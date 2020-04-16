РЕПОРТАЖ: "Будем работать, пока не отступит коронавирус" - как в минском кафе готовят обеды для врачей

На фоне распространения коронавируса сфера услуг терпит значительные убытки. Кафе и рестораны сокращают работников, пытаясь оптимизировать затраты, а многие и вовсе закрываются, не имея возможности дальше поддерживать свой бизнес. Но некоторые заведения реагируют на проблемы иначе: они перестраивают работу и начинают готовить для медиков, которые сегодня находятся на передовой борьбы с COVID-19. Конечно, это не спасает кафе от больших убытков, но при грамотном подходе позволяет не просто держаться на плаву, но и вносить серьезный вклад в борьбу с пандемией. Среди заведений, которые пошли по этому пути, в числе первых оказался минский ресторан Grillman. Корреспонденты БЕЛТА узнали, что подтолкнуло заведение к этому шагу, какими блюдами они могут порадовать медперсонал и сложно ли работать в нынешних условиях.

Мы приходим в ресторан к самому открытию - стрелки часов только-только показали десятый час. В обычные дни его двери были бы еще долго закрыты, но последние недели работники приходят сюда к половине седьмого утра. В зале - ни одного посетителя, стулья и столики сгружены в углу, подготовлена одноразовая посуда. На входе размещено объявление: ресторан решил закрыться для гостей и посвятить себя волонтерству.

- Мы понимали, что выручка падает: посещаемость начала снижаться. Вечером было занято только два столика. Люди приходили только в обед, и, естественно, этого не хватало, - рассказывает предысторию управляющий Никита Божко. - Наш учредитель с частью команды только что вернулся из Италии. У его друга там есть своя небольшая траттория, которая начала кормить медиков. Он посмотрел на ситуацию в Беларуси и предложил сделать то же самое.

Руководство предложило сотрудникам выбрать: уйти в оплачиваемый отпуск и таким образом самоизолироваться или остаться в ресторане и готовить обеды для врачей. Вся команда без раздумий согласилась со вторым вариантом. Почему?

- С одной стороны, не хотелось бросать своих, а с другой - на полную самоизоляцию не уйдешь. Понятно, ты ограничил посещение каких-то заведений, учреждений, торговых центров. Но все равно выходишь в магазины, аптеки, - объясняет администратор Юлия.

Когда ресторан работал в обычном режиме, Юлия встречала гостей, следила за залом, рассчитывала посетителей. Сейчас она отвечает за наличие одноразовой тары, упаковывает обеденные комплексы и руководит их отправлением в больницу.

В новых условиях ресторан рассчитывал продержаться не более двух недель с учетом приготовления 50 обедов в день: именно столько ресурсов оставалось после закрытия.

- У нас была одноразовая посуда, остались какие-то продукты. Мы понимали, что неделю-полторы на своих запасах протянем. В первый же день выложили историю в Instagram лишь для того, чтобы люди не ехали к нам из другого конца города, чтобы поесть. Но так получилось, что про нас написали маленькую статью, потом ее подхватили, и это начало разрастаться, как снежный ком. На следующий день телефоны разрывались: все спрашивали, как нам помочь, куда нести деньги, как привезти продукты, - удивляется управляющий.

В итоге ресторан решил начать сбор средств в интернете. С призывом "Соберем ссобойку доктору" опубликовали объявление: "Мы сами и наши партнеры потянем большую часть расходов. Нам помогают уже многие. Однако мы и наши партнеры не можем покрыть все расходы, поэтому обращаемся за помощью, чтобы собрать средства на одноразовую посуду и недостающие продукты". После того как граждане активно начали жертвовать деньги, к кампании #соберемссобойкудоктору подключились другие кафе и тоже стали помогать врачам по мере своих возможностей.

Если сначала ресторан планировал продержаться неделю или максимум два месяца, то сейчас там говорят: мы будем работать, пока не отступит вирус. Уверенности придает поддержка граждан, крупных производителей и торговых сетей.

