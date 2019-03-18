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РЕПОРТАЖ: Будни автозаводского поселка - 30 лет в ожидании сноса

Регионы 18.03.2019 | 19:21

"Я живу в Минске, в Заводском районе (нас еще называют "шанхай"), в четырехквартирном доме. Туалет на улице. Холодная вода. Газ в баллонах. Тротуаров, чтобы спокойно ходить, нет!!! Дети ходят в школу по обочине! И это XXI век! А квартплату платим не меньше, а может и больше, чем те, у кого есть удобства", - так начинается обращение минчанки из Автозаводского переулка, которое она направила во время акции БЕЛТА "Ваш вопрос Президенту" накануне "Большого разговора". Женщина интересовалась будущим старого квартала, где ожидают сноса уже более 30 лет. Корреспонденты БЕЛТА отправились в этот район, чтобы подробнее поговорить с жильцами о волнующих их проблемах.

Квартал расположен недалеко от станции метро "Автозаводская" и включает около сотни жилых домов, выделенных в послевоенные годы Минским автозаводом для временного решения жилищных вопросов заводчан. На первый взгляд, застройка представляет собой частный сектор, больше характерный для сельской местности, если не знать, что здания усадебного типа, как и многоэтажки, находятся на обслуживании ЖКХ Заводского района. В каждом по две или четыре двухкомнатные квартиры, часть которых приватизирована.

"Наш дом разделен на четыре семьи. Посмотрите, в каком он состоянии! - показывает свои владения бывший работник автозавода Геннадий Моисеенко. - Крыша протекает, ее более 50 лет не обновляли. Не раз обращались в ЖЭС, но никакого движения. Предлагают самим починить. Но мы же перечисляем деньги на техническое обслуживание, капитальный ремонт. Придут, помажут, а через неделю вода опять течет прямо на проводку. Недавно чуть квартира не загорелась. Свои деньги вкладываем".

У жительницы соседнего дома Лилии Левшук аналогичная беда. Кровля пришла в негодность во время урагана 2016 года. После безуспешных попыток добиться помощи у коммунальщиков крышу подлатал муж. "Живу здесь 33 года, плачу как за арендную квартиру. В отопительный сезон в месяц больше Br100 получается, - рассказывает она. - Якобы нас до 2030 года должны снести, но когда начинаем наседать, обещают раньше. Дома сначала числились ведомственными, а потом их передали исполкому. Кто мог, самостоятельно улучшил условия: провел воду, поставил электрические водонагреватели, выкопал выгребную яму, сделал пристройки. А у некоторых, например, пожилых, одиноких людей, такой возможности нет. Так и живут, ходят в туалет на улицу. Одно время поговаривали, что нашелся инвестор, построит стадион, оздоровительный комплекс. Мы обрадовались, но дальше разговоров дело не пошло".

Лилия Левшук поясняет, что здания строились как временный фонд в 50-х годах. Из-за низкого фундамента они стали проваливаться в землю, в квартирах появилась плесень. "Уже больше 30 лет и не сносят, и не разрешают приватизировать. Не все в такой ситуации решаются вкладывать свои деньги. Если бы изначально было определено будущее застройки, многие бы, наверное, что-то делали. Дома не имели бы такой плачевный вид", - считает собеседница.

С ней согласна и соседка Нина, в двухкомнатной квартире которой сейчас живут шесть человек. Когда она только вселилась, дочке исполнился год. Теперь растет внучка. "Строиться нам не давали, приватизацию разрешили только два года назад. Дом весь пошел трескаться. У меня на даче лучше условия, а тут не знаешь, с чего начинать. Сделаешь ремонт, а нас через год снесут. Если бы конкретно сказали, что еще 10 лет будем здесь жить, может, и трепыхались бы. Выбрасывать деньги на ветер нет смысла, получаем копейки. Я работаю в Чижовке, где тоже был частный сектор. Двухэтажные красивые дома по 300-400 квадратов. Их снесли в течение года. А у нас такое пространство! Только на месте нашего здания можно построить высотку и в нее всех переселить", - замечает женщина.

