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23 марта 2020, 12:03

РЕПОРТАЖ: Хорошо забытое старое, или Как в Могилеве делают дизайнерские авоськи

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Забота об окружающей среде - мировое движение, которое объединяет людей, города и целые государства. В Беларуси планируют отказаться от пластика: одноразовой посуды, упаковки и пакетов. Тем временем в Могилеве начали создавать дизайнерские авоськи - интересная альтернатива привычным пластиковым пакетам из магазинов. Корреспонденты БЕЛТА отправились на текстильное предприятие, чтобы узнать, как делаются старые новые шоперы.

ОАО "Лента" - крупнейший в Беларуси производитель текстильной галантереи и гардинных изделий. Продукция используется в швейной, трикотажной, обувной, электротехнической, мебельной, химической и других отраслях промышленности. Современные технологии производства позволяют предприятию выпускать высококачественную продукцию, которая достойно конкурирует на рынке стран СНГ и дальнего зарубежья. В ассортименте более 11 тыс. наименований: ленты, тесьма, шнуры различного назначения, текстильная галантерея для работников силовых структур, современные медицинские перевязочные материалы. Сейчас на предприятии трудятся 1128 человек. Один из них - Татьяна Сафроненко, создательница экологического проекта, который начали реализовывать в прошлом году.

"Все мы помним советские авоськи, с которыми раньше ходили в магазин. Незамысловатые плетеные шоперы. Так вот, мы такие не делаем, - смеется начальник отдела рекламы ОАО "Лента" и идейный вдохновитель проекта Татьяна Сафроненко. - У нас красивые, современные дизайнерские авоськи разных цветов. А самое главное - такую сумку мы предлагаем людям сделать самим".

Необычный проект называется "ЭкоЛогичка". В небольшом бумажном пакете можно найти шнур для рукоделия и инструкцию по плетению дизайнерских авосек.

"Вместе с нашей экспериментальной лабораторией мы разработали схемы для создания таких сумок. Это почти забытое в наше время, но такое популярное в СССР плетение макраме. В его основе - разнообразные узлы. От сложности узла зависит, какой получится сумка в итоге", - поясняет Татьяна.

Анна Атрошкина трудится на могилевском предприятии модельером-конструктором. И до появления идеи таких плетеных авосек она и начальник экспериментальной лаборатории Ирина Сербантова никогда не пробовали себя в макраме.

"Я слышала, что есть такая техника, как макраме. Сама с ней не была знакома, но было интересно попробовать", - рассказала Анна Атрошкина.

Первое время девушки искали схемы в интернете, начинали с самых простых, постепенно усложняя узор. Теперь придумывают их сами.

"Как оказалось, все не так сложно и страшно. Первые узелки получались неуверенными, но потом руки привыкают, уже начинаешь плести сумку почти автоматически, - признается Татьяна. - Поэтому, даже если никогда ничего не делал сам, с нашей авоськой точно справишься. Тем более есть подробная инструкция".

Корреспонденты БЕЛТА не остались в стороне и сами попробовали освоить технику макраме. Можно с уверенностью сказать: с таким делом справится даже ребенок.

"Еще один важный смысл, который мы вложили в этот проект, - совместное занятие творчеством. Создавать дизайнерскую авоську могут мамы с детьми. Это развивает мелкую моторику и усидчивость, учит делать что-то руками. Этим могут заниматься преподаватель в школе и его ученики. Такой хендмейд - отличный повод с детства прививать заботу об окружающей среде. Интересна будет наша "ЭкоЛогичка" и профессиональным рукодельницам. Те, кто совсем далек от такого вида творчества, удивятся, насколько это просто", - отмечает Татьяна.

Сумочка в итоге получается весьма компактной. Сразу даже не верится, что с ней будет удобно ходить в магазин. Она хорошо растягивается, но в то же время держит форму. С ежедневными покупками "ЭкоЛогичка" точно справится. Также в ней удобно носить документы: папка формата А4 легко входит туда как по вертикали, так и по горизонтали.

"В магазине не придется каждый раз приобретать пластиковый пакет, чтобы сложить продукты. К тому же у наших сумочек удобные ручки - они не будут причинять рукам дискомфорт, если поместить в тару что-то тяжелое, - рассказывает про плюсы Татьяна. - И такая сумка выдерживает достаточно большой вес. Сама проверяла".

Авоська будет служить много лет, это экономия: после покупок не придется отправлять в урну очередной пластиковый пакет. С такого маленького шага и начинается забота о природе. Сумку можно стирать: она не деформируется и не теряет цвет. Говорят, ее срок службы неограничен, главное - бережно относиться к изделию.

"Мы всегда за обратную связь с клиентами, - подчеркивает Татьяна. - И те, кто уже сделал себе такую авоську, делятся с нами идеями. Кто-то вшивает плотный чехол, и вместо авоськи получается дизайнерская сумка на каждый день. Кто-то вставляет в них клатчи или небольшие косметички, делает украшения, брелоки".

Как пояснила автор проекта, стоимость набора символическая. Приобретая будущую сумку "ЭкоЛогичку", человек платит только за расходник, в данном случае это шнур для творчества. "А пользы и удовольствия - в разы больше", - подытожила Татьяна.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

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