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РЕПОРТАЖ: Собственная клиника, зеленая энергетика и рок-группа: к чему стремятся минские выпускники

Регионы 29.05.2019 | 11:19

Последние звонки звучат сегодня для 26 тыс. выпускников столичных школ, лицеев и гимназий, среди которых почти 9 тыс. одиннадцатиклассников. А уже спустя два дня начнутся экзамены. Поэтому репетиции выпускных вечеров сочетаются с подготовкой к итоговым и вступительным испытаниям. В минской гимназии №36, куда корреспонденты БЕЛТА заглянули накануне праздничной линейки, во взрослую жизнь отправятся 53 выпускника средней школы. Кем они видят себя в будущем, о чем мечтают? Ответы - в нашем репортаже.

Корреспонденты побывали на генеральном прогоне торжественной линейки, когда в сценарий вносились последние штрихи. На репетиции никто не волновался. Вместо строгих костюмов и высоких каблуков на выпускниках были максимально удобная одежда и кроссовки, а вместо многочисленных почетных гостей, родителей и близких за событиями с интересом наблюдали шумные первоклашки.

На площадке у крыльца малыши доводили до идеала танец с разноцветными лентами, пока одиннадцатиклассники выстраивались в длинную колонну и получали последние наставления. А затем на школьном дворе зазвучала трогательная мелодия вальса: грациозно кружились пары выпускников, в середине танца к ним присоединились первоклашки.

Из репетиционной карусели удалось перехватить на несколько минут ребят из 11 "А", в том числе школьную активистку Анну Ткаченко. Планы и стремления на ближайшие несколько лет девушка сформулировала уже давно: она не сомневается, что в скором времени станет студенткой факультета международных отношений БГУ. Всегда интересовалась культурой народов, историей разных стран. "Хоть пока точно не знаю, какую профессию выберу, но направление, в котором буду двигаться в будущем, уже есть", - поясняет девушка. Высокий проходной балл на выбранную специальность ее не пугает - уверена в своих силах: посещает курсы по обществоведению, английский доводит до идеала с помощью репетитора. Рассматривает в перспективе и открытие своего дела, возможно, будет развивать дистанционное обучение, в частности онлайн-курсы.

В гимназии 11 "А" класс делится на два профиля: англо-математический и физико-математический. Неудивительно, что большинство ребят планируют связать жизнь с точными науками, интересуются экономикой, проектированием и программированием. Михаил Вериго в прошлом учебном году стал лауреатом специального фонда Президента благодаря призовому месту на республиканском этапе олимпиады по географии. Но для Миши это только увлечение. Перспективы профессионального развития юноша видит в компьютерном проектировании, поэтому поступать будет в БГУИР. "У меня дед - инженер, я еще в детстве вдохновился его примером и точно знал, в какой сфере буду работать. Но и с любимой географией тоже расставаться не хочу. Думаю, что в перспективе мог бы сделать уклон в сторону зеленой энергетики. Почему бы не заняться разработкой альтернативных источников?" - рассуждает выпускник.

Удивляет осознанностью своего выбора и Дарья Ильинчик. Девушка единственная из класса будет поступать в медицинский университет. Пока нацелена на учебу на лечебном факультете, будет прилагать все усилия, чтобы при распределении по специальностям связать свою жизнь с хирургией. "У меня есть глобальная мечта - открыть свою клинику. Понимаю, что хирургия не совсем женское дело, но этого не боюсь. Пугают только нагрузки и количество будущих дисциплин: учеба будет отнимать все свободное время. И все же я готова жертвовать личной жизнью и увлечениями ради будущей профессии", - говорит Дарья.

