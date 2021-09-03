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03 сентября 2021, 17:28

РЕПОРТАЖ: Город на 107 горках. Строим туристический маршрут по Копыльщине

Храм с удивительной судьбой

Близ деревни Киевичи возвышается церковь Вознесения Господня, известная своей архитектурой и историей строительства. Возвели ее в первой половине XVII века, и вплоть до 1839 года она принадлежала униатам. К середине позапрошлого столетия постройка начала разрушаться. Прихожане искали мецената, который взялся бы за восстановление молитвенного дома, и нашли. Согласно сохранившимся данным, проект строительства каменного здания заказал некто помещик Климов, пожертвовавший 400 рублей серебром.

Хотя многие местные жители рассказывают совсем другую историю. Якобы каменный храм появился благодаря выходцу из Киевичей, который служил на почте в Санкт-Петербурге. Перебирая корреспонденцию, он обратил внимание на письмо, пересылаемое Синодом в Киев. Проект церкви, который был во вложении, очень понравился молодому человеку. Он знал, что в родных Киевичах хотели строить новый храм, поэтому решился на небольшую авантюру: на письме к слову Киев приписал "ичи", тем самым отправив проект на Копыльщину.

Окунитесь в социалистический реализм

Вернее, в скульптурную его часть. Так, в деревне Конюхи около бывшей школы-интерната можно увидеть фигуру молодого Володи Ульянова (Ленина). Там же расположились пионер с пионеркой. Скульптура Владимира Ильича есть и в парке отдыха агрогородка Потейки. Из необычного - композиция детей со спортивной и пионерской атрибутикой у школы в деревне Телядовичи.

По следам Красного костела и былого великолепия

В агрогородке Грозово расположена одна из самых интересных усадеб не только района, но и всей центральной Беларуси. Поместье Мержеевских построено в позапрошлом веке. Вокруг дома, вход в который украшен массивными колоннам, напоминающими античный стиль, находился огромный пейзажный парк. Неподалеку от имения есть два озера. В былые времена от усадьбы к ним вели две дорожки, вдоль которых были высажены липы и экзотические барбарисы. К сожалению, усадьба Мержеевских находится в полуразрушенном состоянии. Впрочем, менее атмосферной она от этого не становится.

Еще одно интересное имение стоит посмотреть в деревне Бобовня. В начале 1820-х его купил знаменитый род Наркевичей-Йодко. Благодаря усилиям Витольда Наркевича-Йодко, знаменитого хирурга-окулиста, усадьба превратилась в произведение искусства. На землях появился новый дом, хозяева соорудили нечто похожее на водную систему. Но особенно гордились они своим парком. Здесь можно было найти редкие деревья вроде черешчатого дуба или желтого каштана. Кстати, на территории усадьбы работали два небольших кирпичных завода.

К сожалению, но в более-менее сносном состоянии до наших дней дошли только винокурня и парк.

Наверняка большинство наших читателей видели столичный Красный костел - если не вживую, то точно на картинках или фотографиях. Но вы вряд ли знали, что родовое имение инициатора строительства костела Эдварда Войниловича находится в деревне Савичи Копыльского района. Там с подачи Эдварда заложили парк, в котором была даже площадка для оркестра! Близ усадьбы стояли несколько ветряных мельниц, а также винокурни, которые частично сохранились.

Всего в районе более десятка усадьб. Для удобства туристов местные краеведы разработали специальный маршрут, посвященный им и воспользоваться которым можно, отсканировав QR-код.

Музей Высоцкого

Но не Владимира Семеновича, а его однофамильца. Экспозиция создана в честь легендарного конструктора Минского автомобильного завода Михаила Высоцкого, который родился в небольшой деревушке Семежево.

