РЕПОРТАЖ: Детские оздоровительные лагеря - готовность №1 к летнему сезону

Летние каникулы начнутся уже через несколько дней. Дети забудут о своих напряженных школьных буднях и отправятся в загородные лагеря за свежим воздухом, бронзовым загаром, новыми друзьями и яркими впечатлениями. В Могилевской области ребят примут 16 детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием: "Родник", "Ласточка", "Мечта", "Чайка", "Орленок"… Один из них - "Колосок". Он расположен в деревне Любуж Могилевского района всего в 5 минутах езды от черты областного центра. Корреспонденты БЕЛТА отправились туда увидеть своими глазами, все ли готово к приезду юных посетителей.

На территории лагеря пока все спокойно и умиротворенно, слышны только переливы птичьего хора. Даже не верится, что совсем скоро пространство наполнится суетой, движением и звонкими детскими голосами. Сегодня здесь царит тишина, которую время от времени то с одной, то с другой стороны разрезает монотонный звук газонокосилок. В нос бьет запах скошенной травы и свежей краски, а глаза щурятся от яркого солнца.

"Работы у нас много и с каждым днем меньше не становится, - встречает на пороге своего административного домика начальник оздоровительного лагеря Наталья Ярмош. - Погода хорошая, нужно все успеть до приезда детей: подготовить комнаты, вымыть окна, покрасить лавочки… Приходила проверка - теперь устраняем замечания: нужно обкосить всю траву. А территория у нас внушительная - порядка 6,7 га, поэтому в буквальном смысле слова работаем день и ночь".

Наталья Анатольевна в должности начальника лагеря трудится на протяжении 10 лет. Говорит, круглогодично находится на рабочем месте - везде нужен догляд и порядок. Лагерь состоит из 12 одноэтажных домиков, по два на один отряд - отдельно для девочек и мальчиков. Строения небольшие, но оснащенные всеми необходимыми удобствами: душ, туалет, кондиционер. Один из этих домиков называют "общежитием": здесь размещаются воспитатели, техперсонал и повара. Строились корпуса еще в советское время, в 1987 году. На каждом из них прибита памятная табличка, где можно прочесть, коллектив какого колхоза возводил этот домик.

Также на территории лагеря расположились столовая, пионерская, клуб, стадион и даже летний амфитеатр - крытая сцена с посадочными местами для проведения уличных представлений и концертных программ. Площадка построена этой весной благодаря Br30 тыс., выделенным из областного бюджета на подготовку учреждения образования к новому сезону. Залить фундамент под сцену на безвозмездной основе помог спонсор.

Сегодня на подготовке детского лагеря к новому сезону трудятся 18 человек - от наемных рабочих с биржи труда до бухгалтера и шеф-повара. Мужчины косят, женщины моют, подметают дорожки и красят. Защитные головные уборы - платки и кепки - мелькают то здесь, то там: кто-то обновляет кисточкой скамейку, кто-то старательно красит перила небольшого декоративного мостика, кто-то убирает домики и выносит мусор.

"Шутка ли, только на косметический ремонт зданий и уличного оборудования понадобилось около 500 кг краски!" - не отрываясь от работы, рассказывает бухгалтер учреждения образования Татьяна Максюта. Женщина наносит яркую желтую разметку на лестничные ступеньки и границы прогулочных дорожек. В лагере она трудится шестой год, свою работу знает и любит. Как счетовод Татьяна Васильевна сразу удивляет цифрами.

"Затраты по питанию в день на самого маленького ребенка, в возрасте от 6 до 10 лет, составляют всего Br5,21, - рассказывает она. - Это цена пятиразового питания в нашем лагере с полноценными завтраком, обедом, полдником, первым и вторым ужинами. Дома за такие деньги ребенка прокормить сложно. Более того, в нашем лагере одни из самых дешевых путевок по области, так как мы нацелены оздоровить как можно больше детей Могилевского района. Стоимость путевки колеблется в зависимости от возраста ребенка: Br412 - для 6-10 лет, Br422 - для 11-13 лет и Br435 - для 14-17".

По словам Натальи Ярмош, этим летом в лагере оздоровятся порядка 800 ребят - по 200 человек за каждую смену. "Мы принимаем детей от 6 до 17 лет, - отметила она. - Многие из них приедут к нам уже не в первый раз и, по желанию родителей, останутся на две и даже три смены. У подростков отряды профильные, например спортивной или военно-патриотической направленности. С ними работают по отдельному плану. Традиционно на территории стационарного лагеря будет разбит палаточный городок. В таких необычных туристических условиях планируется разместить 70 подростков. Ребята заедут в июле, на вторую смену, когда погода позволит ночевать под открытым небом".

В основном в лагере отдыхают дети работников предприятий и организаций Могилевского района. Есть категории ребят из многодетных, малообеспеченных, неполных и неблагополучных семей. Отдельно формируются группы из воспитанников спортивных школ и секций района - в этом году планируется оздоровить 50 человек. С ребятами будут работать 26 воспитателей, социальные педагоги, психологи. Среди вожатых - представители районных школ и бойцы студенческого педагогического отряда Могилевского государственного университета им. А.А. Кулешова.

Персонал лагеря уже второй сезон трудится в условиях COVID-19 и, конечно же, это не могло не наложить свой отпечаток на режим пребывания детей и сотрудников в учреждении, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий и даже работу столовой. "В лагере утвержден план мероприятий по недопущению распространения коронавируса, разработанный совместно с могилевской поликлиникой №11, которая нас курирует, - поясняет Наталья Анатольевна. - Мы стараемся дистанцировать детей и избегать скученности. Например, в столовой у нас предусмотрена шахматная рассадка, в связи с чем ребята будут питаться в 2 захода по 100 человек. Отдельная статья расходов - обеспечение средствами индивидуальной защиты. Только антисептиков в преддверии сезона мы закупили более чем на Br2 тыс.".

Несмотря на то, что мероприятий и экскурсий в жизни лагеря станет меньше, мобильные телефоны у детей почти весь день будут под запретом. Гаджеты спрячут в сейфе в комнате воспитателей и разрешат пользоваться ими только в специально отведенное время. Изначально это трудно и для детей, и для родителей, однако к такому режиму все быстро привыкают. "Многих мам и пап очень радует, что общение ребенка с виртуальным миром сводится в нашем лагере к минимуму, - делится собеседница. - На то оно и лето, чтобы бегать, играть и общаться со сверстниками. Хотя были и довольно сложные случаи. В прошлом году ребенок не знал, куда себя деть без телефона. Он три дня сидел без настроения, отказывался играть со всеми и даже плакал".

Полным ходом идет подготовка к новому сезону кухни и столовой. Вот уже 17 лет царством вилки и ножа в детском лагере заведует шеф-повар Галина Позднякова. Неделю работники убирали и красили само помещение кухни, еще неделя осталась на то, чтобы вымыть и расставить по стеллажам всю посуду и кухонную утварь. Кроме того, Галине Васильевне необходимо составить обеденное меню на две недели и заказать все необходимые продукты. На рабочей кухне женщина проводит в сезон 6 дней в неделю. В ее подчинении четыре повара, два кухонных работника, четыре посудомойки и две официантки в обеденном зале.

"Конечно, мы стараемся, чтобы детям было сытно и вкусно, - улыбается Галина Позднякова. - Хочется, чтобы они питались по-домашнему, ведь энергии на свежем воздухе у них расходуется много. Готовим и котлеты из говядины, и куриное филе под сыром. Но для них все равно самая вкусная еда - запеченные бутерброды с колбасой. Приятно, когда они говорят нам спасибо и хвалят, что было очень вкусно. Я уже много лет работаю с детьми - мой профессиональный стаж насчитывает 43 года и всегда им повторяю: мы живем не для того, чтобы есть, а для того, чтобы жить".

По словам сотрудников лагеря, все они - энтузиасты, которые очень любят детей и свою работу. "Наверное, это наше призвание", - не один раз за встречу звучит эта фраза. "Оздоровительный лагерь - это отдельный мир детства, где знакомятся и дружат, вместе играют и вырастают, - уверена Наталья Ярмош. - Наш коллектив всегда с нетерпением ждет новой смены. Дети заезжают и за эти 18 дней становятся для нас родными - мы их и любим, и жалеем. Многие благодарят за внимание и ласку, за то, что научились в лагере самостоятельности - убирать за собой и помогать другим. А вообще никогда не стоит забывать, что дети - это дети, им хочется побегать, пошалить и насладиться летними днями".

Как рассказали в Могилевском областном управлении Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, этим летом в регионе с использованием государственных средств планируется оздоровить 44 тыс. детей и подростков, в том числе 2,1 тыс. детей-сирот и 580 детей-инвалидов. Более 17,6 тыс. школьников отдохнут в круглосуточных лагерях. К слову, помимо 16 стационарных учреждений для оздоровления подростков будут использованы арендованные базы, в том числе 4 санаторно-курортных организации: "Сосны" ОАО "Могилевхимволокно", "Дубровенка" РУП "Могилевское отделение Белорусской железной дороги", ДУП "Детский санаторий "Свислочь" УП "Белпрофсоюзкурорт" и санаторий "Шинник" ОАО "Белшина".

"По оперативным данным, на подготовку стационарных лагерей региона к новому летнему сезону планировалось направить за счет всех источников более Br400 тыс., в том числе из средств республиканского бюджета - почти Br62,7 тыс., областного - Br200 тыс., собственниками лагерей - около Br180 тыс., - уточнили собеседники. - Во всех загородных лагерях проведены необходимые косметические ремонты спальных корпусов, столовых и клубов, благоустраивались и приводились в надлежащее состояние спортивные площадки и прилегающая территория. Кроме того в ряде учреждений потребовалась замена кухонного и технологического оборудования, обновление мебели и мягкого инвентаря".

Фото Олега Фойницкого.-0-