РЕПОРТАЖ: Инкубатор для леса: как в Ивацевичах заготавливают семена и выращивают саженцы

В Брестской области в прошлом году новые леса высадили почти на 4,8 тыс. га. Причем почти 80% площадей занимают молодые сосняки, остальные земли отданы под посадку ели, дуба и березы. Заготовкой семян лесхозы занимаются сами. Некоторые потом отправляют в лесосеменной комплекс в Ивацевичах. Его можно назвать инкубатором будущего леса: именно здесь семечки проходят путь до миниатюрных саженцев.

В нашем привычном понимании сбор урожая приходится на лето и осень. Но не у сосны, сезон заготовки шишек которой начинается в декабре. Собирают хвойные плоды не в лесу, а на специальных плантациях. В Ивацевичском лесхозе они двух видов: корнесобственные и прививковые. Последние чем-то напоминают сад. Деревья там прививают и регулярно обрезают у них крону. Одна из таких плантаций находится примерно в 15 км от Ивацевичей.

"Прививки для деревьев на плантации берутся от плюсовых растений (деревья лучшей продуктивности и хозяйственной ценности. - Прим. БЕЛТА). В республике таких более 2,6 тыс. Они отбираются по лесоводственным требованиям - прямоствольности, отсутствию асимметрии кроны, устойчивости к заболеваниям и вредителям. От этих деревьев получаем семена с улучшенными наследственными признаками", - пояснил главный лесничий Ивацевичского лесхоза Роман Метечко.

Обрезают крону сосны для удобства сбора шишек. Тогда дерево не растет ввысь и становится более ветвистым. Шишки с нижних лапок лесоводы снимают, стоя на земле, а в работе наверху их выручает подъемник. "Сортируют шишки в цеху, но мы тоже смотрим, чтобы не было поврежденных или прошлогодних. Я только первый год здесь работаю. Конечно, очень сложно было в сильные морозы и снегопад, в остальные дни - легче, - поделилась лесовод Татьяна Радюк. - Кстати, на вышке работать проще. Мы стоим на ровной поверхности, все под рукой и закреплено. На земле же постоянно двигаемся, можно оступиться и перевернуть ведро".

В лесхозе рассматривают варианты, как еще облегчить труд лесоводов, планируют закупить новые приспособления для сбора шишек. К слову, их за день один человек должен собрать до 15 кг.

По соседству с сосновой заложены плантации ели и лиственницы европейской, а также пихты белой - особой гордости лесхоза. Краснокнижные деревца пока не плодоносят. "Пихта - реликтовый вид. Надеюсь, в ближайшее время получим семена и сможем увеличить разнообразие наших лесов", - добавил главный лесничий.

Собранные на плантациях шишки отправляют прямиком в лесосеменной комплекс. Там их сортируют и 2-4 недели подсушивают в естественных условиях. После, чтобы шишки хорошенько раскрылись, их на сутки помещают в сушильный шкаф. Полученную крылатку обескрыливают с добавлением небольшого количества воды, отделяя ее от семян. Затем зернышки проходят доочистку. Готовые семена отправляют в холодильную камеру. Шишки тоже не залеживаются на складе. Их охотно покупают для декоративных изделий и отопления.

На комплекс в Ивацевичах шишки привозят со всех лесхозов Брестской области и даже Минской. После переработки семена хранятся в холодильнике при температуре минус 2-3 градуса. Там создан трехгодичный запас для лесхозов.

"Семена мы апробируем, отправляем в республиканский селекционно-семеноводческий центр. Для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой идут семена с улучшенными наследственными качествами первого класса, чтобы их всхожесть была 95% и выше", - подчеркнула начальник комплекса Татьяна Жигарь.

Уже два года ивацевичские лесоводы выращивают саженцы с закрытой корневой системой. Такие деревца лучше приживаются. Их посадку можно проводить не только весной, а на протяжении всего вегетационного периода. "Высеваем в кассеты, в ячейку попадает только одно семечко. Примерно месяц они находятся в теплице, потом выставляем на поля доращивания. В прошлом году вырастили 2 млн 350 тыс. сеянцев, в этом планируем 2 млн 650 тыс. штук", - сказала Татьяна Жигарь.

Естественно, лесхозы Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения не ограничиваются заготовкой шишек. Представьте себе, какой кропотливый труд, если только в 2020-м в регионе заготовили более 14,5 тыс. кг семян - сосны, лиственницы, ели, дуба, ясеня, клена, березы, ольхи, липы и каштана. Это миллионы будущих деревьев для лесов Брестской области.

Фото Вадима Якубёнка,

БЕЛТА.-0-