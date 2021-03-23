РЕПОРТАЖ: Будем птичек встречать да весну зазывать - в Могилевском районе отметили "Сороки"

"Вясна-красна, хадзi сюда! А ты, зiма, уцякай за ляса!" - пели наши предки во время народного праздника "Сороки". По традиции этот праздник считался второй встречей весны - его отмечали между Сретением и Благовещением. Его главные участники - дети, а основной атрибут - ритуальное печенье в виде птичек. Из-за того, что праздник приходится на Великий пост, по обычаю печенье пекли постным. Жители Могилевского района воссоздали обряд. Он прошел в дендропарке Вильчицкого опытно-производственного лесничества по всем правилам: с песнями, играми, хороводами и большими качелями. Корреспонденты БЕЛТА отправились на праздник, чтобы посмотреть, как наши предки весну зазывали.

"Праздник "Сороки" отмечается в день весеннего равноденствия - наши предки считали, что в это время ночь и день встречаются. А еще они верили, что в этот день из теплых стран к нам возвращались перелетные птицы, которые на своих крыльях несли весну", - рассказала культорганизатор Восходовского центра культуры и досуга Елена Шляхтенко.

Главный атрибут праздника - ритуальное печенье в форме птичек. Пекли такое печенье накануне праздника. "Вместе с матерью дети делали эту выпечку. Тесто было постным, чтобы не нарушать Великий пост. Его раскатывали в длинную палочку и завязывали в узелок, чуть сплюснуть - получается тельце и крылья будущей птички. Позже делали голову, украшали крылья и хвост - и в печь", - провела мастер-класс участница народного ансамбля народной песни "Вербница" Восходовского ЦКиД.

Одна из особенностей праздника в Могилевском районе - здесь местные жители делали птичек из тряпичных лоскутов, крепили их к палочкам, украшали лентами - с ними играли дети, как бы воспроизводя настоящий полет птиц.

Когда все было готово, детвора вместе с женщинами постарше высыпали на улицы - все нарядные с хорошим настроением. Начинался праздник с игры "Весенние ворота". Женщины из платков делали импровизированные ворота. И через них с песнями и хороводами проходили дети.

Iдзе матухна вясна,

Адчыняй варата!

Першы сакавiк прыйшоў,

Адразу белы снег сышоў!

А за iм красавiк

Кветкай першаю ўзнiк!

А калi надыйдзе май,

Сонца ў хату запрашай!

Участниками некоторых забав на "Сороки" становилась молодежь. Так, парни должны были через крышу дома или через дерево 40 раз перекинуть поленья. "И если парень не женат, а с заданием справился, женится совсем скоро и счастливый будет, - рассказала культорганизатор. - Во все народные обряды и праздники есть гадания и чаще всего они связаны с женитьбой или замужеством - людей всегда интересует их судьба".

Пока молодежь развлекалась, младшие с булочками в руках деревню обходили, дубок молодой искали. "Дети своих птичек должны на дубок повесить, чтобы молодое дерево просыпалось и сил набиралось. А испеченные жаворонки должны были приманить настоящих птиц, - рассказала Елена Шляхтенко. - Весну с нетерпением ждали и старшие, и младшие. Впереди большая работа - посевная. И приметы особые были на "Сороки". Если в день праздника утром мороз - урожай будет богатым. А если теплый ветер дует - лето дождливое обещает быть. Сегодня у нас морозит с утра - будем ждать высокого урожая".

"Ляцi, птушачка, далёка,

Гукай сонейка высока!"

После того как жаворонков на дереве развесили, в дереве начинался праздник - песни и хороводы. "Еще одно гадание было на "Сороки". Каждая незамужняя девушка свою булочку делала. И пока парни не видели, девушки раскладывали их на рушнике. Ребята подходили, выбирали понравившуюся птичку, а с ней - и подругу себе. Верили, что после такой встречи между молодыми любовь должна была появиться", - отметила Елена Шляхтенко.

Еще один важный обряд народного праздника - катание на качелях. Считалось, что в "Сороки" каждый должен был 40 раз на качелях покачаться. Между молодежью даже соревнование было - кто выше всех раскачается да громче других весну позовет.

"Когда к нам обратился отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского райисполкома с просьбой помочь в организации праздника, с радостью согласились. Организаторы рассказали, что для одного из обрядов обязательно нужны были качели. И мы за два дня сделали их - сотрудники нашего лесхоза с удовольствием приняли участие в подготовке. И сегодня в дендропарке - песни и счастливый детский смех. Здорово чувствовать, что в этом есть и наша заслуга, - поделился лесничий Вильчицкого опытно-производственного лесничества Андрей Савонькин. - Я, когда был маленьким, ездил к бабушке в деревню - это на западе Беларуси. И там часто проводили всякие праздники. Радует, что у современных детей есть возможность узнать, во что верили наши предки. Ведь эти традиции - неотъемлемая часть нашей жизни. У предков не было термометров, современных гаджетов - они обращались к природе, слушали ее. Нужно возрождать эти традиции и беречь их, чтобы не забыть, кто мы есть. И это особенно актуально в Год народного единства".

"Важно, что такие праздники продолжают жить. Специалисты клубной системы много общаются с пожилыми жителями населенных пунктов Могилевского района. Именно от них мы узнаем важные детали различных обрядов - как праздники отмечали их прабабушки и прадедушки, - рассказала директор ГУК "Централизованная клубная система Могилевского района" Наталья Гомонова. - И мы собираем эти знания и стараемся дать им вторую жизнь - воссоздать традиционные обряды. Здорово, что у нас много активных жителей как среди молодежи, так и среди тех, кто постарше. И наши идеи активно поддерживают".

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-