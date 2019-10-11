РЕПОРТАЖ: Дважды два равно шесть - супруги Никитины из Гомельского района воспитывают две пары двойняшек

Супруги Никитины из агрогородка Поколюбичи Гомельского района дважды познали двойное родительское счастье: когда в 2003 году родились сыновья и в 2006-м - с появлением на свет лапочек-дочек. Сегодня дом большой дружной семьи смело можно называть местом, где царят безграничная любовь и уважение друг к другу. О ценностях, увлечениях, мечтах и планах творческие, спортивные, жизнерадостные Никитины поведают, представляя Гомельскую область в финале республиканского конкурса "Семья года-2019". Накануне события в гостеприимный дом конкурсантов заглянули корреспонденты БЕЛТА.

У каждого из членов семьи - свой график, плотный и насыщенный. А потому общие встречи с разговорами за чаепитием, обсуждением планов (в том числе конкурсных) случаются нечасто. "Разве что вечером в воскресенье, если дежурства у меня нет, да в дни во время каникул", - говорит глава семейства Николай.

Он работает контролером Железнодорожного (Гомеля) отдела Департамента охраны МВД. В свободное от работы время любит что-нибудь чинить, ремонтировать, помогает родным и близким со строительными работами. Словом, мастер на все руки.

Мама Надежда - актриса Гомельского государственного театра кукол. Семейные хлопоты и роль многодетной мамы она успешно совмещает с разноплановыми ролями в спектаклях, театральными репетициями и гастролями.

В распорядке дня 16-летних одиннадцатиклассников Дементия и Дмитрия и 13-летних семиклассниц Алисы и Эльвиры - учеба, тренировки, соревнования и выступления: все четверо занимаются спортом.

Несколько спортивных снарядов замечаем уже в гостиной. "Это "стоялки" - первый тренажер, который своими руками сделал папа детям для занятий акробатикой", - поясняет Надежда. Как работает это деревянно-металлическое приспособление, растолковывают сестры: с легкостью демонстрируют нам на домашнем тренажере сложные стойки с переворотами и разгибами.

Отдать детей в секцию была инициатива родителей. Когда мальчикам было по шесть лет, их привели заниматься на акробатическую дорожку в СДЮШОР №4. "Трехлетние "розовые комбинезончики" (так с умилением называли окружающие девочек) все время ходили с нами: оставить малышек было не с кем. Когда им исполнилось четыре, начался набор в платные группы, и девочек записали. Мы смогли в одно и то же время приводить на занятия мальчиков и дочерей. Это было очень удобно", - вспоминает многодетная мать.

Вскоре розовые комбинезончики сменились на спортивные купальники. В семейном альбоме до сих пор хранят фото с первого выступления.

В акробатике до настоящего времени остались Дмитрий и сестры.

Дементий же акробатической дорожке предпочел водное поло. Однажды увидел на тетради изображение ватерполиста. "Хочу так же", - сказал он. Отец отвел четвероклассника на первое занятие, и с тех пор шесть раз в неделю у парня тренировки по этому виду спорта. Команда, в составе которой он играет, не единожды становилась победителем и на областных, и на республиканских соревнованиях.

Нынешний год для парней выпускной. Оба уже определились с будущими профессиями. Дементий намерен пойти в медуниверситет, Дмитрий после окончания Гомельского государственного училища олимпийского резерва хочет постигать азы тренерства на факультете физической культуры ГГУ.

Девочки же получают знания в средней школе №24 Гомеля и готовятся к соревнованиям. Например, уже в ноябре Эльвира будет выступать в Тирасполе.

"В 8.00 - хореография, дальше - тренировка, потом занятия в школе", - описывает привычный день Алиса. На мечты о небе, полетах в разные страны и строгом костюме стюардессы у нее остается не так много времени, но тем они заветнее.

У всех детей из семьи Никитиных есть своя стена славы. Дипломы, медали, кубки, грамоты - в этом многообразии ребятам сложно выбрать самый памятный момент.

Для гармоничного развития детей необходима не только физическая, но и творческая составляющая, убеждены родители, поэтому с ранних лет двойняшкам старались привить и любовь к искусству.

Среди наград в комнате девочек привлекает внимание микрофон: сестры занимались в вокальной студии. Алиса также любит излагать свои мысли на бумаге, и делает это вполне удачно: ее творческая работа "Счастье жить в мирной стране" была удостоена призового места на областном конкурсе сочинений. Парни успешно закончили музыкальную школу по классу "фортепиано". "Пусть сейчас на музицирование у них практически не остается времени, полученные знания и умения обязательно им пригодятся", - уверена Надежда.

"Помни корни свои" - жизненное кредо Никитиных. Они бережно ведут летопись своей семьи, по крупицам собирают судьбы разных поколений. "Например, при подготовке к этапам конкурса "Семья года" восстановили родословную по одной из линий до шестого колена. Жизнь у наших предков была и интересная, и непростая", - говорит Надежда.

С трагическими страницами связана история одной из икон, передаваемой из поколения в поколение, которую сейчас хранят как оберег. Когда во время Великой Отечественной войны немцы наступали в Брянской области, жители деревни близ Софиевских лесов покидали свои дома с молитвами, уходя, несли перед собой иконостас. В момент обстрела один из осколков попал в икону, оставив в ней дыру. "Говорили, что икона спасла жизни людей, и эта пробоина - вечное напоминание об этом", - подчеркивает Надежда.

В доме не могут вспоминать без слез историю об абрикосовой косточке. "Эти события случились под Одессой в войну. От рук фашистов погибла полуторагодовалая девочка - родная сестра моей мамы. На месте, где похоронили малышку, моя бабушка бросила в землю абрикосовую косточку. И благодаря выросшему дереву нам удалось разыскать это место, где покоится прах ребенка", - делится собеседница.

На видном месте в доме - и древо современного поколения. Венчает его свадебное фото супругов, сделанное в ноябре 1996 года. На серебряных ветвях - запечатленные моменты, связанные с рождением детей, их первыми шагами и успехами.

Надежда отправляется на кухню готовить ужин, а мы пытаемся узнать, какие подарки подготовили дети мамочке к 14 октября. "Мы каждый год на праздники готовим маме вкусный завтрак, мастерим поделки. В этот раз тоже будет подарок, сделанный своими руками", - шепчут сестры.

"Добрая", "ласковая", "самая лучшая", "и друг, и учитель" - такими словами характеризуют свою маму девочки и добавляют, что очень гордятся мамой-актрисой.

"Если есть возможность, приходим на спектакли с ее участием. Каждый раз немного переживаем за нее, чтобы не забыла текст", - улыбаются девочки. Мамин талант не раз вдохновлял детвору на создание семейных спектаклей. Это были постановки о дружбе и семье. Сценарий придумывали сами, режиссерские идеи тоже воплощали самостоятельно. Выходило весело, душевно, искренне, трогательно.

Никитины не представляют семью без своих домашних питомцев. Радостным лаем встречают по вечерам хозяев милые чихуа-хуа Мотя и Ляля. Вальяжно прогуливается по дому кошка Нора. На кухне щебечет попугай Иннокентий, в гостиной можно часами наблюдать за неспешной жизнью аквариумных рыбок, во дворе кудахчут куры, а по утрам на два голоса звонко поют петухи.

Сельскую прописку Никитины получили в 2007 году - спустя некоторое время после рождения девочек. "Каждый день таскать двойную коляску без лифта на четвертый этаж да еще трехлетних мальчиков вести за собой - задачка еще та, поэтому и переехали из гомельской пятиэтажки в Поколюбичи", - объясняют родители. Дом купили готовый, но очень многие элементы в нем Николай переделал под свою семью. На появившемся приусадебном участке Никитины стали выращивать картофель, зелень, огурцы, малину, яблоки, в теплице - помидоры. Обустроили и зону для отдыха с мангалом и удобными шезлонгами. Теперь это центр притяжения для домочадцев и гостей в летние погожие деньки.

"Быть родителями четверых детей очень интересно, ведь многодетность подразумевает многозадачность, - признается Надежда. - Для нас, взрослых, это постоянное развитие. Наши дочки и сыночки постигают мир, и мы вместе с ними. И чем больше таких преподавателей (в виде детей), тем прекраснее".

Тамара СУБОТКО,

Фото Сергея ХОЛОДИЛИНА,

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