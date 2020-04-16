ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 16 апреля 2020
Минск Переменная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:40 "Энергетик-БГУ" проиграл на своем поле футболистам "Городеи" в чемпионате Беларуси Спорт
19:31 ФОТОФАКТ: Бескрайние поля тюльпанов в Германии Калейдоскоп
19:19 Генпрокуратура рассказала о принятых мерах по предупреждению COVID-19 Общество
19:14 РЕПОРТАЖ: "Будем работать, пока не отступит коронавирус" - как в минском кафе готовят обеды для врачей Регионы
19:06 Активисты БРСМ отправят медикам более 200 открыток от жителей Минска Регионы
18:57 Установлен механизм организации чартерных рейсов для эвакуации граждан Беларуси Президент
18:37 Социсследование "Молодежный бренд-2020" проведут в онлайн-формате Общество
18:34 Брестскую гостиницу "Интурист" могут задействовать для самоизоляции контактов 1-го и 2-го уровней Регионы
18:27 В России отложили подготовку к параду Победы В мире
18:23 В Беларуси серьезно и без паники относятся к ситуации с коронавирусом - Шатько Общество
18:16 В Миорском районе мужчина избивал сожительницу: в милицию обратились соседи Происшествия
18:13 Жителя Сенненского района оштрафовали за попытку продать в интернете старинные монеты Происшествия
18:13 Подписан указ об ипотечном жилищном кредитовании. Что меняется для граждан и банков? Президент
18:07 ГАИ Гомельской области призывает водителей быть осторожными из-за песчаной бури Регионы
18:05 Поддержка тем, кто "на передовой" - Лукашенко подписал указ о материальном стимулировании работников здравоохранения Президент
17:54 ЕБРР оценивает инвестиции в проекты Беларуси в 2020 году на уровне $400 млн Экономика
17:51 Мингорисполком выставит 15 помещений для продажи на аукционе Регионы
17:49 Посещаемость матчей чемпионата Беларуси по хоккею в нынешнем сезоне выросла на 25% Спорт
17:40 Карточки некоторых банков могут не работать ночью 18 апреля Экономика
17:30 В Витебской области на самоизоляции находятся более 3 тыс. человек Регионы
17:30 Брестский горисполком вносит коррективы в проведение мероприятий 9 Мая Регионы
17:19 Швейцария с 27 апреля начнет смягчать карантин В мире
17:19 Руководители военно-медицинских служб ОДКБ провели консультации по борьбе с COVID-19 Общество
17:08 Шоу "Евровидение: Europe Shine a Light" можно увидеть 16 мая в эфире "Беларусь 1" Культура
16:49 Гомельские ученые разрабатывают оптимальные технологии изготовления масок-щитков Регионы
16:40 ОПЕК ожидает самого сильного в истории падения спроса на нефть В мире
16:39 Помощь китайских компаний Беларуси для борьбы с COVID-19 превысила $1,6 млн Экономика
16:36 Республиканский субботник пройдет 25 апреля Общество
16:34 Старовойтова: обучение с использованием ИКТ не освобождает от регулярной учебной деятельности Общество
16:33 Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в I квартале сократились на 10,5% Экономика
Все новости
Все новости
Регионы
16 апреля 2020, 19:14

РЕПОРТАЖ: "Будем работать, пока не отступит коронавирус" - как в минском кафе готовят обеды для врачей

Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Генпрокуратура рассказала о принятых мерах по предупреждению COVID-19
Брестскую гостиницу "Интурист" могут задействовать для самоизоляции контактов 1-го и 2-го уровней

На фоне распространения коронавируса сфера услуг терпит значительные убытки. Кафе и рестораны сокращают работников, пытаясь оптимизировать затраты, а многие и вовсе закрываются, не имея возможности дальше поддерживать свой бизнес. Но некоторые заведения реагируют на проблемы иначе: они перестраивают работу и начинают готовить для медиков, которые сегодня находятся на передовой борьбы с COVID-19. Конечно, это не спасает кафе от больших убытков, но при грамотном подходе позволяет не просто держаться на плаву, но и вносить серьезный вклад в борьбу с пандемией. Среди заведений, которые пошли по этому пути, в числе первых оказался минский ресторан Grillman. Корреспонденты БЕЛТА узнали, что подтолкнуло заведение к этому шагу, какими блюдами они могут порадовать медперсонал и сложно ли работать в нынешних условиях.

