Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
9 мая 2019, Чт
+11°C
Облачно с прояснениями EUR 2.362
USD 2.109
RUB 3.2426
Главное
День Победы в Беларуси
Общество
Лукашенко: ратный подвиг отцов, дедов и прадедов дал возможность дышать свободой и растить детей
Президент
#Беларусьпомнит: белорусы делятся фотографиями родственников-фронтовиков
Общество
"9 Мая для нашей семьи святой праздник" В преддверии Дня Победы пенсионерка из Минска выиграла 100 000 рублей
Общество
Брест примет эстафету огня II Европейских игр 12 мая
Спорт
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Аргентине стреляли в депутата у здания парламента
18:30 В мире
Новый взгляд на иконопись представят на выставке в Пинске
17:55 Культура
Археолог спустя 60 лет вернул украденный им фрагмент Стоунхенджа
17:55 Калейдоскоп
РЕПОРТАЖ: Гомель встречает 74-й победный май
17:52 Регионы
Брест примет эстафету огня II Европейских игр 12 мая
17:19 Спорт
Лидеры СНГ поздравили Президента Беларуси с Днем Победы
17:08 Президент
Пути укрепления семейных ценностей обсудят за круглым столом в Минске 13 мая
16:44 Общество
Топливо белорусских НПЗ соответствует всем стандартам качества - "Белнефтехим"
15:51 Экономика
Дипмиссии Беларуси за рубежом отдают дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне
15:12 Общество
Дожди и грозы прогнозируют в Беларуси 10 мая
15:02 Общество
"9 Мая для нашей семьи святой праздник" В преддверии Дня Победы пенсионерка из Минска выиграла 100 000 рублей
15:00 Общество
Встретить День Победы в год 75-летия освобождения Беларуси - большая награда - ветеран
14:57 Регионы
Ветеран: День Победы - это радость и трагедия народа
14:49 Регионы
Давыдько: День Победы - фундамент идеологии белорусского государства
14:49 Общество
ФОТОРЕПОРТАЖ: "Забег отважных" прошел в Минске
14:48 Регионы
Егор Герасимов вышел в 1/4 финала "Челленджера" в Шымкенте
14:34 Спорт
События ВОВ должны быть уроком на всю жизнь ради мирного неба и созидания - посол Молдовы
14:33 Общество
Белорусы бережно чтят свою историю - ветеран
14:30 Общество
Мясникович: проявление патриотизма важно и в мирное время
14:28 Общество
Две пассажирки горевшего в Шереметьево самолета все еще в тяжелом состоянии
14:21 В мире
Все новости
Темы
День Победы День Победы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Евровидение-2019 Евровидение-2019
Посевная кампания Посевная кампания
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Пожароопасная обстановка в Беларуси Пожароопасная обстановка в Беларуси
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

РЕПОРТАЖ: Гомель встречает 74-й победный май

Регионы 09.05.2019 | 17:52
День Победы Новости темы День Победы
Другие темы

"День Победы", "Выходила на берег Катюша", "Первым делом самолеты", "Смуглянка" - сегодня это основной репертуар, который доносится из стилизованных репродукторов, современных аудиосистем на улицах Гомеля. И пусть многие из фронтовых песен звучат в современной аранжировке, диалог поколений продолжается. Доказательство тому - тысячи человек, которые в пасмурный день вышли на торжества в честь Великой Победы. Корреспонденты БЕЛТА вместе с гомельчанами и гостями областного центра прочувствовали атмосферу праздника.

Утром выходного дня все дороги и маршруты в Гомеле вели в центр - на площадь Восстания. Отсюда стартовало масштабное шествие "Беларусь помнит!". Парад объединил 25 тыс. человек - ветеранов, представителей трудовых коллективов, спортсменов и творческую молодежь. Живая река разлилась по центральной улице Гомеля. С тротуаров участников колонны приветствовали горожане. Они не скупились на эмоции при виде парада военной техники и победных призывов клаксонов.

Далее в одном ряду шли ветераны, руководство города и области. Десятки рукотворных белоснежных голубей несли воспитанники школы мира - СШ №27 Гомеля.

