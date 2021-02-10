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10 февраля 2021, 21:45

РЕПОРТАЖ: Делегат VI Всебелорусского народного собрания Надежда Потапчик - человек неуемной энергии

Надежда Потапчик. Фото из архива
Надежда Потапчик. Фото из архива
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Когда Надежда Потапчик приезжает из своей родной деревни в Ляховичи, то многие подходят к ней поговорить о своих делах и почти полгорода - просто поздороваться. Чем знаменита эта улыбчивая женщина?

В "Чайку" - на три смены!

Среди тех, кто, завидев Надежду Петровну, спешит навстречу, много молодежи.

- Не всех уже могу узнать, ведь они были маленькими мальчишками и девчонками, когда приезжали на отдых в наш лагерь "Чайка"! - признается она.

В этом спрятавшемся в еловом лесу летнем оздоровительном городке, в котором Надежда Потапчик проработала директором 17 лет, многие любили отдыхать. И не одну смену. Еще с зимы ребята строили планы побывать в "Чайке", потому что там всегда было гарантированно весело - десятки утренников, спектаклей, квестов, костры, живая музыка, дискотеки и песни!

Каждый сезон лагерь встречал их разно­цветными домиками, многие из которых были выкрашены лично директором. Надежда Потапчик не наводила страху авторитетом - ни на вожатых, ни на детей, была настоящим заводилой, своей среди них! При этом, казалось, знала ответы на самые сложные вопросы.

С белорусской основательностью

Ближе к вечеру Надежда Петровна поручала ребят воспитателям, садилась на велосипед и рулила домой. Там ее ждали свои дети - Сергей и Женя. А еще целое хозяйство: корова (иногда не одна), поросята, куры, гуси, индейки. Досмотр за ними днем лежал на мальчишках. Сыновья, видя пример матери, выросли добросовестными и трудолюбивыми.

Под ночь, когда корова подоена, дети накормлены и спать уложены, директор на велике катила обратно - в лагерь. Чувство ответственности за ребят, которых ей доверили на лето, у Надежды Петровны оказалось высочайшим.

- Наш лагерь был настоящей сказкой! - вспоминают сегодня выросшие дети Ляховичского района.

А построило для них лагерь местное хозяйство "Новая жизнь". Идея принадлежала председателю колхоза Викентию Здановичу. Как-то в Прибалтике он увидел летний дом отдыха для детей. Решил такой же построить в Беларуси, в сосновом лесу - для мальчиков и девочек всего района. Домики получились даже внешне с литовским "акцентом" - у их крыш особый дизайн. Рядом выкопали озеро: как же детям без купания?

Сменивший Викентия Здановича председатель хозяйства Владимир Мороз предложил Надежде Петровне стать директором лагеря. Он уже тогда рассмотрел в неравнодушной к проблемам других женщине потенциал руководителя, способного взять ответственность и за себя, и за других. Знал ее историю и то, что Надя Потапчик, поехавшая поступать в столичный нархоз, могла бы и остаться в Минске. Пусть в тот вуз она по конкурсу не прошла, но работу нашла быстро: стала у токарного станка на подшипниковом заводе. Однако через два года все же решила вернуться в родные Беньковцы. Начала работать полеводом. Потом было заочное отделение Брестского пединститута, два года преподавания в начальной школе и еще 10 лет руководства детским садом. В общем, когда Надежде Потапчик предложили возглавить "Чайку", у нее накопился солидный педагогический стаж и богатый жизненный опыт.

Бессменный староста

Надежда Петровна показала себя настолько успешным руководителем, что земляки избрали ее депутатом в Кривошинский сельский совет.

- Она не только наш депутат, но и бессменный староста деревни Беньковцы, - подчеркивает Юрий Черенкевич, председатель этого сельского совета, в который входит 13 деревень. - Сегодня в ее родной деревне всего жителей 15 осталось… Но когда наступает весна, то всех, кто в здравии, собирает Надежда Потапчик - наводить порядок. Сельчане вместе со старостой и рабочими, которых мы отправляем в село, сгребают прошлогоднюю траву, срубают дикий кустарник, которым поросли подворья заброшенных домов...

Сейчас Надежда Потапчик - пенсионерка. Однако ей, человеку неуемной энергии, не сидится дома.

Могла бы оставаться дома, тем более что дети давно уже выросли и живут в Минске... Однако ей, человеку неуемной энергии, не сидится: впрочем, слово "сидеть" для сельчанина - не совсем уместное: поголовье разной живности на подворье Потапчик сократилось только на корову - все остальные в сарайчиках и во дворе по-прежнему хрюкают, кукарекают и гогочут.

Кстати, после своего директорства она пошла прямо в сторожа - на ферму. Там вскоре стала заведующей, под ее началом три оператора машинного доения и три животновода. На ферме - порядок и высокие надои, за что руководство хозяйства особо ценит Надежду Петровну.

...Не так давно в Беньковцы зачастили земляки. Узнали, что их депутат едет на VI Всебелорусское народное собрание, и заглянули поговорить - не о глобальном, а о своем, житейском. Кто-то просил помочь разобраться с расчетом пенсий, кто-то - обратить внимание на качество местных дорог... А из соседней деревни Остров прибыли ровесницы Надежды Потапчик, с которой вместе заканчивали Островскую среднюю школу, - поздравить с выдвижением в делегаты, а заодно - повидаться.

Тамара МАРКИНА,

газета 7 Дней.-0-

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