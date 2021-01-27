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27 января 2021, 18:13

РЕПОРТАЖ: Что такое кластер и как он работает - разбираемся на примере первого нефтехимического

Серьезная перестройка ожидает промышленность Беларуси. Инновационными локомотивами ряда регионов в ближайшие пять лет станут кластеры. Пилотный нефтехимический уже создан в Новополоцке. Что он принесет городу и стране? Чтобы узнать ответ, газета "7 дней" отправилась в город на Западной Двине.

Три кита

- Наш кластер держится, условно говоря, на трех китах, - отметил первый заместитель председателя Новополоцкого горисполкома Сергей Семенычев. - Во-первых, это горисполком, представляющий интересы общества и региона. Во-вторых, Полоцкий государственный университет (ПГУ) - наши научные партнеры. В-третьих, индустриальная база - ОАО "Нафтан". Рядом с ним будут создаваться инновационные предприятия малого и среднего бизнеса.

Через новые технологии, которые позволят выпускать наиболее качественную и дорогостоящую продукцию, повысится конкурентоспособность не только "Нафтана", но и всего кластера, а также входящих в него предприятий. Такая синергия станет основой роста экономики региона.

Сергей Семенычев рассказал, как кластер будет работать:

- Например, после такого этапа модернизации, как ввод установки замедленного коксования, ОАО "Нафтан" станет производить кокс. Это высококачественное бездымное топливо - сырье для цементной промышленности и энергетики. Из серы, высвобождающейся при коксовании, можно выпускать продукт с высокой добавленной стоимостью - серобетон (или сероасфальт). ПГУ разработал технологию производства этого композитного материала, востребованного при изготовлении дорожного покрытия, опор ЛЭП, эстакад для трубопроводов и кабелей, колец для колодцев, фундаментов, сливных лотков в зданиях и т.д. Конструкции из серобетона обладают высокими гидрофобными свойствами, прочностью, они устойчивы к воздействию кислот, солей, масел. Вот вам предложение для инновационного предприятия кластера.

Синергия и доходы

В основе любого кластера лежит кооперация. Насколько она важна, рассказал заместитель главного технолога - начальник отдела инновационного развития ОАО "Нафтан" Игорь Ляхнович:

- Наш завод производит базовые масла, а СООО "ЛЛК-Нафтан" - присадки. Соединяя их вместе, получаем, например, автомобильные масла. ОАО "Нафтан" выпускает сотни наименований продукции, часть из которых вполне могла бы заинтересовать малые и средние предприятия кластера. Например, из наших битумов можно производить полимерно-битумные вяжущие. Они просто находка для дорожного покрытия трасс еврокласса. Не случайно в России принята национальная программа по полимерно-битумным вяжущим. Дорога с таким покрытием выдерживает 10 лет эксплуатации без ремонта. Пока же мазут и производный из него гудрон, из которых получается битум, - крайне дешевый и малоперспективный в плане сбыта материал. Привлечение малого и среднего бизнеса к их переработке дало бы новые рабочие места и увеличило доходы региона.

Кстати, данный проект, как сообщили в горисполкоме, уже заинтересовал одну из компаний.

Большой потенциал и у входящего в структуру ОАО "Нафтан" завода "Полимир", который выпускает полиэтилен, волокна и нитрил-акриловую кислоту. На их базе создаются композиционные материалы. Есть возможность наладить выпуск биоразлагаемых полимеров, а из них - экологичных биоразлагаемых пакетов, пленочных покрытий для теплиц. И даже полимерных труб, которые легко утилизировать.

Если учесть тот факт, что завод "Полимир" в ближайшей перспективе ожидает модернизация, то можно быть уверенным: после ее завершения он будет производить новые виды продукции. Одна из китайских компаний уже выразила желание участвовать в модернизации установки получения мономеров "Полимира". Интерес к сотрудничеству проявили и китайские бизнесмены из Вэйхая - города-побратима Новополоцка.

- Новая продукция "Полимира" и "Нафтана" открывает перспективы также для частных малых и средних предприятий и ИП, формирующихся вокруг нефтепереработки. Они смогут производить из нее свои - новые - виды товаров малотоннажной химии для мелких потребителей и отраслей страны и постсоветского пространства, - отмечает Игорь Ляхнович.

Кластеру в помощь - помещения и коммуникации бывшего завода белково-витаминных концентратов (БВК), на котором в годы Советского Союза работало более 10 тысяч человек. Хорошо вписывается в его задачи и завод "Измеритель", ранее работавший на оборонную промышленность и сумевший сохранить значительную часть высококвалифицированных кадров.

Мощности бывшего завода БВК заинтересовали компанию "Интерсервис", которая уже восстановила железнодорожную ветку и прорабатывает проект производства малотоннажной химии на его площадях.

Выстроилась ли очередь из других резидентов?

