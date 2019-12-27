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27 декабря 2019, 19:45

РЕПОРТАЖ: Дед Мороз поселился во Дворце Потемкина в Кричеве

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Стать героем новогодней сказки в настоящем дворце - для многих мечта из детства. В Кричеве в преддверии праздника решили помочь ее исполнить: именно здесь можно прогуляться по удивительным залам в компании фрейлины, поздороваться с князем Потемкиным, императрицей Екатериной II и посетить резиденцию Деда Мороза. На такую волшебную экскурсию отправились и корреспонденты БЕЛТА.

Дворец Потемкина в Кричеве - место притяжения не только для белорусов, но и зарубежных гостей. Памятник архитектуры 18-го века посещает около 26 тыс. туристов в год.

"Мы каждый раз стараемся придумать что-то новое. Ведь просто экскурсии - скучно не только для посетителей, но и сотрудников. Скоро Новый год, а дворец - одно из любимых мест горожан, к нам приезжает и много туристов. Поэтому для наших маленьких посетителей мы подготовили насыщенную праздничную программу, взрослым тоже не будет скучно", - рассказал директор исторического музея Кричева Владимир Мищенко.

Новогоднее настроение чувствуется уже в парке. Детвору здесь встречают сказочные персонажи. После небольшой прогулки дети отправляются во дворец.

"Всю программу мы постарались построить так, чтобы дети не заскучали. Никому не нравится слушать длинные исторические лекции, когда в резиденции тебя ждет настоящий Дед Мороз. Потому детишки прогуляются по залам дворца, познакомятся с князем Потемкиным и императрицей Екатериной II в Овальном зале. Здесь же пройдут хороводы и танцы. Проводит такую экскурсию девушка в образе фрейлины", - рассказал директор.

В залах дворца разместились разнообразные зоны. В одном из них дети и их родители смогут отведать волшебный травяной чай Потемкина, в другом - спрятался настоящий кукольный театр.

После прохождения всех залов посетители отправляются в резиденцию Деда Мороза, где их встретит не только главный герой праздника, но и другие волшебные персонажи.

"Здесь работает почта. Наши маленькие гости могут получить письмо от Дедушки Мороза с поздравлениями и пожеланиями или отправить весточку, если вдруг не хватило времени перечислить ему все заветные желания лично", - поделился секретом Владимир Мищенко.

Есть и мастерская, где ремесленники проводят для детей мастер-классы: можно расписать новогоднюю глиняную игрушку, сделать керамическую свистульку. Весь зал - одна большая новогодняя фотозона. Причем снимки можно распечатать в самом музее.

И надо признать, мастер-классы пользуются успехом: детей буквально не оторвать от лепки. Они внимательно следят за каждым движением мастера, стараются ничего не пропустить.

Каждый день во дворце Потемкина проходит несколько таких экскурсий. Работать резиденция Деда Мороза будет до 5 января.

А сегодня здесь прошел настоящий бал-маскарад. Его участниками стали около 50 молодых специалистов Могилевской области. Под звуки живой музыки они окунулись в эпоху классических бальных танцев, пышных платьев и галантных кавалеров.

"Мы много работаем, чтобы оставаться интересными для посетителей всех возрастов. Ежегодно проводим сотни разных мероприятий, каждый раз придумываем что-то новое. Резиденция Деда Мороза в этом году "поселилась" у нас впервые, но уже успела вызвать восторг. Думаю, теперь это станет ежегодной традицией", - поделился планами Владимир Мищенко.

Немного истории

В 1772 году состоялся первый раздел Речи Посполитой, в результате которого Кричевское староство вошло в состав Российской империи. Некоторые польские шляхтичи отказались присягнуть на верность Екатерине II, за что лишались своего имущества. Это произошло и с прежним владельцем Кричевского староства - Ежи Мнишеком. В 1775 году староство вошло во владения Российской империи. Нужна была сильная рука, чтобы держать новые территории под контролем, и Екатерина II стала раздавать города, поселки и области тем, кто отличился в Крымской войне. Так, 11 января 1776 года Кричевское староство с населением в 14 274 крепостные души получил фаворит Екатерины II - генерал-аншеф князь Григорий Потемкин-Таврический.

В Кричеве начали строительство дворца. Оно велось с 1778 по 1787 год. Проект выполнил архитектор Иван Старов - автор Таврического дворца в Санкт-Петербурге. С высоты птичьего полета здание имеет вид букв "П" и "Е" - это инициалы графа и императрицы. Рядом был разбит парк, некоторые деревья с тех времен сохранились.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

ФОТО Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

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