РЕПОРТАЖ: Художник-самоучка из Руденска 20 лет творит скульптурную сказку для сирот

Есть в Руденске необычный уголок, за воротами которого открывается вход в скульптурную сказку. Зубры, кабаны, лось, лиса в натуральную величину, на двухметровой высоте на дереве свисает сундук с сокровищами, охраняемый котом ученым. А на пригорке готовится извергнуть пламя дракон. Среди прочих и белорусская красавица, увитая белокурыми косами, хлебом-солью встречает гостей на входе в здание Руденской вспомогательной школы-интерната. "Какую красоту для детей администрация школы создала!" - думаешь. Но удивляешься еще больше, когда узнаешь, что этот парк скульптур не куплен за деньги спонсоров, а создан кропотливым трудом всего лишь одного человека - художника-оформителя Юрия Плащинского.

"Нам очень повезло с ним, - говорит заместитель директора Людмила Комлик. - Все, кто приезжает, восхищаются и нахваливают".

И есть за что. Ведь Юрий нигде скульптурному ремеслу не учился. "Я самоучка, ни художественной школы не оканчивал, ни на курсах не занимался. Было, может, год в педагогическом университете немного рисования и черчения. Еще руку набил, когда памятники делал", - рассказывает он, приглашая в мастерскую.

Здесь, сразу заметно, никогда не останавливается работа. На столе две заготовки будущих корзин под цветочные клумбы - из металлических жгутов и проволоки. Рядом еще одна, уже одетая в бетон. И все вручную - горсть за горстью, мазок за мазком, с вниманием к мельчайшим деталям.

"Конечно, картинки смотрю в том числе в интернете, как и что должно выглядеть. Дальше делаю подобно тому, как скульпторы формы вылепливают из глины или пластилина. Только у меня цемент, и сама форма становится скульптурой", - объясняет мастер и добавляет, что его творения еще и антивандальные: сломать бетон сложно, даже если дети будут усердно стараться проверить на прочность. Вот только краска отслаивается быстро, потому приходится каждую весну подкрашивать. "На улице возле школы должно быть поярче, так как это ведь для детей", - считает автор.

Задумки для будущих работ вынашивает долго, потом согласовывает с руководством, а оно уже обеспечивает материалами - металлоломом, что остается от стройки или техники, цементом и обычной масляной краской.

Кстати, с красок все и начиналось почти 20 лет назад. В мастерской еще хранится несколько картин Юрия Плащинского с той поры, когда его только пригласили на работу в школу-интернат в 1999 году. От малых полотен он перешел к настенной живописи: в коридорах можно увидеть то панораму с Мирским замком, то французское окно с двумя скульптурами-привратниками: котами в сапогах и при шпагах.

Первой скульптурой было яблоко. И понеслось - овощи, фрукты, лесные звери, сказочные персонажи... Сколько их выполнено за эти годы!

Каждому - свое место и антураж. Аквариумы в фойе школы, словно драгоценные камни в изящной оправе, помещены то в пиратскую сокровищницу, то в тропический сад с розовыми фламинго. Или чего стоит школьное овощехранилище, которое похоже на гору с золотом под охраной дракона. Крылатый ящер караулит над входом, чтобы никто посторонний не проник за тяжелую кованую дверь, а вокруг - гигантские морковки, помидоры и прочие дары земли.

В основном на одну скульптуру уходит месяц работы, но бывает и больше. "Лошадь вот целое лето делал", - говорит Юрий.

Кота лукоморского с сундуком наперевес пришлось водрузить на дерево с помощью трактора в ковше. Поэтому подкрашивать его Юрий детям не доверяет - сам становится на стремянку и обновляет "поседевшую" шерстку сказочного персонажа и потускневшее золото цепи.

Сложнее всего, признается автор, было "вылепить" девушку с караваем: "Тут столько деталей, да еще и прическа - я же в этом мало что понимаю!"

Талант мастера проявляется и в находчивости: старое высохшее дерево он перекрашивает в березу и устраивает на ветвях гнездовье журавлей; трубы вытяжки из овощехранилища прячет в древесные стволы. А если первоначальную задумку воплотить не выходит, тут же меняет ее на новую. Так, например, в композиции у летнего фонтана вместо пальмы появился Леший, словно такое соседство для русалки и золотых рыбок было спланировано изначально.

Кстати, фонтан экономичный: достаточно простого напора воды из крана, чтобы струи вытекали из ракушки в руках русалки и рыбьего рта и каскадом выливались в бассейн. Летом любимая детская забава - ловить здесь рыбу, которую приносят и выпускают в фонтан местные рыбаки.

Вообще, детям (сегодня их в учреждении около 120 и почти половина с инвалидностью), особенно непоседливой малышне, по нраву и милые зайчики (новые скульптуры Юрия), с которыми можно пообниматься, и скалящийся огромный волк, которого в отличие от живого можно оседлать.

Дивятся такому своеобразному зоопарку гости - спонсоры и благотворители, в том числе из Италии, Ирландии. "Когда Колобка мастерил, помнится, иностранцы смотрели и советовали сделать его квадратным. Мол, так забавнее, - рассказывает Юрий. - А мы объясняем: это у них такой персонаж есть - Губка Боб. Впрочем, лучше уж гостей к нашей культуре приобщать, так что классическому Колобку замену искать не нужно".

С ним согласна и администрация, и работники школы. "Вы бы знали, как щепетильно Юрий Геннадьевич к каждой детали относится, как долго он вынашивает каждую идею! - говорит социальный педагог Татьяна Стусь. - Видимо, самой судьбе было угодно, чтобы такой самородок прирос душой к нашей школе. И хотя пытались его переманить, не согласился".

А значит, в сказочном саду еще стоит ждать прибавления - волшебных героев, зверей и диковинных существ, рожденных фантазией автора, культурным наследием народа и самой жизнью.

Екатерина КНЯЗЕВА,

ФОТО Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-