Поздравляя гомельчан с Днем Победы у Вечного огня, председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко подчеркнул, что 9 Мая - не только праздничная дата в календаре. "Это напоминание о беспрецедентном героическом подвиге, о том, ради чего отдавали жизни наши отцы и деды, ради чего замерзали в землянках, поднимали смертельные атаки, в три смены стояли у станков. Сегодня мы вспоминаем всех, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый дом, каждый рубеж Отчизны. Мы безмерно благодарны ветеранам за свободу родной земли", - сказал мэр. Он заверил, что сегодня дети, внуки и правнуки солдат Победы уверенно продолжают их дело, трудятся ради настоящего и будущего страны. "Подвиг ветеранов Великой Отечественной войны предопределил мирную жизнь для многих поколений белорусов, дав возможность созидать, развиваться и идти вперед", - отметил Петр Кириченко.

Участвовали в торжественных мероприятиях и представители делегации Совета старейшин Гагаузии (автономного территориального образования на юге Молдовы). Они также возложили венки и цветы к братской могиле советских воинов и подпольщиков на площади Труда.

По признанию представителя Совета старейшин Михаила Хаджи, его впечатлило грандиозное шествие, парад войск - таких масштабных праздников он не видел с советских времен. "Благодарю за теплый прием. Нас принимали здесь как родных. Желаем братьям-белорусам счастья, мира и процветания!" - поздравил гомельчан с праздником гость из Молдовы.

За предыдущие два дня делегация посетила Рогачевский музей Народной славы, мемориал "Детям - жертвам Великой Отечественной войны" в Жлобинском районе и мемориальный комплекс "Багратион" в Светлогорском. Завтра гости побывают на братской могиле и в историко-краеведческом музее в агрогородке Поколюбичи.

Ветеранов в многотысячном потоке парада, к сожалению, единицы. Однако в живой реке шествовали их внуки и правнуки. Многие из них подготовили и с гордостью несли портреты своих дедов и прадедов, знакомили желающих с их подвигами и заслугами. У каждого своя история.

Так, восьмилетняя Александра высоко поднимала фото фронтовика Владимира Турбала, уроженца Мозырского района, который прошел дорогами войны тысячи километров, в одном из боев был серьезно ранен, контужен. Участвовал в боях на Курской дуге, других знаковых сражениях. О своем прадедушке девочка знает из рассказов мамы и бабушки. "Он умер, когда мне было всего полгодика. Но на память о нем остались орден Красной Звезды, орден Великой Отечественной войны и много медалей", - поделилась школьница.

Выполнил свой мирный долг и ветеран Николай Касперович. Дня него День Победы - особая дата, практически второй день рождения. 28 апреля под Берлином, незадолго до капитуляции Германии, он был тяжело ранен. Это было третье ранение за годы войны, тем не менее 9 Мая встречал живым, в госпитале. 16-летним парнем ушел на фронт в 1943 году из Ашхабада, где учился в железнодорожном техникуме. Его мать погибла в 1941 году, отец - в 1943-м. Мальчишка прибавил год к своему возрасту, чтобы пополнить ряды Красной армии и отомстить врагу. Сегодня его грудь в орденах и медалях. Рад, что может сам прийти на митинг, почтить память боевых товарищей. "Мы, славяне, - одной крови. Никому не сдадимся!" - фактически раскрыл победную формулу советских людей Николай Касперович. С теплом в глазах он смотрит на юных непосед, которые буквально оседлали военные машины, представленные на мини-выставке у кинотеатра имени Калинина.

Здесь же предлагали отведать солдатской каши. "Хороша кашка - горячая, ароматная!" - с видом довольного гурмана делает заключение молодой отец, прежде чем передать ложку сыну.

Полдень. Несмотря на выходной, на площадке перед главным корпусом Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого многолюдно. На этот раз "сессию" сдают строители. Здесь на постаменте, облицованном гранитными плитами, установили оригинальный бомбардировщик Су-24, а по сути создали новое место памяти в Гомеле. В центре композиции - легендарная авиамашина. В свое время ее называли революционной - новатор Павел Сухой вносил изменения в ее конструкцию даже на этапе создания макета.