Часть дома семья привела в порядок, поскольку одна стена готова была обрушиться. Сигналом к тому, что дальше тянуть нельзя, стал случай, когда из-за отсутствия опоры чуть не упал на пол шкаф. Пристроенные помещения узаконили. "А многие ждут. Есть такие квартиры, куда заходишь и боишься. Все сгнило. У нас дом хотя бы шлакобетонный, а у половины поселка полностью деревянные. Некоторые в документах вообще не числятся", - рассказывает минчанка.

Кроме состояния жилфонда больной вопрос для квартала - дороги. Проезжую часть периодически подсыпают, но за зиму снова появляются ямы. А без авто жильцам обходиться сложно: до метро около 800 м, до Партизанского проспекта, где ходят автобусы и троллейбусы, - около 1 км. Не обустроены тротуары. "Если идти на каблуках, можно ноги поломать. Когда был снег, улицу не чистили, скорая не могла приехать на вызов", - сетуют жители.

Критикуют жильцы и систему обращения с коммунальными отходами. Раньше они выбрасывали мусор в большие контейнеры, который по неизвестной причине убрали. Теперь дважды в неделю приезжает спецтехника. "Вся детская площадка в мусоре, - жалуется минчанка Елена Федорова, муж которой семь лет назад купил в этом районе квартиру. - Сначала контейнерную площадку приходила убирать женщина, теперь нет. Машина приезжает по вторникам и субботам, что для такого поселка капля в море. Особенно сложная ситуация после выходных. Мы отходы вывозим ближе к проспекту, совесть не позволяет бросить кому-то под забор мусорный пакет, который потом растаскивают собаки и птицы".

Требует внимания, по ее мнению, и социальная инфраструктура. "Дети ходят в школу №5 (она небольшая, всего 23 кабинета, а рядом новостройки), учатся и в первую, и во вторую смены. Вечером боишься за ребенка, особенно весной-осенью, когда начинают гулять собаки. В прошлом году на собрании пожаловались, что нет тротуарной дорожки. Обочину от машин отделили бетонными полусферами-грибочками, которые для внедорожников не преграда", - добавляет собеседница.

Жители признаются, что готовы вкладывать личные средства в ремонт домов, но хотели бы определенности. Часть усадеб уже снесли, разместив на их месте семь красивых многоэтажек, большой магазин. Что будет с остальными, конкретного ответа от властей не получили. "Нам бы нормальную дорогу, водоснабжение, канализацию, провести газ (ветка совсем недалеко) - мы сами свои дома подняли бы", - уверены жители многострадального поселка.

За пояснениями корреспонденты БЕЛТА обратились в администрацию Заводского района. По словам заместителя главы администрации Александра Степанова, на территорию поселка разработан проект детального планирования. Документ в прошлом году проходил общественное обсуждение и в ближайшее время должен быть утвержден. В перспективе здесь построят многоквартирные дома, но пока ни инвесторы, ни государственные заказчики не определены.

"Всего в районе насчитывается 97 таких домов, которые в 2003 году переданы в коммунальную собственность, а до этого находились на обслуживании автозавода. План мероприятий по освоению территории планируется разработать после утверждения проекта детального планирования", - проинформировал Александр Степанов.

Он также рассказал о планах развития социальной инфраструктуры Заводского района. Так, в этом году планируется открыть после реконструкции гимназию №25 по ул. Седова, ввести в эксплуатацию бассейн в Шабанах по ул. Селицкого. Во II-III квартале начнется строительство школы №210 на месте сносимого аварийного здания. Продолжается реконструкция неврологического корпуса 5-й городской больницы, готовится проект обновления поликлиники №36.

Надежда МАТВЕЕВА,

ФОТО Егора ПАВЛЮЩИКА,

БЕЛТА.-0-

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