- Есть ряд заинтересованных компаний, которые высказали желание войти в кластер со своими технологиями. В их числе - СООО "ЛЛК Нафтан" и выпускающий оборудование для переработки полимеров "Станкопласт", - рассказал Сергей Семенычев.

Разработки просятся в производство

Услышав много хорошего в горисполкоме и ОАО "Нафтан" о вузовской науке, мы не могли не побывать с визитом и у третьего кита нефтехимического проекта - в Полоцком государственном университете (ПГУ). Ему уже более 400 лет!

- Наука всегда идет впереди самых современных решений, рождения предприятий и целых отраслей, - отметил проректор по научной работе университета Юрий Голубев. - Об этом свидетельствует опыт стран, где есть такие региональные формирования. Мы работаем над тем, чтобы наш вуз стал точкой роста региона, а ОАО "Нафтан" прирастал малыми и средними предприятиями, способными гибко реагировать на потребности рынка и перезапуск производств.

Университет продолжает совершенствовать технологии выпуска нефтепродуктов, расширять их ассортимент, улучшать качество. Вскоре на базе одной из лабораторий университета будет создана отраслевая лаборатория исследовательского класса. Это укрепит практико-ориентированные договорные отношения между университетом и заводом - с его отделами и управлениями. Последнее очень важно для разработки и внедрения новых материалов и продвижения новых видов продукции.

- Да, Полоцкий университет не может тягаться с академическими институтами, тем не менее ему повезло больше всех, - отметила заведующая кафедрой технологии и оборудования переработки нефти и газа ПГУ Ирина Бурая. - Ведь мы находимся рядом с нефтепереработкой и проводим большую работу для "Нафтана". При этом университет готов поддержать идеи малого и среднего бизнеса. В стенах вуза родилось немало разработок, которые буквально просятся в производство. В частности, это новые поколения масел и смазок на базе биоразлагаемого сырья, нефтяные сорбенты для ликвидации разливов нефтепродуктов из отходов растениеводства. Ожидают инвестора разработки противосмерзающих смазочных композиций для перевозки кокса и других сыпучих материалов.

Безусловно, Полоцкий университет - главный поставщик высококвалифицированных кадров для нефтехимической отрасли. Создание кластера заставило создателей обратить особое внимание на решение кадровых задач.

За последние три года в Новополоцке стала более целенаправленной система их подготовки. Начали с создания профильных классов в двух школах города, совершенствования подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена в Новополоцком политехническом колледже. Это вызвало рост интереса молодежи к получению профильных специальностей в Полоцком университете.

Перспективы

Мы заехали и в политехнический колледж, чтобы узнать, как идет подготовка рабочих кадров и руководителей среднего звена для нефтехимии. Заместитель директора Новополоцкого политехнического колледжа Наталья Колдуненко обратила внимание на тот факт, что колледж в формате кластерной инициативы усилил профориентационную работу среди школьников.

Зам директора колледжа
Зам директора колледжа

- В школах № 2 и № 12 были сформированы первые профильные 8-е классы. Там ученики проходят общеобразовательные предметы, а в колледж приходят в субботу на факультативные занятия по химии, где в наших лабораториях, оснащенных на самом высоком уровне, отрабатывают полученные навыки. Ожидаем хороших результатов от такого обучения.

…Главным координатором нефтехимического кластера вскоре станет Ассоциация кластерного развития. Цель ее формирования - консолидация работы местных властей, ОАО "Нафтан" ПГУ и создаваемых вокруг нефтехимического комплекса новых предприятий по превращению Новополоцка в территорию опережающего социально-экономического развития.

Большое начинается с малого

Стоит заметить, кто кластеры - это не ноу-хау Беларуси. Они хорошо себя уже зарекомендовали, например, в России.

Два года назад корреспонденту нашей газеты удалось познакомиться с достижениями такого проекта частно-государственного партнерства в Казани (Татарстан - республика с развитой нефтедобычей и нефтепереработкой), где прописалась знаменитая компания "Татнефть". Тогда выставка продукции малых и средних предприятий технополиса "Химград" поразила нас разнообразием и инновационными решениями. Справедливости ради нужно отметить, что под крышей технополиса собрались субъекты хозяйствования не только из сферы "химии". Мы не могли не заметить того, что пока в новополоцком проекте нет малых игроков.

- Да, пока игроки кластера довольно крупные, - согласился первый заместитель председателя горисполкома и уточнил: - Но мы уверены, что средние и малые еще придут, как и ИП. Если появятся новые виды сырья и наука подскажет, что из него можно делать, обязательно найдется тот, кто захочет выпускать новую для рынка продукцию.

Тамара МАРКИНА,

газета 7 Дней,

Фото Павла ОРЛОВСКОГО и Александра ХИТРОВА.-0-

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