Тактический фронтовой бомбардировщик Су-24 с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей, когда-то верой и правдой служил. Всего в различной модификации было произведено более 1,4 тыс. таких машин, которые стали востребованными далеко за пределами бывшего СССР. В Беларуси самолет сняли с вооружения в 2012 году.

Теперь стальная птица и прилегающий к памятному знаку сквер в Гомеле - не простое украшение, а дань памяти выдающемуся советскому авиаконструктору, одному из основателей советской реактивной и сверхзвуковой авиации Павлу Осиповичу Сухому.

Красную ленточку у знакового объекта перерезали помощник Президента Беларуси - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко, заместитель председателя гомельского облисполкома Владимир Привалов и ректор ГГТУ имени П.О. Сухого Сергей Тимошин.

Благодаря архитектурной подсветке постамента и самолета, декоративным светильникам на низких опорах, встроенных в покрытие вдоль имитируемой взлетно-посадочной полосы, создается эффект (особенно в темное время суток) взлета бомбардировщика. Предусмотрены также велопарковоки, установлены парковые скамейки вдоль боковых аллей. Инфраструктура сквера приспособлена под комфортное перемещение маломобильных посетителей.

"Слишком высоко", - оценивают расстояние до кабины снующие под крылом огромной махины мальчишки. Своего рода гимном этого места может стать песня "Первым делом самолеты", которую исполнили на открытии сквера. Слова этой известной песни напевали в толпе еще долго после официальной части мероприятия.

На разных площадках областного центра словно оживают картины из военных сороковых, к счастью, в художественной постановке мастеров исторической реконструкции.

Так, баталии за взятие Рейхстага развернулись на площади микрорайона Костюковка. Историко-художественная реконструкция одного из боев масштабной операции была восстановлена на глазах тысяч гомельчан.

Штурм Рейхстага стал завершающим этапом Берлинской наступательной операции. Его основная задача - завоевание здания германского парламента и водружение Знамени Победы. Берлинская наступательная операция началась 16 апреля 1945 года, а операция по штурму Рейхстага длилась с 28 апреля по 2 мая. В кровопролитных боях, в том числе в горящем здании, обе стороны понесли колоссальные потери. По имеющейся информации, было уничтожено 2,5 тыс. немецких солдат, еще более 1,6 тыс. взяты в плен. О потерях советских войск, понесенных при штурме Рейхстага, точных данных нет. Известно, что на мемориальном кладбище в Берлине (в 300 м от Бранденбургских ворот и от Рейхстага) похоронено 2,5 тыс. советских солдат.

"Эти выстрелы-хлопки оглушают. Просто дух захватывает", - делится впечатлениями 10-летний Кирилл. И сразу признается, что предпочел бы совершать подвиги в мирное время. С рассудительностью взрослого паренек раскрывает свою детскую мечту - создать что-то полезное, например, написать компьютерную программу.

А вечером здесь можно полюбоваться огнями файер-шоу. Киноманов приглашают на ночной показ фильма "Они сражались за Родину…" под открытым небом.

В микрорайоне Любенском современникам предлагают разгадать "Стратегию Победы" во время спортивно-патриотической игры, сделать фото у макетов военной техники и реконструкции военных действий.

Нешуточные вокальные баталии разразились на площадке караоке-батла у Ледового дворца. Здесь же гомельчане могут измерить силушку богатырскую, блеснуть смекалкой и логикой во время спортивно-развлекательных мероприятий и конкурсов. Творческие коллективы района подготовили программу "Победный май", с праздником поздравляют и артисты Гомельской областной филармонии.

В Железнодорожном районе гулянья проходят на площади Победы, а также на проспекте Космонавтов,70, где разместилось сразу несколько тематических экспозиций, в том числе выставка районного отдела Департамента охраны МВД.

В зоне отдыха "Пруды" Новобелицкого района на творческой станции развернулась музыкально-театрализованная реконструкция "Поезд Победы". Гомельчане могут полистать страницы героической войны на одноименной выставке учреждений образования. Почувствовать атмосферу военных лет и сделать памятные фотографии можно на театрализованных площадках "Партизанская поляна", "Военный госпиталь" и других.