Благодаря Михаилу Степановичу созданы многие культовые автомобили белорусского промышленного флагмана. В частности, 40-тонный самосвал МАЗ-530, модельная линейка МАЗ-500. Мы также обязаны (по-другому и не скажешь) Михаилу Степановичу комфортным передвижением по городским улицам: он был одним из инициаторов создания на мощностях МАЗа автобусного производства. Но, пожалуй, самой известной работой Высоцкого стал концепт автопоезда МАЗ-2000 "Перестройка", который произвел фурор на Парижском большом салоне автомобилестроения в 1988 году. Однако в широкую серию он так и не был запущен.

Еще в 2008 году при жизни Михаила Степановича в Семежево открыли в его родном доме музей. Здесь можно не только познакомиться с довоенным крестьянским бытом, но и увидеть десятки масштабированных моделей техники МАЗ и огромную коллекцию значков, которую Высоцкий собирал по всему миру.

Из варяг в греки

Прикоснуться к тысячелетней истории нашей страны получится и в самом райцентре. В одном из залов местного краеведческого музея выставлены экспонаты, которые, как считается, принадлежат эпохе, когда через территорию района проходил знаменитый путь "из варяг в греки". В 1990-е на курганах Копыля проводились масштабные раскопки. Найдено немало интересных артефактов, среди которых - винные амфоры, фрагменты венецианского стекла, заклепки и скобы от корпуса лодок, которым около 800 лет.

Все это дает возможность говорить о том, что Копыль был одним из центров княжества, где проживали князья Олельки. А городская речушка Каменка была полноводной, по ней шли торговые корабли. В музее есть и другие интересные находки. В частности, хирургический нож и пчелиные соты XIII века! Самый ценный экспонат - зуб мамонта. Вероятно, в местные края его принес ледник.

С приставкой "эко"

В районе есть сразу несколько необычных достопримечательностей с приставкой "эко". В охотничьем хозяйстве "Белый Бор" можно понаблюдать за благородными оленями и ланями в их естественной среде обитания. Хотите побольше экзотики? Добро пожаловать в фазанарий местного лесхоза. Там продаются пищевые яйца фазанов. А в деревне Большие Лавы есть уникальная для Беларуси экологическая тропа. Весь маршрут - а это около полутора километров - вам придется преодолеть босиком. Дорога выстлана шишками, камнями и щепками. Такая терапия позволяет расслабить мышцы стоп.

Каплицы, церкви, "След Христа"

Рекомендуем заглянуть в деревню Усово, где расположена каплица Рейтанов. В Харитоновке вы найдете гору крестов, датированную серединой XIX века. В самом Копыле стоит обратить внимание на кладбища. Здесь их три: христианское, татарское и еврейское. На последних двух есть аутентичные захоронения, сделанные по канонам этих конфессий.

Город замковой славы

В самом центре Копыля расположена главная его достопримечательность - Замковая гора. Исследователи считают, что в XIV веке здесь стоял огромный деревянный замок, состоящий из массивных стен, бастионов и башен. А на месте современного города был городской посад. Но история замка, к сожалению, была недолгой. В 1503 году его взяли в осаду и уничтожили крымские татары.

Долгое время считалось, что Копыль был основан в 1274 году. Однако в 2016-м эту теорию пересмотрели: нашлись сведения, что город гораздо старше и первые весточки о нем датированы 1006 годом. Получается, райцентр на 61 год старше Минска! Кстати, 27 августа 1652 года Копылю даровано Магдебургское право, позволяющее проводить самостоятельную экономическую политику, и присвоен герб, который дошел до наших дней практически без изменений.

Копыль - город курганов. На территории райцентра есть несколько захоронений, которые относятся примерно к Х веку. Раньше такие могилы называли "копцами". Вероятно, от этого слова и произошло современное название города. По еще одной версии, Копыль так прозвали в честь "капыла" - приспособления для изготовления обуви.

Для любителей длительных путешествий в районе разработано 16 полноформатных туристических маршрутов. Все их вы можете найти, отсканировав QR-код.

Александр НОВОХРОСТ,

газета "7 Дней".-0-

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