РЕПОРТАЖ: Хлебом едины - женщины в Могилевском районе вспоминают традиции хлебопечения

Для наших предков хлеб был не просто пищей. Он символизировал достаток и благополучие, помогал мириться в ссорах, по нему читали будущее. Его готовили, соблюдая целый ряд различных обрядов, замешивали в специальных кадках, и даже тесто взбивали определенным образом - это была сложная и кропотливая, но обязательно женская работа. В жизни современной женщины все стало намного проще - разнообразный хлеб в достатке имеется на прилавках магазинов, а если захотелось домашнего - на помощь приходят хлебопечки. Однако жительницы деревни Грибаны Могилевского района уверены: ничто не сможет заменить вкус и запах настоящего домашнего хлеба, который только достали из печи. Корреспонденты БЕЛТА отправились в деревню, чтобы увидеть, как готовят настоящий домашний хлеб.

В одном из домов в деревне Грибаны с самого утра кипит работа: нужно печь натопить, подготовить необходимую утварь и продукты - местные женщины устраивают целый мастер-класс по печному хлебопечению.

"Домашний хлеб - это вкусно и полезно. Но чтобы его приготовить, нужна специальная посуда, - рассказывает хозяйка дома Наталья Роговская. - Раньше тесто замешивали в специальной дубовой кадке. Перед тем, как использовать, ее замачивали в воде и сушили на печке, чтобы дерево не рассыхалось. Мне повезло, такая кадка досталась мне от мамы, а той - от бабушки. И сколько лет этой "дежечке" никто точно не знает. Но мне кажется, уже больше двух сотен".

Женщина рассказала, что когда была маленькой, дома часто пекли в печи хлеб. "Это такое доброе и теплое воспоминание из детства - теплая печка и ни с чем не сравнимый аромат свежего хлеба. Сразу вспоминаешь мамино тепло и уютный дом. Потому что если есть на столе хлеб - значит и в доме, и в жизни все в порядке, - вспоминает Наталья Роговская. - Со временем, когда я стала старше, хлеб дома печь перестала. Семья, дети, огород, скотина еще много внимания требует. Так и работу никто не отменял. А теперь у меня есть возможность не только вернуться в детство, но и вспомнить уже подзабытые навыки".

К нашей компании присоединилась еще одна местная жительница - заведующая Грибановским сельским клубом Людмила Корнейчук. Она уже много лет печет домашний хлеб для своих родных, угощает и знакомых. Как рассказали местные жительницы, про вкусный хлеб женщины по Грибанам ходят настоящие легенды.

"Все рецепты от бабушки достались. Тут и пшеничный хлеб, и ржаной, и сладкий, и постный - какой только захочешь. В то время к каждому празднику, к каждому событию и дню пекли свой вид хлеба, - рассказывает Людмила Корнейчук. - На столе могло не хватать чего-то - разные были времена, и не всегда легкие. Но хлеб должен был быть всегда. Не зря же говорится, что он всему голова".

Миниатюрная женщина ловко управляется с тяжелой дубовой кадкой - начинает замешивать тесто. Сегодня планирует испечь пшеничный белый хлеб.

"Такими большими эти кадки были не просто так - ведь и семьи были большие, по 8-9 детей. У женщины было много забот: детей досмотреть, огород и дом содержать в порядке, за скотом ухаживать. Потому за раз хлеб пекли на всю неделю, - рассказывает Людмила Корнейчук. - Хлеб всегда был на закваске. Ее готовили, держали в тепле - на печке. И всегда, когда замешивали тесто, оставляли закваску про запас - вдруг кому из соседок ее не хватит на хлеб - ситуации разные бывали. Тогда ей делились - потому что нельзя, чтобы семья без хлеба осталась. Наши предки всегда не только о себе думали, но и о тех, кто жил рядом".

