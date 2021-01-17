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17 января 2021, 11:28

РЕПОРТАЖ: Хочешь быть моржом - закаляйся!

Во время окунания. Фото "7 Дней"
Во время окунания. Фото "7 Дней"

Температура воздуха - минус 7, воды - плюс 3: зимнее плавание у минских моржей в самом разгаре. Каждую неделю они встречаются на Цнянском водохранилище, чтобы, погрузившись в ледяную прорубь, проверить на прочность свой организм. Корреспондент "7 дней" окунулась в особенности увлечения столичных моржей.

Увидел, позавидовал, нырнул

Зимние купальщики обычно закаляются в двух местах - на Цнянской спасательной станции ОСВОД и во Дворце водного спорта, где работает открытый бассейн. В этот раз местом встречи решили выбрать Цнянку: здесь и прорубь оборудованная, и вода, как они сами считают, живая. К тому же безопасность обеспечивают водолазы-профессионалы.

- И вы с нами окунитесь! – с улыбкой приглашает заместитель председателя минского городского клуба "Моржи столицы" Дмитрий Мальковский. - Это гарантированно настроит вас на рабочий ритм после новогодних праздников.

- А что, можно и без подготовки?

- На этот счет много разных мнений. На мой взгляд, лучше постепенно начинать закаливание. Плавать в сентябре, когда вода становится все холоднее. Окунаться стоит обязательно с головой, - поясняет 68-летний Владимир Пилецкий. - Я лет 10 нырял в прорубь исключительно на Крещение, но ежедневно принимал холодный душ. Моржеванием занялся три года назад: увидел, позавидовал и рискнул. Теперь по четыре раза в неделю могу окунаться в ледяную воду.

Изменения, уверяет Владимир, в самочувствии колоссальные.

- Раньше ни дня не обходился без таблеток: то давление, то головные боли. Сейчас напрочь забыл о лекарствах. Выхожу из воды с таким самочувствием, что хочется жить и строить планы на будущее. Да и с простудой, думаю, уже навсегда попрощался. Даже коронавирус обходит меня стороной!

По традиции 19 января на Крещение многие будут окунаться в прорубь. Считается, что во время обряда в воде, являющейся источником новой жизни, человек умирает для греха и воскресает для Бога.

Моральная подготовка

Пока сходились на том, что в этот раз я побуду сторонним наблюдателем, у проруби оказывается обернутый полотенцем 9-летний Марк.

- Окунаюсь с 6 лет, - гордо сообщает маленький морж. - Первый раз пришел с папой и сестрой, они залезли в прорубь, а меня не пустили. Расстроился. Они заметили и предложили: давай к нам! А уже на следующий год я сам проплыл зимой 25 метров. Теперь мы с папой каждую неделю сюда ходим.

Раз - и самый юный, но уже достаточно опытный участник заплыва в воде. Вовсю улыбается и машет нам, оставшимся на берегу.

Вслед за Марком испытать острые ощущения спешит 22-летняя Полина Амоханова. Это первое в ее жизни зимнее погружение.

- Мне просто необходима встряска, вот и выбрала такой способ перезагрузки в самом начале года. Для меня сейчас окунание - не элемент закаливания, а возможность получить новые эмоции. Заранее не готовилась - думаю, в таком деле скорее нужно настроить себя морально, - улыбается Полина, готовясь нырять. И после уже совсем скоро спешит к месту, где оставила свои вещи.

- Ну и как водичка?

- Думала, будет намного холоднее. Тело горит, поэтому сейчас очень тепло. Обязательно приеду сюда еще раз, а может, и не один!

Правила окунания для новичков

Обязательно проконсультируйтесь с врачом. Например, людям с диабетом, аритмией, проблемами почек о проруби придется забыть.

Найдите подходящее место, заранее подготовленное специалистами, оптимальной глубины и с ограждением.

Подготовьте одежду: купальник, плавки или шорты, шапочку, чтобы не намочить волосы, полотенце, махровый халат, сменное белье, толстые шерстяные носки, удобную, легкоснимаемую обувь.

Перед окунанием важно разогреться: снимите одежду, активно помашите руками и ногами, сделайте пару наклонов и приседаний. Главное, чтобы тело стало горячим, но не потным.

Не употребляйте перед купанием спиртные напитки, иначе замерзание после выхода будет намного сильнее.

Всего 10 секунд нахождения в проруби будет достаточно, чтобы трижды окунуться, как того требует крещенская традиция.

После купания обязательно согрейтесь! Наденьте махровый халат, немного пробегитесь, разотрите тело полотенцем, быстро наденьте сухую одежду, выпейте горячий чай.

Марина ВАЛАХ,

газета "7 дней".

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