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01 июня 2021, 16:12

РЕПОРТАЖ: Егор Дудко из Могилева - история творческого пути от дзюдо до академического вокала

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Могилевчанину Егору Дудко всего 17 лет, он учится в Могилевской гимназии-колледже искусств имени Е.Глебова. За это время он уже стал лауреатом десятков международных и республиканских вокальных конкурсов, стипендиатом специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи, а совсем недавно победил в республиканском конкурсе "Маладыя таленты Беларусi". Каков творческий путь талантливого подростка и его планы на будущее, узнал корреспондент БЕЛТА.

"Поиск своего пути - процесс достаточно сложный. Я занимался велоспортом, ходил на дзюдо, брал уроки игры на гитаре. Но все было не совсем мое, поэтому не останавливался в поиске. Я хотел стать метеорологом, археологом и врачом. А потом пришел в вокал и остался там. Здорово, что на протяжении этих поисков родители во всем поддерживали меня: как финансово, так и морально. На мой взгляд, для любого ребенка очень важно, когда взрослые не навязывают ему какие-то интересы, а помогают найти свои и развить их", - поделился Егор Дудко.

Певческие данные рассмотрел в нем учитель пения в средней школе №43. "Позже пошел учиться в музыкальную школу, правда, случилось это поздновато, только в 5-м классе. Стал усердно работать, начал выступать на всех школьных праздниках и мероприятиях, - вспоминает Егор Дудко. - Потом пошел в театр-студию "Радуга". Конечно, там мы занимались эстрадным вокалом - он более популярен. Тогда я понял, что и дальше хочу развиваться в вокальном искусстве".

Юный вокалист вспомнил, что его сверстники по-разному относились к его увлечению. "Я много выступал в школе, тогда ни одно мероприятие не обходилось без меня, - улыбается молодой человек. - И мои сверстники по-разному относились к этому. Девочкам, конечно, нравилось со мной общаться, а вот отношение парней было разным: кто-то критиковал, кто-то завидовал, а кто-то вместе со мной радовался победам. Я был уверен, что иду верной дорогой. Семья, родные и близкие полностью поддерживали мое творческое увлечение - этого было достаточно, чтобы развиваться дальше".

Егор Дудко понял, что хочет связать свое будущее с вокальным творчеством. Вместе с родителями они решили, что он будет поступать в Могилевскую гимназию-колледж искусств. "Это специализированное учебное заведение, где музыкой в разных ее проявлениях увлечены все учащиеся. Для меня переход туда стал новой вехой - я нашел себя в академическом вокале. Это классическое направление. Потом, если появится желание, я смогу заниматься эстрадным вокалом, хоть роком, хоть рэпом, - смеется Егор Дудко. - Благодаря педагогам, их внимательному отношению, моему желанию расти как вокалист - я стал развиваться семимильными шагами. Различные конкурсы, победные места и Гран-при - все это огромный труд и очень важный опыт".

В жизни Егора был период, когда он длительное время не выступал - с конца 2017-го до начала 2019 года шла мутация голоса. "Все парни через это проходят, но вокалисту сложнее. Я тогда пел в "Радуге" и все это время не ездил на конкурсы. И вот в 2019 году, после огромного перерыва, мы поехали на "Кубок дружбы". Я там взял Гран-при. Я тогда испытал невероятное количество положительных эмоций, наверное, даже больше, чем в свое первое выступление", - поделился вокалист.

"Среди некоторых людей почему-то существует мнение, что творческая профессия - это не работа. Мол, что в этом такого: вышел, спел, ушел. Даже дедушка мой какое-то время так думал. А потом мы показали ему запись одного из моих выступлений. И знаете, он кардинально поменял свое мнение, ему очень понравилось", - добавил Егор Дудко.

По словам юного вокалиста, учеба в гимназии-колледже практически не оставляет свободного времени. "Расписание очень насыщенное. Практически весь день ты на учебе. Но меня это не сильно смущает. Чем больше у меня свободного времени, тем больше хочется лениться и расслабляться. А это недопустимая роскошь, - отмечает Егор Дудко. - В гимназии рядом с нами внимательные педагоги, друзья и единомышленники, которые объединены музыкой. Мы все работает не только ради сегодняшних успехов и побед - это наш вклад в собственное будущее".

В следующем году Егор Дудко заканчивает гимназию-колледж искусств. Впереди большая и неизведанная дорога. Но молодой человек уверен, что будущее он свяжет с академическим вокалом. "Я еще не решил, куда буду поступать, но от вокала точно не откажусь. Одно из желаний - петь в опере. Еще хочу писать музыку - хочется доносить до людей не только чьи-то произведения, но и свои. Жизнь может сложиться по-разному, но одно знаю точно - в своем выборе я не ошибся. Этот путь был немного сложный, но он только начинается. И я уверен, что в будущем меня ждет еще много важных и нужных этапов", - сказал молодой человек.

Как отметил директор Могилевской гимназии-колледжа искусств имени Е.Глебова Александр Курсаков, для детей важно создать все необходимые условия для раскрытия и развития их талантов. "В наше учреждение образования дети идут, как говорится, по любви. Они все наделены талантами и любовью к музыке. Победы и награды наших учащихся - это огромный труд и со стороны педагогов, и детей, - подчеркнул Александр Курсаков. - Мы гордимся каждым учеником. Все они - невероятно талантливые, трудолюбивые и преданные своему делу, со своими взглядами и предпочтениями. Мы вдохновляемся ими, и для нас важно не упустить ни одну деталь, ни одну эмоцию".

"В День защиты детей хочется пожелать ребятам, которые уже определились, кем хотят стать, - уверенно идти по выбранной дороге. Не бояться трудностей, верить в свои силы и упорно работать над собой, ведь мечты должны сбываться, - пожелал Егор Дудко. - Мой отец когда-то пожелал мне мягких падений. Он сказал, что важно помнить: чем выше ты поднимаешься по лестнице успеха, будь это творческая профессия или любая другая, падать всегда больно и страшно. Чем больше побед, высоких наград, тем выше становится ответственность, в первую очередь перед собой и теми, кто тебя поддерживал все это время. Но я уверен, если делать то, что любишь, полностью отдавая себя этому, - все обязательно получится".

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото из архива Егора ДУДКО,

БЕЛТА.-0-

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