Во всех районах проходят концерты, тематические выставки, организованы интерактивные зоны для детей и взрослых, выездная торговля.

Красивым завершением праздничного дня станет салют Победы, который раскрасит многоцветием ночное небо в разных точках областного центра в 23.00.

Цену той Победе невозможно назвать и сегодня. Ее заплатили все - от подростков, помогавших партизанам, до рядовых солдат, шедших под пули. С тех пор прошло 74 года, но "Беларусь помнит!".

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА,

Фото Сергея ХОЛОДИЛИНА,

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
ВОВ, Гомель, Гомельская область, праздник, репортаж
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.362 BYN 2.352 BYN 2.364 BYN
USD
2.109 BYN 2.1 BYN 2.109 BYN
RUB
3.2426 BYN 3.215 BYN 3.245 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Огонь II Европейских игр зажжен в Риме
Все видео

Фотоновости

Минчане празднуют День Победы
Все фото

Инфографика

Работа учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в мае Во время праздничных мероприятий будут дежурить медики. Службы скорой медицинской помощи будут переведены в режим повышенной готовности.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко уверен в необходимости конструктивного диалога со всеми странами
Лидеры СНГ поздравили Президента Беларуси с Днем Победы
Поздравления с Днем Победы поступают в адрес Лукашенко и белорусского народа от зарубежных лидеров
Политика
Владимир Макей. Фото из архива Глава МИД будет представлять Беларусь на мероприятиях в Брюсселе к 10-летию "Восточного партнерства"
Посол Беларуси вручил верительные грамоты президенту Кипра
Посол Беларуси вручил верительные грамоты королеве Дании
Экономика
Фото из архива Топливо белорусских НПЗ соответствует всем стандартам качества - "Белнефтехим"
Белорусско-польский экономический форум "Добрососедство" пройдет в Минске 7 июня
Руководители крупнейшего в мире шахтостроительного холдинга посетили Нежинский ГОК
Происшествия
Фото СК В ДТП в Бешенковичском районе погибли три человека
Пострадавшие в ДТП в Карпатах белорусские туристы возвращаются домой
Балкон и квартира загорелись в минской многоэтажке
Общество
Наталья Кочанова во время праздника Великая Победа дала нам возможность жить и трудиться в мирной стране - Кочанова
Пути укрепления семейных ценностей обсудят за круглым столом в Минске 13 мая
Дипмиссии Беларуси за рубежом отдают дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне
Спорт
Лукас Моура забивает второй мяч в ворота "Аякса". Фото официального twitter-аккаунта УЕФА Лукас Моура на последней минуте матча принес "Тоттенхэму" победу над "Аяксом" и вывел "шпор" в финал Лиги чемпионов
Брест примет эстафету огня II Европейских игр 12 мая
Егор Герасимов вышел в 1/4 финала "Челленджера" в Шымкенте
Технологии
Фото Regnum В Шанхае появились автобусы на биодизельном топливе из пищевого масла
РЕПОРТАЖ: "Скачок на десятки лет вперед" - в Жодино испытывают беспилотные самосвалы в сети 5G
Дизельный скандал обошелся Porsche в 535 млн евро
Культура
Фото продюсерского центра Виктора Дробыша ZENA на "Евровидении" в Тель-Авиве сделала вызов Сергею Лазареву
Новый взгляд на иконопись представят на выставке в Пинске
ZENA готовится ко второй репетиции на главной сцене "Евровидения-2019"
В мире
Фото AP Две пассажирки горевшего в Шереметьево самолета все еще в тяжелом состоянии
В Аргентине стреляли в депутата у здания парламента
Автобус полиции въехал в стоянку такси в Мексике
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 6 по 12 мая
Археолог спустя 60 лет вернул украденный им фрагмент Стоунхенджа
Морские геологи предупредили об угрозе разлома земной коры
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Легкая на помин
Дело чести
Ужин для чемпиона
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Марианна ЩЁТКИНА. Равенство возможностей
Сяргей ГАЛОЎКА. Служэнне словам і справай
Марина ЕЛИНСКАЯ. Cоздатели геральдики
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия