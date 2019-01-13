РЕПОРТАЖ: Детский колядный обряд "Куры" провели в Кличевском районе

В Кличевском районе возродили и активно проводят традиционный обряд "Куры". Он связан со Святками - зимними праздниками от Рождества Христова до Крещения Господня. Обряд интересен тем, что в нем участвуют только дети в возрасте от 6 до 14 лет. А проводят его до заката солнца. Это единственный детский колядный обряд, который сохранился в Беларуси. В чем уникальность и особенности праздничного действа узнали и корреспонденты БЕЛТА.

В Кличеве уже с самого утра все настраивало на праздник. Из динамиков местного Дома культуры звучали колядные песни. А у детской школы искусств райцентра собралась стайка девчонок, которые оживленно общались. Оказалось, что это участники образцового фольклорного ансамбля "Купалочка" (средний состав), которые пришли заранее, чтобы подготовиться к колядованию. Пока ждали руководителя, они с радостью рассказали об обряде и даже пропели первые строчки традиционной песни "Эй, куры, куры". Некоторые из девочек участвуют в нем не первый раз,

fff1

Куры или цыплята называли девочек, которые преимущественно и участвовали в обряде. Они не водили с собой никаких переодетых персонажей. Но сами одевались красочно и нарядно в местные традиционные строи (комплекс одежды) изо льна. Как правило, это были вышитые блузка, юбка и фартук, сверху теплый кожушок. А на голову поверх теплого завязывали яркий цветастый платок. С собой же брали обязательно корзинки, чтобы собирать щедрые дары.

Поле переодевания солистки "Купалочки" преобразились до неузнаваемости. Как будто на машине времени мы перенеслись в другую эпоху. Ведь даже одежда на них аутентичная, некоторые строи передавались из поколения в поколение, а на отдельных элементах участники ансамбля сами восстанавливали вышивку, используя местные образцы. Короткая распевка, последние прихорашивания перед зеркалом, за саночки и в путь.

"Сам обряд мы начали восстанавливать в 2006 году, - рассказала руководитель творческого коллектива Наталья Коктыш. - Собирали сведения буквально по крупицам. Песню мало кто помнил, лишь отдельные слова и фразы. Хорошо, что она была записана (как и мелодия) в антологии белорусской народной песни. А сам обряд нам помогла восстановить Валентина Маркова из деревни Дмитриевка, которая переняла его от своей матери и сама не раз участвовала. Поэтому наш обряд мы называем Дмитриевским. А в Кличевском районе он проводился еще в деревнях Орлин и Вирков. Там тоже его возродили, но есть свои особенности: несколько другая мелодия песни, другие слова у девочек-колядовщиков, манера одеваться, но суть та же".

fff12

И вот воспитанники фолькансамбля остановились возле дома семьи Русецких в Дмитриевке. Открывают калитку и как цыплята рассыпаются по двору, стучат в окна, зовут хозяев. Как только те появляются на пороге (в дом колядовщики-цыплята никогда не заходили), звучат слова приветствия и просьба пустить курей попеть. Когда получено добро, поют традиционную песню "Эй, куры, куры", которая и дала название обряду. "Существует два варианта песни, - поясняет Наталья Коктыш. - Если в доме у хозяев дочка, то пели про калину, а вот если парень, то посвящали защитнику отечества".

После песни традиционные пожелания хозяину: "Хай будзе у цябе i у доме i у двары. А прыбытак i у скацiне i у сям'i". А затем наступил черед подарков. За песню и добрые пожелания "курей" угощали традиционно блинами, салом, колбасой. А сейчас к этому добавляют конфеты, фрукты и другие вкусности. "Колядовщики - желанные гости в нашем доме, - рассказывает хозяйка Валентина Русецкая. - Хоть я выросла в Грузии, но до сих пор хорошо помню традиционные коляды, да и сама в них не раз участвовала. Хорошо, что эти традиции живут и возрождаются. Ведь они несут положительный заряд и добрую энергетику. И мы верим, что теперь все наши планы обязательно сбудутся".

fff20

"Отмечать коляды для жителей нашего района - повсеместная традиция, - рассказала директор централизованной клубной системы Кличевского района Елизавета Ковалева. - Для этого не нужно организовывать наших людей. В любом населенном пункте вы обязательно в этот день встретите колядовщиков. Причем местное население их всегда радушно принимает, одаривает чем может, а некоторые заранее готовятся к этому - накрывают праздничный стол. Еще не было случая, чтобы перед колядовщиками закрыли дверь: ведь это означает накликать беду и на дом, и на хозяйство".

В подтверждение ее слов в агрогородке Ореховка мы встречаем еще одну группу, но уже традиционных колядовщиков: с Козой, Дедом, Цыганами и Звездой. Это участники местного клуба по интересам "Веселья час". На их счету уже одиннадцать обойденных подворий и полные корзины с дарами. Наши "цыплята" спешат домой. Они признались, что тоже пойдут колядовать, но уже со своими друзьями. Заранее подготовлены сценарии и костюмы. Причем у каждой группы свои сказочные персонажи и переодетые.

По словам Елизаветы Ковалевой, традиция празднования детского колядного обряда "Куры" включена в список нематериально-культурного наследия Беларуси. Еще по одному уникальному для района, но уже взрослому колядному обряду "Цыгане", здесь ждут соответствующего решения. А завершит в районе Святки 21 января не менее интересный традиционный обряд "Цягнуць каляду на дуба". Нам же хватило и того, что мы соприкоснулись с традициями празднования детского обряда "Куры", зарядились его положительными эмоциями, а, значит, теперь нынешний год во всех планах должен быть добрым и счастливым!

Автор Сергей Кулягин,

ФОТО Олега Фойницкого,

БЕЛТА.-0-