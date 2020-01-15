РЕПОРТАЖ: "Эй, куры, куры, куронятоньки!" - в Кличеве провели детский колядный обряд

"Смотрите, это же наши куронятоньки идут!" - с улыбками и теплотой в голосе встречают прохожие девочек в народных костюмах на улицах Кличева. А все потому, что здесь не только помнят, но и каждый год проводят аутентичный детский колядный обряд "Куры". С 2013 года он был включен в список историко-культурных ценностей Беларуси. С традициями необычного обряда познакомились и корреспонденты БЕЛТА.

С самого утра в кличевском доме ремесел подготовка к празднику идет полным ходом: репетируются песни, еще раз проверяются костюмы и косички у девочек. Участницам образцового фольклорного ансамбля "Купалочка" от 8 до 14 лет. Кто-то уже не в первый раз участвуют в обряде, а самые маленькие впервые. Костюмы у девочек с традиционной местной вышивкой.

"Коляды для нас и всего города - большой праздник, а "Куры" особенно нравятся нашим жителям, - рассказывает руководитель ансамбля "Купалочка" Наталья Коктыш. - Восстанавливать этот обряд мы начали еще в 2011 году. Впервые про него узнали от Валентины Марковой. По крупицам, по старым песням и воспоминаниям старожил Кличевского района собрали весь обряд. И вот с 2013 года он включен в список историко-культурных ценностей Беларуси. Для нас это было важным достижением, потому что такие обряды и традиции - наша с вами корни, на которых держится любовь к белорусскому краю и малой родине".

Участницами обряда "Куры" могут быть только девочки. Они одеваются в традиционные белорусские костюмы и не водят с собой ряженых, как это принято на Коляды. Девочки никогда не заходят в дом и приветствуют жителей на крыльце: с песнями и добрыми пожеланиями. А ходят "куронятоньки", как их любя называют жители Кличева, только до захода солнца и только в один день - 13 января.

И вот детвора высыпала на улицу и сразу побежала стучать в окна и двери домов. На крыльце одного из них девочек встречает Лидия Чинович - с блинами, конфетами и обязательным хорошим настроением.

"Не только девочки готовятся к "Курам", жители тоже. Надо же колядующим угощение приготовить. Я сделала блины на кефире в форме цветочков. Такие в моем детстве пекла бабушка. Правда, она их делала в печи, а я уже на обычной плите. Цветок - это символ расцвета жизни и надежды. Как раз все про наших деток. В моем детстве мы тоже ходили колядовать. Вся улица была нам рада. Потому что если к тебе пришла Коляда - год будет урожайным и с достатком. Хорошо, что сейчас возрождаются эти традиции. Ведь это наша живая история. Да и посмотрите, как девочкам нравится", - улыбается хозяйка.

А в это время по улице разносятся колядные песни.

"Это так заряжает хорошим настроением! Такая добрая и счастливая атмосфера у обряда. А как улыбаются дети! - восторгается Лилия Демешкевич. - Мы тоже подготовились к встрече с ними. Придумывали ответные пожелания, не все же девочкам трудиться".

Лидия родом из Кличевского района, деревня Пудовня. "Мне 25 лет, и в детстве мы тоже с нетерпением ждали Коляды. Правда, ходили со взрослыми и ряжеными. Очень здорово, что многовековые традиции не теряются и не просто сохраняются, а продолжают жить", - добавляет она.

"Сам обряд и все песни достались нам от старших девочек, которые уж окончили музыкальную школу. Мы уже второй раз ходим. И это очень интересно. Люди все радостные, улыбаются, внимательно слушают наши песни. И дают угощения. Смотрите, сколько конфет, печенья и блинов!" - радуются "купалочки" Милана и Полина. Девочкам по 12 лет. И для них "Куры" - самый настоящий праздник.

В Кличевском районе очень сильны колядные традиции. Здесь сложно встретить человека, который бы не участвовал в Колядах. А вот истоки детского обряда "Куры" мы отправились искать в деревню Вирков Кличевского района. Именно здесь живет Мария Николаевна Ковалева. Женщине 91 год. И она помнит, как сама ходила в "Куры".

"Это у вас что, камера? Фотографировать будете? Вы что, гости дорогие, дайте хоть хусточку нарядную надеть!" - женщина в любом возрасте остается женщиной. Прихорошившись, Мария Николаевна начинает рассказ.

Всю жизнь она прожила в Виркове. В семье было восемь детей. Вирков - большая и дружная деревня, которая и беды, и радости делила на всех. А к Колядам готовиться все начинали заранее. По словам женщины, именно к ним старались и свинью заколоть, и конфеты припрятать. На праздник собиралась вся деревня: от больших до самых малых.

"Коляды - это большой праздник. Это ж и "Куры", и "Цыганы", и большая Коляда. И колбасу делали, и сало солили, блины и пироги пекли. Давали все, что у самих было. Сначала ходили "Кураняты", девочки. У всех костюмы руками были сделаны - рушники ткали, рубашки вышивали. Все сами. Подходили к дому и начинали: "Добры вечар таму, хто ў гэтым даму!" Песни пели, танцевали. Хорошо пели, старались. Ой, сколько блинов с колбасой раздавали тогда", - вспоминает женщина.

"А после "Куранят" приходили "Цыганы". Тут уже человек 12, не меньше собирались. Одевались в широкие юбки, платки яркие. Хлопцы в блестящих сапогах со сборочкой и галифе. У нас был шест, на котором был колокольчик, чтоб вся деревня слышала, что колядовать идем. С нами ходили музыканты: гармошка была, бубен. Музыкантов было несколько. На случай, если гармонист какой поплясать хочет, его надо было подменить", - продолжает Мария Николаевна.

Угощение на Коляды надо было еще заработать - танцевать и петь от души. Не пойдешь в присядочку под гармошку - не дадут тебе ничего.

"Ай, жаўнеру, жаўнеру! Прыйдзіць ка мне ў нядзелю.., - запела Мария Николаевна. - Знаете, многое уже и забылось. Но хорошо, что есть люди, которым интересно, как мы жили раньше. Приходите еще, пока я все не забыла".

Прогуливаясь по улицам деревни, мы встретили местного жителя Николая Лопатина, который родился и вырос в Виркове. "Ой, когда ходили "Цыганы", весело было. Переоденутся во что есть и вперед. Обмажутся сажей и давай обниматься с хозяевами. Песни пели, танцевали много. Я, когда маленький совсем был, и в "Курах" участвовал. Уже потом узнал, что хлопцев не берут, но детям-то интересно было. Поделим деревню на три части, кто с одного края по домам пойдет, кто с другого. Мы по середине были. И давай петь, кто как умеет. Потом собирались в какой-нибудь хате и делили угощение на всех, чтобы честно все", - рассказывает Николай.

Позже мы поехали в деревню Дмитриевка, где тоже чтут колядные традиции. Людмила Рыжкова сама в "Курах" не участвовала, а вот дочки уже ходили "куранятами" по деревне. Женщина убеждена, что старое забывать нельзя: "Так жили наши предки. Их традиции - наше наследие, которое мы в силах сохранить и передать дальше. Потому что эти обряды не мы с вами придумали и не нам их забывать".

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

ФОТО Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-