РЕПОРТАЖ: Главный праздник страны масштабно отмечают в Могилеве

В Могилеве стало доброй традицией открывать праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости, на мемориальном комплексе "Буйничское поле". Для горожан это святое место, где в июле 1941 года воины Красной армии и ополченцы показали беспримерное мужество и героизм, повторив подвиг защитников Брестской крепости. Оборона Могилева длилась 23 дня. И именно здесь был развеян миф о непопедимости вермахта. Сегодня, 3 июля, собрались руководство области и города, ветераны войны, представители трудовых коллективов, общественности и молодежи, чтобы отдать дань памяти тем, кто сложил головы за независимость и свободу Беларуси. К мемориальной часовне были возложены венки и цветы, а память о погибших воинах почтили минутой молчания.

Буйничское поле встречает День Независимости и 75-летие со дня освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков обновленным. Здесь накануне проведены большие работы по благоустройству. Повсюду идеальный газон, новые пешеходные дорожки и подсветка, высажены десятки деревьев и около десяти тысяч цветов. На дороге, ведущей к комплексу, установили 47 цветочных ваз.

"Главный государственный праздник олицетворяет героику прошлого, стабильность настоящего и процветание будущего нашей страны, - отметил председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. - Опираясь на славный пример стойкости и величия духа нашего народа, мы строим сильную и гордую страну, страну для людей. За прожитые годы Беларусь бесповоротно стала на путь позитивных преобразований, обрела новую политическую и экономическую реальность, уверенно вошла в мировое сообщество как суверенное государство".

Руководитель области тепло поздравил участником митинга с праздником, высказал слова глубокой благодарности ветеранам войны за их мужество, героизм и большой вклад в патриотическое воспитание молодежи. По традиции в День Независимости он вручил заслуженным людям области специальные свидетельства о занесении их имен в Книгу славы Могилевщины. Этой чести удостоены доцент кафедры химии Могилевского государственного университета продовольствия Евгения Трилинская, спортсмен-инструктор национальной команды по инваспорту Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта Юрий Голуб, директор ОАО "Горкилен" Виталий Евтихович и другие.

Председатель облисполкома вручил Почетную грамоту Совета Министров Беларуси за многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в развитие ветеранского движения, патриотическое воспитание молодежи председателю совета Могилевской областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов Анатолию Глазу. Почетную грамоту Могилевского облисполкома за многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в развитие ветеранского движения и в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков получила и председатель городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов Зинаида Пенькова.

По инициативе руководства области и города на Буйничском поле также состоялась торжественная передача станции скорой медицинской помощи Могилева 12 новых автомобилей.

Не обошлось без подарков и губернатору. Ветеран войны, гвардии капитан второго ранга Владимир Лисовский из Славгорода вручил Леониду Зайцу изданные недавно собственные воспоминания о событиях Великой Отечественной войны "Мы, дети войны, - эхо и ее память". Это рассказ тогда еще 12-летнего мальчишки, который в 1944 году сбежал на фронт и стал сыном 1210-го стрелкового полка 362-й стрелковой дивизии.

Фото на сайте: Ветеран войны Владимир Лисовский делится воспоминаниями с молодежью

Со своим наставником и командиром Петром Юзефовичем Владимир Лисовский познакомился в медсанчасти. "Именно он настроил меня на то, чтобы я окончил военно-морское училище и стал офицером. А сам он погиб при освобождении Быхова прямо у меня на глазах. Я тогда был уже связным полка, - делится воспоминаниями ветеран войны. - Для меня День Независимости - это самый дорогой праздник. Независимость завоевана очень дорогой ценой - в годы войны погиб каждый третий белорус".

Учащийся третьего курса Могилевского архитектурно-строительного колледжа Алексей Алексейчиков сегодня выполняет важную миссию - начальника почетного караула. "О Второй мировой войне я многое узнал от своих прадедушки (он был военным летчиком) и прабабушки. Последняя, к счастью, еще жива и до сих пор делится со мной своими воспоминаниями о тех далеких событиях. Потому я из первых уст узнаю о мужестве и героизме советских солдат и горжусь тем, что и мои родные внесли свою лепту в Победу, отстояли вместе с другими независимость нашей страны. И мы, молодежь, можно сказать, живем тоже благодаря им и должны сохранить память об этом, передавать ее другим поколениям", - сказал он.

День Независимости в Могилеве отмечают масштабно. Празднования начались еще 28 июня с грандиозной реконструкции исторических и военных событий "Солдатами были все", к которой готовились больше месяца. В ней отразили различные эпизоды из жизни города: мирное время, первые бомбежки, оккупацию, освобождение, Победу и сегодняшнее время.

Впервые в областном центре было показано танковое сражение с участием военной техники "Беларусьфильма", а также белорусских и российских реконструкторов. Зрители увидели и воздушный бой с высадкой немецкого десанта. С помощью театрализации музыкальным языком был показан трагизм тех событий и героизм советских людей, отстоявших независимость страны.

В реконструкции были задействованы более 3,5 тыс. человек, а также танки, самолеты, спецтехника и пиротехника. Около 100 тыс. могилевчан смогли наблюдать за масштабным действом. Для удобства зрителей установили шесть светодиодных экранов, а концертная программа шла параллельно на трех сценических площадках.

Сегодня праздничные мероприятия будут идти до самого позднего вечера. В городе задействовали все основные площадки, где проходят многочисленные тематические программы, концерты и праздники творчества. В областном центре работают молодежная и интерактивные площадки, подготовлена масштабная спортивная программа.

"Я впервые в Могилеве, принимаю участие в международном фестивале инваспорта "Золотой лев", - рассказала гостья из Липецка (Россия) Татьяна Бабанова. - Я очень впечатлена Беларусью, мне здесь очень понравилось. Планирую в ближайшем времени уже в частном порядке приехать на недельку в Могилев. Считаю важным, что и белорусы, и россияне ценят, помнят и чтят единую историю. Прежде всего это касается событий Великой Отечественной войны. Ведь это наши дедушки и бабушки плечом к плечу сражались за то, чтобы мы сегодня могли жить под мирным небом, радоваться жизни".

Кульминацией торжеств в городе на Днепре станет праздничный концерт с элементами театрализации "Мы будзем помніць перамогі і лёс наш мірна будаваць" с участием звезд белорусской эстрады. А ярким финальным аккордом станет республиканская акция "Споем гимн вместе!", после которой небо над Могилевом озарит праздничный фейерверк.

Сергей КУЛЯГИН,

ФОТО Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-