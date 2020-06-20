РЕПОРТАЖ: Девушки-кинологи впервые представят Беларусь на Армейских играх - история Екатерины и Злодея

Недавно в белорусской армии завершился отбор в сборную кинологов, которые представят страну на Армейских международных играх. В конкурсе "Верный друг" примут участие военнослужащие из Брестской военной комендатуры, 91-го батальона охраны и обслуживания командования сил специальных операций и кинологического центра Вооруженных Сил. Всего в команду попали семь человек, в том числе две девушки. В этом году военнослужащие-женщины впервые будут участвовать в конкурсе и только в личном зачете. Корреспондент БЕЛТА побывал на тренировке военных кинологов, где познакомился с членами команды - Екатериной и Злодеем.

Приезд в кинологический центр Вооруженных Сил был запланирован ближе к концу рабочего дня в надежде, что солнце все-таки сжалится и скроется за облаками. Эти ожидания, по всей видимости, разделяют и собаки: высунув языки, они часто-часто дышат и заигрывают с хозяевами, словно пытаясь отвлечь их от приближающейся тренировки.

В тени на ступеньках у входа в учебные классы сидит девушка, к ней ластится стройная бельгийская овчарка малинуа. Это Екатерина и Злодей.

- Лейтенант Макаревич Екатерина Юрьевна, преподаватель курса подготовки специалистов и служебных собак по специальным службам, - официально представляется кинолог.

Екатерина в Вооруженных Силах с 2011 года. Службу в белорусской армии она начинала в 50-й авиационной базе в Мачулищах с должности чертежника оперативного отдела штаба. Через пять лет попала в батальон охраны и обслуживания командования сил специальных операций, где должности делопроизводителя предпочла работу инструктором розыскной собаки. В 2017 году ей предложили новую должность - в кинологическом центре Вооруженных Сил.

Но попасть в армию, вспоминает Екатерина, было не так-то просто. Девушка окончила Новогрудский аграрный колледж и, получив аграрную специальность, поехала на распределение в колхоз. Не дожидаясь окончания отработки, она решила связать свою жизнь с Вооруженными Силами и уволилась из хозяйства. Незавершенные несколько месяцев распределения и военный контракт обошлись ей практически в пять зарплат: пришлось выплатить колледжу больше 16 млн неденоминированных рублей. Но цель была достигнута.

Уже несколько лет Екатерина занимается подготовкой служебных собак, обучает их розыску и задержанию нарушителей. Чтобы освоить эти навыки, собаке необходимо полгода. Обучение караульной службе длится чуть меньше - пять месяцев. Затем курсанты, прошедшие подготовку в кинологическом центре, разъезжаются со своими служебными собаками по воинским частям.

- В основном мы работаем с немецкими и бельгийскими овчарками, так как у них очень хорошее обоняние и они очень быстрые, - рассказывает кинолог о своей службе. Злодей в это время громко дышит у нее над ухом. - Немецкая овчарка адаптирована к понижению и повышению температур, работает в абсолютно любых условиях - и зимой, и летом. С бельгийскими овчарками работать сложнее, потому что они более активные, энергичные и чувствительные, отзываются на все шорохи. Мне больше нравится работать с немецкими овчарками: эти собаки уравновешеннее. И, главное, это самая преданная порода.

- А почему Злодей? - смотрю я на мирно сидящего малинуа, который пока ничем не выдает причину получения своего прозвища.

- Злодей - потому что характер у него такой. Кличка собаки соответствует поведению, - улыбается Екатерина, а пес смущенно отводит взгляд. - По темпераменту мы с ним, наверное, очень похожи. Я холерик и очень энергичная, и он такой же. Если бы мы с ним не были похожи, то ничего бы у нас не получилось.

Через пару месяцев Екатерина и Злодей поедут на Армейские международные игры. Знакомы они всего полгода, но задачи перед ними стоят серьезные, а цели - амбициозные. Конкурс "Верный друг" включает четыре испытания: индивидуальную гонку "Дог биатлон" с двумя огневыми рубежами, преодоление 300-метровой полосы препятствий со служебными собаками, упражнение "Защитная служба", во время которого собака должна обнаружить нарушителя и предотвратить его попытку бегства, и стрельбу с места из автомата по появляющимся мишеням. Военнослужащим-мужчинам, которые выступают также в командном составе, предстоит преодолеть еще пятое испытание - эстафету "Дог биатлон".

- Самое, наверное, тяжелое для меня испытание - это "Дог биатлон". Необходимо пробежать с собакой почти 2,5 км. Причем в полной экипировке, какая бы ни была погода, и с винтовкой, которая весит больше 4 кг. Плюс огневые точки. Хотя я больше беспокоюсь за собаку, чем за себя, - задумывается девушка.

Остальные испытания не менее сложные. Екатерина поясняет: если результат стрельбы зависит только от навыков и опыта стрелка, то кинологам необходимо рассчитывать на своего партнера. Собаку можно научить всему, но это все-таки живое существо, поэтому она может повести себя непредсказуемо. Работа кинолога - это непросто "лежать", "сидеть" и "фас".

- Например, возьмем конкурс с поиском преступника. Человек всегда находится в четвертом укрытии, собака чувствует, что он там, и ей сразу же хочется бежать к нему. Но перед этим ей надо обследовать остальные схроны. Научить этому и затем все проконтролировать непросто. Судьи следят, чтобы команды не повторялись, чтобы собака конвоировала преступника по всем правилам, не кусала его. Причем пес участвует в конкурсе без поводка, а когда собака чувствует, что ее ничего не держит, ей хочется бежать, бежать и бежать. Вокруг еще много раздражителей: люди, шум, - объясняет тонкости дрессировки кинолог.

У Екатерины есть еще один подопечный - немецкая овчарка Джесси. Свою служебную собаку девушка часто берет домой, там с ней любят играть и дочка, и восьмикилограммовый кот "Дымок". А вот между Злодеем и Джесси отношения складываются туго - из-за ревности.

- У собаки хозяин только один. Она тоже думает, что у хозяина не могут быть две собаки. Они вроде бы и играют вместе, но смотрят искоса, когда одного выводишь, а второго с собой не берешь… Сидеть! - успокаивает кинолог своего малинуа, который будто бы возмутился, заслышав о сопернице. Но на самом деле он отвлекся на тренирующуюся неподалеку овчарку. Косматый и черный, как тьма, "немец" пробежал уже третий круг по полосе препятствий и с нескрываемым удовольствием финишировал в небольшой бассейн. Злодей, не в силах усидеть на месте, пытается отобрать у хозяйки свой мячик - поощрительный инструмент дрессировщика.

Белорусские кинологи участвуют в Армейских играх с 2016 года. И каждый раз они поднимались на пьедестал - в копилке по две бронзы и серебра.

- Конечно, хочется занять на играх призовые места, стать самыми лучшими среди всех. Мы со Злодеем всегда готовы, но, как говорится, нет предела совершенству. Поэтому будем стараться, дрессироваться, улучшать свои навыки, потому что все достигается только со временем и непосильным трудом, - подытоживает девушка и уводит пса на тренировку. А тот только и рад этому. "Наконец-то", - читается в его взгляде.

Михаил МАТИЕВСКИЙ,

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