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17 декабря 2019, 15:45

РЕПОРТАЖ: Человек собаке друг: как могилевчане помогают бездомным животным

Волонтер Ольга Бицкая и собака Машенька
Волонтер Ольга Бицкая и собака Машенька

Предновогодняя пора - время чудес и добрых дел. В этом уверены сотрудники и посетители Могилевской городской центральной библиотеки имени К.Маркса. Вот уже несколько лет здесь проводят акции в помощь бездомным животным. Корреспонденты БЕЛТА отправились узнать, как становятся волонтерами и чем живет общество защиты животных "Доброе сердце" в Могилеве.

В городе сложно встретить человека, который бы не слышал про группу "Доброе сердце" в социальных сетях. Нашелся котенок или собака, сбежал домашний питомец, потерянная собака мерзнет на остановке - со всем этим жители приходят именно к "Доброму сердцу". А когда помощь нужна волонтерам, они обращаются к друзьям в Могилевскую городскую центральную библиотеку.

Заведующая информационно-библиографическим сектором отдела обслуживания и информации библиотеки Клавдия Ильинич
Заведующая информационно-библиографическим сектором отдела обслуживания и информации библиотеки Клавдия Ильинич

"С 2013 года в нашей библиотеке проходят акции в помощь бездомным животным. Два раза в год при участии неравнодушных жителей города мы собираем для животных все необходимое: корма, медикаменты и средства гигиены, посуду, поводки, ошейники и игрушки. Люди всегда откликаются на наши просьбы. Но в этом году предновогодняя акция вызвала особый ажиотаж", - поделилась заведующая информационно-библиографическим сектором отдела обслуживания и информации библиотеки Клавдия Ильинич.

Мы познакомились с идейным вдохновителем благотворительного проекта "Библ@йки" Натальей Ахрамович, библиотекарем и немножко волонтером.

Библиотекарь Наталья Ахрамович
Библиотекарь Наталья Ахрамович

"Какой из меня вдохновитель? Вы что! Я просто предложила идею - в библиотеке ее поддержали. Так и появились наши благотворительные акции. Эта идет уже больше месяца, и знаете, для всех нас стала приятным сюрпризом реакция могилевчан: такого количества подарков раньше не было. Волонтеры уже семь раз приезжали к нам их забирать. И каждый раз уходили с большими пакетами подарков для собак. Отдельно отправляют то, что передали для котов на передержке. Приятно, что люди становятся отзывчивее и добрее, ведь бездомным животным больше не на кого надеяться, кроме нас с вами", - поделилась мыслями Наталья.

Библиотекарь Наталья Ахрамович и посетители Дарья Кашенок, Анна Морозова и Анна Курякова
Библиотекарь Наталья Ахрамович и посетители Дарья Кашенок, Анна Морозова и Анна Курякова

Подарки для животных
Подарки для животных

Позже вместе с волонтерами мы отправились посмотреть, где живут их четвероногие подопечные. В Могилеве приюта для животных нет, так что общество "Доброе сердце" на пожертвования и личные деньги волонтеров арендует 10 вольеров в могилевском "Спецавтопредприятии". Здесь находится пункт временного содержания животных. Каждый вольер - это "двухкомнатный номер" для собак. Сейчас здесь живут 20 питомцев разных размеров, окрасов и возрастов. Всех их объединяет сложная судьба.

Волонтер Ольга Бицкая
Волонтер Ольга Бицкая

"У собак есть теплые будки, немного места на улице. За вольерами - территория для выгула. Мы приезжаем сюда каждый день: покормить, выгулять, почесать за ушком нужно каждую собаку. Есть график дежурств, чтобы ничего и никого не забыть. Часто к нам приезжают помощники, два раза в год здесь проходят субботники, и это настоящий праздник для животных. Потому что рук всегда не хватает, а собакам нужно внимание человека", - рассказывает волонтер Ольга Бицкая. Она студентка первого курса, животным помогает еще со школы.

Оля всегда очень хотела собаку. Они с мамой планировали взять породистую, уже присматривали питомник. А потом девушка вспомнила про группу "Доброе сердце" в соцсетях. И они поехали за собакой из вольера. "Хотели другую, но увидели Руппи - это была любовь с первого взгляда. В какой-то момент вообще сложилось впечатление, что это он нас выбрал. Адаптация к дому у таких собак сложная: тяжело привыкают к человеку, обстановке, потому что уже были преданы однажды. Но потом вы получите самого верного, любящего и ревнивого друга. Делить хозяина с кем-то еще такие собаки не намерены. Приезжали добиваться расположения Руппи и стали помогать волонтерам. Так с мамой и втянулись. Теперь подключились друзья и знакомые", - делится Оля.

Пока знакомились с собаками, Оля рассказывала подробности их прошлого. Некоторых собак вывозят в лес, бросают на трассах и остановках. Другие всю жизнь скитаются по улицам, а в вольеры попадают уже старичками.

Собака Веснушка
Собака Веснушка

"Здесь Машенька и Тибет. Тибет у нас новенький, его собирались усыпить. А вот Машенька живет уже несколько лет в вольере. Ее привез бывший хозяин на усыпление: начала линять, - с горечью и грустью говорит Оля. - Человеческая жестокость не знает границ. Когда становишься волонтером и начинаешь помогать бездомным животным, убеждаешься в этом каждый день. Но собаки лечат. У них учишься любви, добру и преданности. Они продолжают верить людям, несмотря ни на что".

Корреспондент Анастасия Гузовская и собака Машенька
Корреспондент Анастасия Гузовская и собака Машенька

После прогулки мы вернули Машеньку в вольер - в собачьих глазах появилась печаль. Кажется, ты всей душой чувствовал ее надежду на то, что сегодня она вместе с новым хозяином отправится в свой дом, чтобы жить там долго и счастливо.

В предновогоднюю пору в чудо верится особенно сильно. Оля поделилась с нами своим заветным желанием: "Очень хочется, чтобы однажды к каждой собаке, каждому брошенному коту или котенку подошел человек и сказал: "Пойдем домой. Навсегда". Чтобы люди стали ответственнее относиться к животным, не бросали их, занимались их здоровьем. А пока мы будем продолжать спасать, ухаживать и верить, что это обязательно случится".

Волонтер Ольга Бицкая и Машенька
Волонтер Ольга Бицкая и Машенька

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

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