- Один фермер в самом начале привез нам курицу - мы отлично сделали из нее плов, - вспоминает необычные поставки Никита Божко.- Подключаются и такие компании, для которых не столь существенно отдать нам сто килограмм мяса.

На момент публикации репортажа ресторан в интернете собрал более Br46 тыс. Теперь ежедневно здесь готовят около 600 порций разных блюд для медперсонала Городской клинической инфекционной больницы и 6-й Городской клинической больницы. Чтобы узнать, чем будут угощать медиков в этот раз, мы отправляемся на кухню. Из расписания узнаем, что на днях здесь готовили крок-месье на завтрак, а на обед - суп "Эзогелин" из чечевицы и жаркое с картофелем по-домашнему.

- Сегодня у нас будет грибной суп, а на горячее - куриное филе с овощным соте. Куриное филе от мастера по барбекю, - говорят на кухне.

- Вы готовите курицу барбекю? - уточняю у бренд-шефа Павла Голенкова.

- Сегодня мы ее не будем делать, потому что на улице достаточно сильный и холодный ветер. Мы приготовим ее в печке, но она все равно получится особенной. Мы используем очень много специй: имбирь, черный перец, мексиканскую приправу, сухие лук и чеснок, - поясняет он.

- Просто ли вам было перестроиться на другую кухню? Скучаете по прежним временам?

- Скучать особо некогда, потому что работы много, - говорит Павел Голенков и ставит в печь уже шестой поднос с маринованным филе. - Конечно, здесь мы не можем поставить смокеры и грили, готовим не на углях, а на электричестве, но когда погода позволяет, то можем к этому вернуться.

- Но все равно блюда у вас не совсем обычные. Не котлета по-киевски, - привожу пример, чувствуя, что уже проголодался.

- У нас кафе с азиатской ноткой, поэтому стараемся готовить нестандартные блюда. Если супчик, то Том-ям или Фо-бо, например. Варим и грибные похлебки, и борщ вкусный можем сделать, но всегда с азиатской ноткой. Как только обед будет готов, мы обязательно вас угостим, - видимо, уловив мое настроение, отвечает повар. Нас тем временем отвлекает запах грибов - на плите кипит пятидесятилитровая бочка наваристого супа. А в стороне готовят овощное соте из цветной капусты, брокколи, цукини, сладкого перца, баклажанов, спаржевой фасоли, моркови и лука.

Все блюда приготовлены. Пока их упаковывают и загружают в коробки, мы беседуем с водителем ресторана Сергеем. Спрашиваем, какой была самая необычная помощь для заведения.

- Забирали как-то за городом у фермера продукцию - одну курочку замороженную, - улыбается он. И тут же добавляет - Но ведь это тоже помощь. Приятно, что люди в такое время помогают.

- А как доставляют продукцию? Вы контактируете с медперсоналом?

- Нет. Приезжаю в "инфекционку". Разгружаю коробки в подсобке - там находится обычно одна медсестра в халате и в маске. Быстренько выгрузил все и поехал. Потом, видимо, приходят другие и забирают, сколько нужно для их отделения, - рассказывает водитель.

По словам Сергея, он пользуется маской не только на работе, но и в повседневной жизни, особенно когда посещает общественные места.

- Стараемся с семьей в основном нигде не ходить, все время дома. Только по мере необходимости посещаем магазин, аптеку. Естественно, в масках и перчатках. Затем все это выбрасываем, дезинфицируем руки. Я даже в своем подъезде в лифте стараюсь антисептиком протирать кнопки. Это уже входит в привычку.

Когда все 107 обеденных порций распределены по коробкам, мы грузим их в машину, берем воду и напитки с печеньем, бесплатно переданные ресторану поставщиками, и отправляемся в "инфекционку".

- А вот и обед приехал, - принимает "товар" медсестра. - Готовите вкусно, всем нравится. Спасибо, что про нас помнят.

Михаил МАТИЕВСКИЙ,

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