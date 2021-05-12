РЕПОРТАЖ: Чемелы будут жить! Сельчане в Ивацевичском районе спасают родную деревню

Рядом с трассой М1 в 20 км от Ивацевичей есть интересное место - деревня Чемелы. Когда-то это был большой населенный пункт со школой, почтой, ФАПом, Домом культуры. А в 70-х "Беларусьфильм" даже проводил съемки, на которые заглядывал Владимир Высоцкий. Но со временем колхоз распался, все закрылось, и люди стали разъезжаться. Казалось, деревня доживает последние годы… Однако оставшиеся жители решили не сдаваться и превратили один из пустующих домов в место притяжения всех чемелян.

Для всех

Сегодняшние Чемелы - это две улицы: Центральная и Школьная. На 130 домов здесь всего 124 постояльца, из которых треть - пенсионеры. По словам местной жительницы Марии Оленич, раньше дела в Чемелах обстояли иначе: "Деревня у нас большая была: в каждой хате по 7 человек, а в верующих семьях и вовсе по 12-15. Куча детей: в школе в одном классе могло 25 учеников быть! Колхоз крепкий: скотников, полеводов, механизаторов - всех хватало. А потом его объединили с другим, работы не стало, народ потихоньку разъезжаться начал: одни - в город, другие - в соседнее Доманово. Оно и понятно: что здесь делать? Так постепенно наши Чемелы и превратились в глухомань".

Со временем закрылись все социально значимые объекты: сначала Дом культуры, потом школа, фельдшерско-акушерский пункт, последним "сдалось" почтовое отделение. Из благ цивилизации остался только сельмаг, который превратился для чемелян в место сбора: тут и сельские сходы проводили, и вакцинации от гриппа.

"С медицинским обслуживанием после того, как закрыли ФАП, совсем сложно стало. Прививки делали прямо в торговом зале магазина, а с плановыми осмотрами еще веселее было: фельдшер приезжал к кому-то домой и в этой же хате принимал всю деревню. Например, сегодня - в моей, через месяц - в соседней. Так и чередовались", - рассказывает Мария Константиновна.

Сельчан такое положение, естественно, не устраивало, поэтому они решили найти себе отдельное помещение, где смогли бы решать все свои вопросы. Идеальным вариантом стало бы пустующее здание бывшей почты. Однако его необходимо было выкупить у собственника. Стали думать: сколько денег нужно собрать с каждого жителя, на кого в итоге будет оформлена постройка… Начались споры: одни не хотели вкладываться, другие боялись, что человек, которому здание будет принадлежать по документам, всех обманет и заберет его под свои нужды, а третьи и вовсе не видели во всей затее никакого практического смысла. После бурных обсуждений решили привлечь к делу сельсовет. Но там заявили, что не могут держать у себя на балансе подобные объекты - нет под это бюджета.

Вместе веселее

Люди уже было расстроились, что все пропало, как старосте деревни Анне Емельянович пришла идея: "У нас в центре как раз был пустующий дом, который принадлежит одной женщине из Барановичей. Она его раньше сдавала в аренду, но квартиранты эти были не самыми аккуратными людьми, поэтому вскоре их выгнали. Я позвонила хозяйке и по-человечески попросила пустить нас в дом бесплатно. Она согласилась".

Инициатор создания общественного дома Анна Емельянович

Правда, вотчина чемелянам досталась, мягко скажем, в не самом лучшем состоянии: заросший кустарниками и травой в человеческий рост двор, прогнивший забор вокруг участка, облупившаяся краска на фасаде дома, печь в предаварийном состоянии, старая проводка и запущенные комнаты. Однако люди собрались и привели все в идеальный порядок.

"К ремонту дома приступили практически всей деревней: одни сами работали, другие деньгами помогали. Вложиться пришлось неслабо. Только на покраску стен, потолка и фасада ушло Br400. А еще стройматериалы, дерево новое для забора, штукатурка печи - расходов была уйма. Если подсчитать все, то где-то Br1,5-2 тыс. точно потратили. И в 2014 году, можно сказать, заселились в наш общественный дом", - делится Анна Николаевна.

На этой кушетке врач может проводить осмотр сельчан

Его требовалось еще и обставить. Первым делом приобрели медицинскую кушетку, чтобы врачи, приезжающие из Домановской амбулатории, могли оказывать помощь здесь. Оборудовали уголок для священника - с иконами, свечами.

Уголок священнослужителя

"Ближайшая к нам церковь находится в Доманово, а это в 7 км от Чемелов. Не каждый сможет преодолеть такое расстояние пешком, а автобус туда ходит только раз в день. Поэтому решили оборудовать место, где бы батюшка мог проводить службы на большие церковные праздники, например, Пасху, и исповедовать людей", - объясняет местная жительница Марина Русак.

Захотелось возродить и культурную жизнь деревни. Поставили вдоль стен специальные кресла и стали приглашать на выступления коллективы из домов культуры Ивацевичского района.

"Летом, когда тепло, на празднике деревни гуляем на улице. А зимой к нам приезжает автоклуб, и артисты выступают уже в доме. Людей собирается столько, что некоторым стоять приходится", - говорит Анна Емельянович.

Общественный дом

Посовещались и сделали

Дом еще служит диалоговой площадкой, где обсуждаются важные для деревни вопросы. Например, во время нашего визита местный житель Иван Левчук пожаловался на большое количество фур, колесящих по центральной улице Чемелов чуть ли не круглые сутки: "Им, конечно, удобно из Вильнюса через нас выезжать на "олимпийку", но нам ведь терпеть это уже невозможно. Носятся тут постоянно, не снижая скорость, - на улицу страшно выйти. Написал письмо в ГАИ, в итоге соорудили "лежачего полицейского", но он не исправил ситуацию. Можно как-то запретить им тут ездить? "

"Это дорога общего пользования, поэтому ГАИ не может ограничить здесь движение", - разъясняет сельчанину диспозицию председатель Вольковского сельсовета Игорь Карпович.

Игорь Карпович общается с сельчанами

Игорь Брониславович вспоминает, как на самом первом сходе после открытия общественного дома жители решили навести порядок на старом кладбище: "Все дружно сбросились деньгами, кто сколько мог, на альпинистов, чтобы они срубили большие ветки у деревьев. А утром пришли убрать мусор, скосить траву. Теперь погост опрятный. В Чемелах люди очень активные и, если надо, всегда готовы вместе потрудиться на благо деревни.

"Нам важно, чтобы было место, где мы можем собраться и поговорить, поспорить, песни попеть. Это позволяет поддерживать контакт друг с другом. Иначе, думаю, деревня бы уже умерла, а так есть шанс, что Чемелы будут жить", - заключает Анна Николаевна.

Вадим БАННЫЙ,

газета 7 Дней.-0-