Наш разговор прерывается - класс собирается для репетиции программы выпускного вечера. Звучат любимые песни под гитару. Инструментом мастерски владеет главный музыкант 11 "А" - Даниил Земнов. Парень оканчивает школу с золотой медалью, всегда набирает высокие баллы на репетиционном тестировании, но с выбором вуза пока не определился. Для будущего абитуриента главное - поступить на бюджет на специальность, связанную либо с бизнес-аналитикой, либо программированием. В зависимости от результатов вступительных испытаний документы будет подавать в БГУИР либо в БНТУ, возможно, и в БГУ. Пока парень уверен только в одном: тестирование по русскому языку сдаст на 100 баллов, по остальным предметам будет стремиться превысить планку в 90. "На самом деле, моя мечта - создать рок-группу. Понимаю, что для развития в музыке нужен первоначальный капитал. Поэтому, возможно, открою ИП и создам маленькую уютную кофейню или пекарню в Минске. Знания в сфере бизнес-аналитики будут очень кстати", - перебирая струны, откровенничает гитарист.

Пока одни стараются тянуть ноты и попадать в такт, другие ребята успевают даже решить парочку заданий из сборника тестов, на скорую руку сделать набросок картины в блокноте. Ловко орудует карандашами Мария Бараева. Со второго класса девушка занимается рисованием, поэтому увлечение решила превратить в профессию и поступить на кафедру коммуникативного дизайна в БГУ и в будущем заниматься 3D-моделированием и оформлением рекламы. При подготовке к вступительной кампании упор делает в первую очередь на творчество, а потом уже на ЦТ. По выходным ходит на курсы при университете, хотя до этого в течение трех лет занималась в академии искусств. "В идеале хотелось бы добиться такого успеха, чтобы мои работы стали узнаваемы", - добавляет Мария.

Раздается очередной звонок, и ребята перемещаются в актовый зал, где завершают украшение, оформляя занавес огромными воздушными шарами. Затем выпускники занимают свои позиции на сцене - очередной прогон выпускного вечера, пока действо не будет доведено до совершенства. Корректировать танцевальные постановки педагогу-организатору помогает Михаил Майданюк. В прошлом учебном году парень перевелся в гимназию из другой школы, а в 11-м классе и вовсе дистанционно проходил обучение в Америке: учителя высылали задания, все приходилось осваивать самостоятельно и подтверждать знания каждое полугодие. С четырех лет Миша профессионально занимается бальными танцами, неоднократно выигрывал чемпионаты Беларуси. Когда пришлось расстаться с партнершей, новую удалось найти в Бостоне, куда парень вынужден был переехать, чтобы не бросать любимое дело. За границей понадобилась хорошая база английского, которую дали в школе. В будущем Миша планирует поступить в университет, где будет изучать специфику гостиничного и ресторанного бизнеса, а также продолжать занятия хореографией и покорять танцевальные вершины.

Все ребята из 11 "А" делают выбор в пользу высшего образования: класс очень сильный по успеваемости. Есть среди тех, кто упорно готовится к экзаменам и тестированию, и такие счастливчики, которые уже поступили. Еще в апреле Полина Запольская стала студенткой университета психологии в Варшаве. Девушка планирует стать бизнес-тренером. За границу уезжает только на обучение: работать и развиваться дальше планирует в Беларуси. "На самом деле, я бы осталась в школе еще на год. Именно за это время смогла бы точно определиться с выбором профессии и расставить все приоритеты. Пока буду в Польше, узнаю, какова самостоятельная жизнь без родителей. Буду стараться сочетать учебу с подработкой и развитием собственного стартапа", - признается девушка.

На сцене действия ребят слаженные: никаких споров и конфликтов, только поддержка и понимание. По словам классного руководителя Светланы Макеевой, 11 "А" отличает сплоченность и настоящая дружба. "Эти ребята разрушают стереотипы, что современных детей поглотили социальные сети. У нас приоритеты расставлены иначе: совместные прогулки, общие праздники и живое общение даже вне стен школы. Для мальчишек уже стало традицией в любую пору года и при любой погоде гонять в футбол, потому что подобралась хорошая компания. Да и девочки поддерживают это увлечение", - говорит учитель. Сами ребята тут же подтверждают эти слова и признаются: сложнее всего на пороге взрослой жизни расставаться с друзьями и учителями, которые за одиннадцать лет стали большой семьей и одной командой.

Мария ШНА,

ФОТО Геннадия ЖИНКОВА,

БЕЛТА.-0-

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выпускной, гимназии, Минск, репортаж
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