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РЕПОРТАЖ: Деревья в кадках и мини-пихты - что можно найти на елочных базарах в Минске

Регионы 29.12.2018 | 19:00
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Золотистая, серебряная, с искусственным снежком-инеем и без - от обилия пушистых красавиц в магазинах разбегаются глаза. Но многие белорусы по-прежнему не представляют Новый год без натуральной хвои и в преддверии праздников спешат за покупками на елочные базары. Только в столице открылось 213 таких торговых точек. Корреспонденты БЕЛТА побывали на некоторых из них: приценились к товару, узнали у продавцов, когда пик спроса на новогодние деревья, поинтересовались у минчан, где они выбирают лесную гостью.

Приближение долгожданных праздников в городе чувствуется сразу, стоит только покинуть стены офиса. Горожане спешат порадовать родных и друзей подарками, а на остановках, в общественном транспорте то и дело встретишь пассажиров с елочками в обнимку.

Например, минчанка Галина свою красавицу высотой больше метра купила на базаре недалеко от торгового дома "На Немиге" за Br15. "Мне уже седьмой десяток, а хочется каждый год видеть дома живую елку, приятно чувствовать ее запах - запах детства, - рассказала женщина. - Искусственные деревья не люблю, одно время ставила, но у дочки развилась аллергия. Теперь у нас только лесная елочка, держится две недели до старого Нового года. Смотрела елки в разных местах. На "Комаровке" большой выбор, очень красивые деревья из питомника - как игрушечные. Но и цены от Br30. На бульваре Шевченко елки от Br25, на Немиге - от Br12. Деревья в вазонах высотой около 70 см можно найти по Br23".

Один из крупных елочных базаров в Центральном районе Минска размесился возле кинотеатра "Киев" по ул. Каховской. Деревья здесь высокие, стройные, пушистые. Предпринимательница Татьяна Алиева торгует ими уже более 15 лет. "У нас самые красивые елки в столице, - зазывает она покупателей. - Привезли из питомника под Гродно, вот только вчера большую партию выгрузили. Обычно все наши елочки находят покупателей. В прошлом году пик продаж пришелся на 25 декабря, в этом году основная надежда на предновогодние дни. Сейчас на выбор 130 елей".

Женщина призналась, что в этом году торговать стало сложнее. В городе открылось большое количество торговых точек, бывает, в одном квартале между собой конкурируют по 6-8 елочных базаров.

Цены на ели на площадке у кинотеатра "Киев" начинаются от Br25. Здесь же можно купить хвойные букеты за Br2, небольшие пихты в цветочных вазонах по Br5. "Ели до метра уже практически все продали, остались в основном деревья от 1,5 м и выше за Br30. Особым спросом в этом году пользуются высокие деревья, их покупают, чтобы поставить во дворах", - рассказала Татьяна Алиева.

Деревья продавцы упаковывают сразу в сетку, чтобы покупателям было удобно нести их домой. Предлагают также заказать доставку товара на дом. "Я вчера купила елку за Br40, - поделилась жительница ближайших домов Елена. - Ель высокая - больше 1,7 м. Чтобы подольше сохранялся зеленый наряд, ставлю ее в специальную конструкцию с водой. Держится долго, практически не осыпается".

Кроме индивидуальных предпринимателей широкий выбор главного атрибута новогодних праздников представили лесхозы Беларуси. Одна из таких торговых точек находится по ул. М.Танка, 16. Цены здесь ниже, чем на предыдущей площадке, но и елочки не такие шикарные. Колючие красавицы приехали в столицу из Нарочанского лесничества.

"В Минске торгуем в первый раз, в основном работаем в Вилейке. Елки и сосны до метра у нас стоят по Br14, от метра до двух - Br16, от двух до трех - Br19. Деревья в кадках продаем по Br20, - рассказывает помощник лесничего Александр Гисич. - Самые востребованные - ели от 1 до 2 м за Br14-16. Сегодня уже продали 15 деревьев, в том числе две в кадках. Ели заготавливаем в местах рубок главного пользования, на квартальных просеках".

Елочные базары работают в Минске ежедневно с 10.00 до 19.00 до 31 декабря, с полным списком адресов площадок можно ознакомиться на сайте Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома. Чтобы найти главный атрибут новогоднего праздника по душе, продавцы рекомендуют приходить к открытию площадок, когда выбор больше.

Надежда МАТВЕЕВА,

ФОТО Андрея ПОКУМЕЙКО,

БЕЛТА.-0-

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