На дно кадки присыпали немного муки, чтобы тесто не приставало. Берем пшеничную муку - около 350 граммов, два с половиной стакана теплой воды, две столовые ложки сахара, чайную ложку соли и 10 граммов сухих дрожжей.

"Дрожжи нужны сухие - активные. Они похожи на россыпь бисера, - комментирует Людмила Корнейчук. - Когда все готово, начинаем замешивать тесто. Делали это руками. Эта работа требует серьезной физической подготовки, особенно когда семья большая и теста нужно много. Муку обязательно нужно просеивать через сито - тогда в нее попадет больше кислорода, и хлеб получится более пышным".

Как рассказала женщина, замешивая тесто, его нельзя крутить в разные стороны - только по солнцу. И вымешать его нужно так, чтобы оно не приставало к рукам.

"Это нужно, чтобы тесто хорошо выхаживалось, чтобы оно было ровным и пышным. И если тесто замешивать только в правильную сторону - и жизнь в доме будет идти ровно и спокойно, и все задуманное будет также по порядку сбываться. Так меня бабушка учила, - отметила Людмила Корнейчук. - Когда тесто уже готово, его нужно растягивая заворачивать под низ - тоже обязательный обряд. Оно должно быть теплым и приятным - предки верили, что оно по-своему живое".

Вместе с Людмилой Корнейчук хлеб готовит Наталья Шкалькова - женщины уверены, что опыт наших предков необходимо передавать молодым поколениям.

"Наша Людмила на все праздники приносит угощения - вкусный и домашний хлеб. И сегодня я вместе с ней учусь его печь - до этого никогда не пробовала готовить его в настоящей печи, - поделилась молодая хозяйка. - Я даже не знала, что в процессе приготовления есть столько маленьких обрядов - весь процесс до мелочей продуман. И я уверена, что соблюдая все эти технологии, у меня тоже будет получаться душистый и вкусный хлеб, как когда-то у бабушки".

После того, как тесто приготовили, его отправляли в теплое место - на печку. Ему нужно "подрасти", а после этого - в печь на 25-30 минут.

"У женщин раньше не было термометра, потому нужную в печи температуру определяли с помощью муки. Брали небольшую горсточку и бросали ее в печь и, если мука горит - температура для выпечки не подходящая. А если она сразу покраснела и обуглилась - можно и хлеб ставить, - со знанием дела рассказывает Людмила Корнейчук. - Чтобы хлеб к лопате не пристал, нужно чуть посыпать ее мукой. Можно положить под низ лист клена - тогда у хлеба появлялся особый аромат".

И вот пшеничный хлеб готов. Румяная булка отправляется чуть подостыть, а после этого - на дегустацию.

"Наши предки почитали хлеб практически, как божество. Он был символом благополучия, достатка и мира в семье. Это не просто еда - для них это была сакральная пища. Ни один праздник, ни одно гулянье не обходилось без хлеба на столе. После того, как семья покушала за столом, хлебные крошки никогда не сметались на пол. Их собирали в руку и съедали - ни крохи не должно было пропасть, - отметила Людмила Корнейчук. - Готовили разный хлеб и разных форм. Но всегда последней буханкой на неделе был ржаной хлеб - на нем изображали крест. Такой хлеб всегда съедался последним".

"Конечно, прогресс на месте не стоит, мир вокруг нас уже серьезно изменился, и у современной хозяйки есть много техники, которая облегчает ей жизнь. Но если есть домик в деревне, а в нем - дровяная печка - можно попробовать прикоснуться к нашей истории. Потому что выпечка хлеба - это богатая и яркая традиция. Я научила этому ремеслу своих трех дочерей и даже сына, теперь вот делюсь с желающими. И я вижу, как у нашей молодежи появляется все больше интереса к традициям и обычаям прошлых лет. И от этого хочется все больше работать - вспоминать, искать, узнавать что-то новое, чтобы и дальше делиться бесценными, на мой взгляд, знаниями", - подытожила Людмила Корнейчук.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-