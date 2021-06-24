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24 июня 2021, 12:06

РЕПОРТАЖ: Фонтаны, квас, мороженое - как минчане спасаются от жары

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Минск, июнь, жара плюс 34. Воздух плавится над раскаленным асфальтом и плиткой, размазывая силуэты предметов и людей в причудливые картины Дали. Хочется укрыться в спасительной прохладе кондиционера и пить ледяной квас или просто воду галлонами. Но не все минчане стремятся избежать причуд белорусского лета - некоторые, наоборот, спешат насладиться курортным солнцем и находят для этого свои способы. Выбравшись из душного офиса и прогулявшись по самому солнцепеку, корреспонденты БЕЛТА увидели немало примеров, как спастись от жары, не избегая ее.

Фонтаны, как магнит, притягивают ребятню и взрослых прохладою струй и брызг. Одно из любимейших мест у минчан - фонтан на ул.Пулихова, бьющий вариациями гейзеров разной мощности и уровня прямо из-под земли.

Босая ребятня с азартом, подкрепленным визгами и криками, бегает между водяными стволами, порой перекрывая поток руками, ногами, обдавая друг друга фонтанами брызг. И этот восторг настолько заразителен, что даже взрослые не всегда могут устоять.

"Мы тут почти каждый день - живем недалеко и очень рады, что такой фонтан рядом сделали", - рассказывает Людмила. С мужем и уже успевшим искупаться в водных переливах 3-летним сыном Данилой они устроились в тенечке на лавочке и с удовольствием поглощают мороженое в стаканчике. На вопрос, чем спасаются от жары, женщина обводит руками вокруг себя: "Да всем, чем можно, - мороженым, водой, фонтаном. Старшие дети постоянно то на Цнянку ездят, то на море Минское. Дома тоже в ход идет все: влажные полотенца и покрывала, вентилятор, все окна настежь - для сквозняка".

На соседней скамье молодая мама Александра ловит случайно заплутавший в ветвях ближайшего дерева ветерок и следит, как там сын Влад в фонтане - не перегрелся ли? Парнишка, шлепая босыми ногами по раскаленной плитке, подбегает, мокрый и довольный, хватает жадными глотками воду и возвращается обратно. Туда, где брызги и визги. "Мы специально сюда приезжаем, живем на Партизанском проспекте. Сыну нравится. Это место муж подсказал. Он у нас главный кормилец, работает, поэтому днем без него отдыхаем. А вечером, бывает, и на озеро вместе выбираемся", - рассказывает женщина. Словом, никаких особых секретов спасения от жары в семье нет - питье, мороженое и близость воды. Уже один вид ее дарит прохладу, утверждает Александра. Потому, наверное, так хочется белорусам на море, с которым неразделим отпуск в жарких странах.

В одной из таких, кстати, провела детство и юность многодетная мама Маиса, которая со всеми четырьмя дочками и сыном выбралась к излюбленному месту отдыха у фонтана из другого конца города. "Я из Азербайджана. Как и мой муж. Пятнадцать лет назад переехала, а муж здесь живет уже больше двадцати лет. У нас жара - это плюс 40 и выше. А сейчас мне не жарко совсем", - говорит молодая мусульманка. И кажется, ей действительно комфортно в темном хиджабе и длинном закрытом платье, из-под выреза которого виднеется еще и трикотажная кофта. Наверное, дело привычки, да и ткани натуральные. Но все же рядовому белорусу в такую погоду хочется снять с себя максимум.

"Иногда бываем в шоке от белорусской погоды: такое лето - неожиданно. Но детям очень нравится, хорошо бы оно длилось дольше", - добавляет Маиса. И замечает, что особенно они любят с семьей выбираться летом на дачу, частые гости в аквапарке. А еще ждут не дождутся, когда глава семейства возьмет отпуск и они вместе поедут на озера.

Как и Маиса, многие минчане в ожидании выезда тянутся к малой воде. В центре столицы, кроме фонтанов, это набережная Свислочи. Вдоль нее мы и держим путь, пролегающий через центральный парк им. М.Горького. Казалось бы, где, как не в сени деревьев, где каждое дуновение воздуха действительно дарит прохладу, истинное спасение от жары. Но парк немноголюден: лишь редкие заезжие на электросамокатах или велосипедах да случайные прохожие. И белки, проявляющие завидную активность в то время, когда хочется распластаться на земле и не двигаться.

"Здесь людей немного, зато возле аттракционов больше", - делится разведданными встречная девочка на сигвее. Она ловко управляет этим современным видом транспорта, умудряясь параллельно поглощать эскимо. "Пломбир или фруктовый лед?" - интересуемся у нее. "Даже не поняла. Оно больше течет, чем съедается, - отвечает девочка. - А еще у меня есть веер и водичка, чтобы обливаться".

При более близком знакомстве выясняется, что в свои 12 лет Серафима весьма рассудительна и предприимчива. Видимо, это у нее от родителей-бизнесменов. Она, озаботившись тем, чтобы иметь больше карманных денег, чем выделяют ей мама с папой, подрабатывает в пунктах проката самокатов и прочих средств для покатушек в парке. И польза от такого распоряжения временем на каникулах для нее столь же очевидна, как и комфорт работы в парке, а не на солнцепеке.

Зато семилетняя Лиза с этим бы не согласилась. Приехав к бабушке в гости из Любани на каникулы, она каждый день развлекается в парках, на аттракционах, на озере.

А бабушка Мария и рада угодить любимой внучке, в любую погоду соглашаясь на любую прихоть. Главное - кепку не забыть.

"И мороженое!" - напоминают дети родителям в очереди у киоска. Наряду с квасом это в жаркую пору самый ходовой товар, подтверждают продавцы.

Если уж людям тяжко даже в одном слое одежды, то каково животным в их пушистых шубах? Не по собственной воле фотомодели, ручные кролики в парке почти бездвижно сидят в своих корзинках и клетках, избегая перегрева. Временами хозяйки орошают питомцев прохладной водой из пульверизатора - и те шевелят ушами и усами, водят носиками, хохлятся и перебирают лапками, словно живые скульптуры, которым бросили монетку.

Если кроличьи тяготы более чем понятны, то вот где берут силы велосипедисты в такую жару - загадка. Это сейчас Мария и ее семилетняя дочка Аня спокойно наслаждаются мороженым в теньке. До этого они обе крутили педали от самой Малиновки под палящим солнцем.

"Мы уже привыкли к таким расстояниям - это нас папа подсадил на велосипеды, он сам любит дальние поездки. И жара не помеха. Белорусское солнце меня обычно не берет, лицо защитным кремом намазала, ребенку кепку надела - и в путь. Правда, в этот раз спина и плечи сгорели. Неожиданно", - делится Мария. И советует не отказываться от велосипедов из-за жары: к любой погоде можно подстроиться, а удовольствие от свободы катания все перекрывает.

О велосипеде, а лучше самокате, мы тоже подумываем, пока преодолеваем сотни метров из парка к набережной Свислочи в районе станции метро "Немига". Солнце продолжает свой огненный путь по небосклону, душный воздух с каждым шагом сильнее прибивает к земле. Неудивительно, что люди попрятались в оазисах среди этой раскаленной пустоши - любых затемненных деревьями склонах, у фонтана перед Большим театром.

Ближе к реке гуляющих становится больше. Но от воды в эту пору бриза почти нет. И серебристая на свету поверхность манит прикоснуться, разрезать водную гладь катамаранами, рисовать ногами замысловатые каракули или просто взрывать форму воды букетами брызг, чтобы капли влаги забирали в себя больше тепла и делились прохладой. Такая вот физика жаркого лета в Минске.

Екатерина КНЯЗЕВА,

ФОТО Егора ПАВЛЮЩИКА,

БЕЛТА.-0-

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