Мы приходим в ресторан к самому открытию - стрелки часов только-только показали десятый час. В обычные дни его двери были бы еще долго закрыты, но последние недели работники приходят сюда к половине седьмого утра. В зале - ни одного посетителя, стулья и столики сгружены в углу, подготовлена одноразовая посуда. На входе размещено объявление: ресторан решил закрыться для гостей и посвятить себя волонтерству.

- Мы понимали, что выручка падает: посещаемость начала снижаться. Вечером было занято только два столика. Люди приходили только в обед, и, естественно, этого не хватало, - рассказывает предысторию управляющий Никита Божко. - Наш учредитель с частью команды только что вернулся из Италии. У его друга там есть своя небольшая траттория, которая начала кормить медиков. Он посмотрел на ситуацию в Беларуси и предложил сделать то же самое.

Руководство предложило сотрудникам выбрать: уйти в оплачиваемый отпуск и таким образом самоизолироваться или остаться в ресторане и готовить обеды для врачей. Вся команда без раздумий согласилась со вторым вариантом. Почему?

- С одной стороны, не хотелось бросать своих, а с другой - на полную самоизоляцию не уйдешь. Понятно, ты ограничил посещение каких-то заведений, учреждений, торговых центров. Но все равно выходишь в магазины, аптеки, - объясняет администратор Юлия.

Когда ресторан работал в обычном режиме, Юлия встречала гостей, следила за залом, рассчитывала посетителей. Сейчас она отвечает за наличие одноразовой тары, упаковывает обеденные комплексы и руководит их отправлением в больницу.

В новых условиях ресторан рассчитывал продержаться не более двух недель с учетом приготовления 50 обедов в день: именно столько ресурсов оставалось после закрытия.

- У нас была одноразовая посуда, остались какие-то продукты. Мы понимали, что неделю-полторы на своих запасах протянем. В первый же день выложили историю в Instagram лишь для того, чтобы люди не ехали к нам из другого конца города, чтобы поесть. Но так получилось, что про нас написали маленькую статью, потом ее подхватили, и это начало разрастаться, как снежный ком. На следующий день телефоны разрывались: все спрашивали, как нам помочь, куда нести деньги, как привезти продукты, - удивляется управляющий.

В итоге ресторан решил начать сбор средств в интернете. С призывом "Соберем ссобойку доктору" опубликовали объявление: "Мы сами и наши партнеры потянем большую часть расходов. Нам помогают уже многие. Однако мы и наши партнеры не можем покрыть все расходы, поэтому обращаемся за помощью, чтобы собрать средства на одноразовую посуду и недостающие продукты". После того как граждане активно начали жертвовать деньги, к кампании #соберемссобойкудоктору подключились другие кафе и тоже стали помогать врачам по мере своих возможностей.

Если сначала ресторан планировал продержаться неделю или максимум два месяца, то сейчас там говорят: мы будем работать, пока не отступит вирус. Уверенности придает поддержка граждан, крупных производителей и торговых сетей.

- Один фермер в самом начале привез нам курицу - мы отлично сделали из нее плов, - вспоминает необычные поставки Никита Божко.- Подключаются и такие компании, для которых не столь существенно отдать нам сто килограмм мяса.

На момент публикации репортажа ресторан в интернете собрал более Br46 тыс. Теперь ежедневно здесь готовят около 600 порций разных блюд для медперсонала Городской клинической инфекционной больницы и 6-й Городской клинической больницы. Чтобы узнать, чем будут угощать медиков в этот раз, мы отправляемся на кухню. Из расписания узнаем, что на днях здесь готовили крок-месье на завтрак, а на обед - суп "Эзогелин" из чечевицы и жаркое с картофелем по-домашнему.

- Сегодня у нас будет грибной суп, а на горячее - куриное филе с овощным соте. Куриное филе от мастера по барбекю, - говорят на кухне.

- Вы готовите курицу барбекю? - уточняю у бренд-шефа Павла Голенкова.

- Сегодня мы ее не будем делать, потому что на улице достаточно сильный и холодный ветер. Мы приготовим ее в печке, но она все равно получится особенной. Мы используем очень много специй: имбирь, черный перец, мексиканскую приправу, сухие лук и чеснок, - поясняет он.

- Просто ли вам было перестроиться на другую кухню? Скучаете по прежним временам?

- Скучать особо некогда, потому что работы много, - говорит Павел Голенков и ставит в печь уже шестой поднос с маринованным филе. - Конечно, здесь мы не можем поставить смокеры и грили, готовим не на углях, а на электричестве, но когда погода позволяет, то можем к этому вернуться.

- Но все равно блюда у вас не совсем обычные. Не котлета по-киевски, - привожу пример, чувствуя, что уже проголодался.

