтобы понаблюдать за яркими шоу. Например, в этом месте открывался прекрасный обзор на костюмированный карнавал. Более 3 тыс. человек - талантливых горожан и гостей, творческих коллективов, исторических клубов прошествовали по центральным улицам. Креативно заявили о себе местные предприятия, сделав тематические декорации на передвижных платформах, легковых автомобилях, мотоциклах. Участники постарались отразить многовековую историю Бреста и его современную жизнь. Символично, что венчал процессию огромный торт высотой более четырех метров. Когда он выехал на площадь, зазвучала известная композиция Happy Birthday to You, под которую брестчане и гости радостно поздравили любимый город с днем рождения.

Тысячи людей собрались понаблюдать за международным карнавалом в Бресте Впервые карнавал в Бресте провели в 2015 году, а в праздник тысячелетия он поразил зрителей своими масштабами. Шествие стартовало из трех точек, прошло по проспекту Машерова и улице Ленина. В нем приняли участие более 3 тыс. человек.

"С удовольствием побывали на карнавале. Замечательные впечатления: все были очень красивыми, нарядными, радостными и веселыми, - поделились коренные брестчане Жанна и Сергей Драч. - Брест очень сильно изменился за последнее время. Мы видели многие города, в том числе европейские, но наш кажется самым красивым и уютным. Хочется пожелать ему во втором тысячелетии процветания, чтобы становился только краше".

Поздравить Брест и его жителей приехали около 50 делегаций более чем из десяти стран. Среди почетных гостей вице-мэр французского Бреста Салами Реза. Не только название объединяет города-побратимы, в их истории можно найти много общего. Обосновавшийся на берегу Атлантического океана тезка старше белорусского юбиляра более чем в два раза, а, значит, опытнее. "Прежде всего мы дружим, ищем больше общих точек соприкосновения между нашими регионами. Хотел бы использовать это время для встречи с руководителями города, чтобы рассмотреть возможности кооперации аэропортов двух Брестов, сотрудничества со свободной экономической зоной", - отметил мэр французского города. Он добавил, что самые приятные впечатления на праздновании тысячелетия производят счастливые и улыбающиеся лица местных жителей.

Набережная Ф. Скорины сегодня отдана под семейный праздник "Любовь есть". А городской парк культуры и отдыха приглашает всех на "Фестиваль красок".

На Госпитальном острове Брестской крепости свои двери после реконструкции распахнул археологический музей "Берестье". Его модернизация входила в план мероприятий по подготовке к празднованию 1000-летия Бреста, утвержденного специальным распоряжением Президента. Работы на объекте начались в 2017 году. В музее обновлена экспозиция, установлено современное оборудование, появились интерактивные площадки, объемные инсталляции, применены элементы аудиовизуализации, QR-коды.

На площадке возле технического университета проходит открытый городской фестиваль воздушных змеев, участниками которого стали около ста человек - в основном это команды учащихся школ города, семейные экипажи. Организаторами мероприятия выступил Центр дополнительного образования детей и молодежи. В небо над городом взмывают плоские и коробчатые змеи, изготовленные руками участников, а также заводским способом. Среди них много оригинальных конструкций, со спецэффектами. "За художественно оформленных змеев с символикой 1000-летия Бреста начисляются дополнительные баллы", - отметила заведующая отделом технического творчества Центра дополнительного образования детей и молодежи Наталия Шемет.

Без преувеличения самым ожидаемым событием и кульминацией празднеств стала музыкально-историческая композиция "Миллениум". Главное шоу тысячелетия устроили на берегу Гребного канала. На ультрасовременной сцене с помощью компьютерных эффектов, света, звука и воды была показана история Бреста и его современная жизнь. Каждый из эпизодов соответствовал определенной вехе развития города: зарождению поселения, дарованию ему Магдебургского права, эпохе индустриализации, военному лихолетью и послевоенному становлению.

Шоу "Миллениум" стало кульминацией празднования тысячелетия Бреста Над созданием масштабного шоу трудились около 1 тыс. человек. Его режиссер-постановщик - Анжелина Микульская, музыку написал композитор Леонид Ширин. Музыкально-историческая композиция длилась два часа.

За два часа на сцену поднялись около тысячи артистов - солистов и хоров, музыкальных и танцевальных коллективов. Атмосферу определенного времени помогли воссоздать Инна Афанасьева, J:mopc, Тео и Ольга Рыжикова, Дядя Ваня. Публика радостно приветствовала Эдуарда Ханка, который специально к тысячелетию написал и исполнил пронзительную песню о Бресте. Трогательным получился свадебный флешмоб. В нем приняли участие пары, которые в дни празднования 1000-летия связали себя семейными узами.

Одним из последних и ключевых эпизодов "Миллениума" стала клятва, которую от лица всех брестчан зачитал почетный гражданин города художник-ювелир Николай Кузьмич. "Для каждого это личные обещания - любить свой город, быть ему верным. Такими теплыми и добрыми словами все вместе мы дадим мощный энергетический заряд Бресту на второе тысячелетие", - считает мастер. Он признается, что таким многолюдным областной центр он еще не видел. "Хочется поблагодарить наших предков за создание Берестья, а также современников, которые потрудились на славу, преобразив город к празднику", - добавил он.

Понаблюдать за шоу брестчане приходили семьями, приезжали гости из других городов. Самыми преданными зрителями были жители микрорайона, на территории которого находится гребной канал. Они видели все этапы подготовки к миллениуму, следили за репетициями. В их числе Анастасия Кириенок с сыновьями Кириллом и Тимофеем. "Молодцы, супершоу подготовили, - выносят вердикт брестчане. - Брест очень хорошо украсили к празднику, мы довольны. Не каждому доведется отметить тысячелетие родного города, событие грандиозное. Много новых объектов открылось".

"Думаю, летописец, описывая события в Берестье в 1019 году, не предполагал, что таким образом дает начало отсчета биографии замечательного города. Сегодня Брест - яркий и современный областной центр. Что сейчас происходит, не апофеоз - это только пролог успешного, динамичного развития нашего города во втором тысячелетии. Вместе все у нас получится, вместе мы - сила", - подчеркнул председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

Светлана ВЕЧОРКО, Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,

ФОТО Вадима ЯКУБЕНКА, Рамиля НАСИБУЛИНА,

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