- У нас кафе с азиатской ноткой, поэтому стараемся готовить нестандартные блюда. Если супчик, то Том-ям или Фо-бо, например. Варим и грибные похлебки, и борщ вкусный можем сделать, но всегда с азиатской ноткой. Как только обед будет готов, мы обязательно вас угостим, - видимо, уловив мое настроение, отвечает повар. Нас тем временем отвлекает запах грибов - на плите кипит пятидесятилитровая бочка наваристого супа. А в стороне готовят овощное соте из цветной капусты, брокколи, цукини, сладкого перца, баклажанов, спаржевой фасоли, моркови и лука.

Все блюда приготовлены. Пока их упаковывают и загружают в коробки, мы беседуем с водителем ресторана Сергеем. Спрашиваем, какой была самая необычная помощь для заведения.

- Забирали как-то за городом у фермера продукцию - одну курочку замороженную, - улыбается он. И тут же добавляет - Но ведь это тоже помощь. Приятно, что люди в такое время помогают.

- А как доставляют продукцию? Вы контактируете с медперсоналом?

- Нет. Приезжаю в "инфекционку". Разгружаю коробки в подсобке - там находится обычно одна медсестра в халате и в маске. Быстренько выгрузил все и поехал. Потом, видимо, приходят другие и забирают, сколько нужно для их отделения, - рассказывает водитель.

По словам Сергея, он пользуется маской не только на работе, но и в повседневной жизни, особенно когда посещает общественные места.

- Стараемся с семьей в основном нигде не ходить, все время дома. Только по мере необходимости посещаем магазин, аптеку. Естественно, в масках и перчатках. Затем все это выбрасываем, дезинфицируем руки. Я даже в своем подъезде в лифте стараюсь антисептиком протирать кнопки. Это уже входит в привычку.

Когда все 107 обеденных порций распределены по коробкам, мы грузим их в машину, берем воду и напитки с печеньем, бесплатно переданные ресторану поставщиками, и отправляемся в "инфекционку".

- А вот и обед приехал, - принимает "товар" медсестра. - Готовите вкусно, всем нравится. Спасибо, что про нас помнят.

Михаил МАТИЕВСКИЙ,

фото автора,

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
врачи Минск общепит питание помощь репортаж
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Активисты БРСМ отправят медикам более 200 открыток от жителей Минска
Фото travelata-a.akamaihd.net Брестскую гостиницу "Интурист" могут задействовать для самоизоляции контактов 1-го и 2-го уровней
Фото из архива ГАИ Гомельской области призывает водителей быть осторожными из-за песчаной бури
Фото из архива Мингорисполком выставит 15 помещений для продажи на аукционе
Владимир Синкевич. Фото из архива В Витебской области на самоизоляции находятся более 3 тыс. человек
Александр Рогачук. Фото из архива Брестский горисполком вносит коррективы в проведение мероприятий 9 Мая
Главное
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко требует взвешенного подхода при сокращении сроков за наркотики и сохраняет жесткость к коррупционерам
В Беларуси проведено более 81 тыс. тестов на коронавирус
Вопросы с эпидситуацией в регионах на постоянном контроле Минздрава
Жители Лиды с сегодняшнего дня ездят на транспорте по smart-билетам
Минобразования рассказало о ресурсах для удаленного обучения школьников
Топ-новости
Поддержка тем, кто "на передовой" - Лукашенко подписал указ о материальном стимулировании работников здравоохранения
Подписан указ об ипотечном жилищном кредитовании. Что меняется для граждан и банков?
По амнистии могут быть освобождены из мест лишения свободы около 2 тыс. человек
Республиканский субботник пройдет 25 апреля
Яркий апрель в "Северной Америке"! В столичном комплексе - цены минус 10% и множество других бонусов!
Ресурсов для работы здравоохранения в ситуации с COVID-19 достаточно - Ермолович
Минжилкомхоз будет рекомендовать перенести на более поздний срок плановые отключения горячей воды
ЕБРР оценивает инвестиции в проекты Беларуси в 2020 году на уровне $400 млн
Вопросов с выставлением итоговых отметок в школе не возникнет - Минобразования
В больницах проводится мониторинг готовности к приему пациентов с коронавирусом
РЕПОРТАЖ: "Будем работать, пока не отступит коронавирус" - как в минском кафе готовят обеды для врачей
Профсоюзы за две недели направили на поддержку работников около Br3 млн
В России отложили подготовку к параду Победы
Сильный ветер и кратковременные осадки ожидаются в Беларуси 17 апреля
Карточки некоторых банков могут не работать ночью 18 апреля
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.