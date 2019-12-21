РЕПОРТАЖ: Источник света и тепла - о производстве энергии на Гомельской ТЭЦ-2

Филиал "Гомельская ТЭЦ-2" РУП "Гомельэнерго" на две трети снабжает энергией второй по величине город в стране. Это самая крупная теплоэлектроцентраль в юго-восточном регионе. В преддверии Дня энергетика, который отмечают в Беларуси 22 декабря, на предприятии организовали пресс-тур для представителей республиканских, областных и местных массмедиа. Так близко к стратегически важному энергообъекту журналисты до этого не были. Корреспонденты БЕЛТА ознакомились с деятельностью Гомельской ТЭЦ-2 и узнали, чем живет современная теплоэлектроцентраль, какие инновационные технологии применяет, обеспечивая надежное энергоснабжение потребителей областного центра.

Знакомство с филиалом начинается с мини-экскурса в историю. Директор Гомельской ТЭЦ-2 Юрий Зенович-Лешкевич-Ольпинский не без гордости рассказывает о пройденных вехах. Сам пришел на предприятие молодым специалистом и развивался вместе с ним.

На фото с высоты птичьего полета территория Гомельской ТЭЦ-2 людям далеким от физики чем-то напоминает шахматную доску. Связь с шахматами, правда, есть: четкая расстановка "фигур"-объектов, продуманные шаги и грамотная стратегия. Весь производственный процесс и транспортировка энергии - тепловой и электрической - выверенная и надежная система. Заверения в этом специалистов-энергетиков подтверждают более трех десятилетий бесперебойной работы.

Пуск энергоблока №1 филиала со стартом отпуска электроэнергии в Белорусскую энергосистему дан 24 декабря 1986 года. Эту дату называют днем рождения Гомельской ТЭЦ-2, несмотря на то, что строительство станции по проекту Белорусского отделения института "ВНИПИэнергопром" начали в 1979 году.

В 1985 году были введены в эксплуатацию водогрейные котлы КВГМ-180 №1 и №2 теплопроизводительностью 180 Гкал/ч каждый. Первое тепло от Гомельской ТЭЦ-2 получили более 100 тыс. горожан.

Спустя три года, к очередному Дню энергетика, сдан в эксплуатацию энергоблок №2, а в мае 1995 года - энергоблок станции №3. "Энергетики Гомельской ТЭЦ-2 стали первыми на постсоветском пространстве, кто продемонстрировал, что энергосистема независимой Беларуси жива и продолжает развиваться", - говорит Юрий Зенович-Лешкевич-Ольпинский.

В начале 2000-х развитие филиала продолжалось. По Государственной комплексной программе модернизации основных производственных фондов Белорусской энергосистемы 25 мая 2008 года на Гомельской ТЭЦ-2 введена в эксплуатацию детандер-генераторная установка мощностью 4 МВт. Ее применение основано на использовании потенциальной энергии природного газа высокого давления. УТДУ-4000 позволяет не только производить экологически чистую электроэнергию, но и сэкономить топливо. Экономия исчисляется десятками вагонов железнодорожных составов.

Сегодня электрическая мощность Гомельской ТЭЦ-2 - 544 МВт, тепловая - 1388 Гкал/ч.

Весь путь тепловой и электрической энергии от производства до доставки в дома гомельчан, детские сады, школы, больницы, предприятия и другие объекты областного центра отражается на щите управления. Система отслеживает и поддерживает все параметры в заданном режиме. Разумеется, не без контроля специалистов.

Каждая смена проходит в окружении мигающих датчиков, схем и диаграмм на многочисленных экранах.

"А если за окном будет минус 10 градусов? А если минус 50?" - корреспонденты не стеснялись задавать провокационные вопросы энергетикам. Ответ однозначный: "Все под контролем". Температура подачи тепла варьируется в зависимости от температуры атмосферного воздуха.

"Электроэнергию на полку не положишь. Мы производим ровно столько, сколько требуется здесь и сейчас", - разъясняют дежурные по смене. Такова специфика энергетического производства. Здесь нет склада готовой продукции - каждый момент производится необходимый потребителю объем электроэнергии.

Побывали журналисты и у подножия градирен Гомельской ТЭЦ-2, которые возвышаются более чем на 80 м. Это одна из визитных карточек предприятия, которая приковывает взгляд со стороны автодороги и при своем производственном функционале служит оригинальным дополнением ландшафта пригорода.

Монументальные усеченные конусы - функциональные сооружения для охлаждения технической воды. В период наибольшей нагрузки через них проходит 480 тыс. куб.м воды в сутки.

"Ниагарский водопад местного масштаба", - первое впечатление журналистов. "Сезон дождей" здесь длится круглый год. Такова технология охлаждения. Сотнями струй по окружности сооружения вода опускается в бассейн глубиной более 2 м.

Ключевое слово для команды Гомельской ТЭЦ-2 - надежность. Поэтому обновление технической и технологической базы - постоянный процесс. Так, в 2019 году на предприятии завершили несколько значимых проектов. К примеру, модернизирована автоматическая система контроля водно-химического режима энергоблока №3. Новая система с современными устройствами и приборами позволяет непрерывно измерять и сохранять параметры водно-химического режима энергоблока (содержание кислорода, электропроводимость, рН среды и др.). Дополнительно предусмотрены автоматизированные рабочие места с отображением текущих и архивных значений контролируемых параметров. Аналитические данные выводятся в цифровом виде, в виде таблиц и временных графиков.

Реконструирована также система подогрева мазута с установкой регуляторов уровня с электроприводом. Она позволяет использовать конденсат пара из подогревателей мазута для подпитки тепловой сети. Для предотвращения попадания мазута в теплосеть на трубопроводе конденсата установлен сигнализатор нефтепродуктов, отслеживающий их содержание в воде. За первый месяц использования реализация этого проекта позволила сэкономить 4 т условного топлива и 700 т химически очищенной воды.

К новому этапу в развитии энергосистемы страны в условиях ввода атомной электростанции на Гомельской ТЭЦ-2 начали готовиться заранее. Удалось сработать на опережение.

По словам Юрия Зеновича-Лешкевича-Ольпинского, поставленная перед филиалом задача №1 по созданию условий для оптимальной интеграции нового объекта в энергосистему выполнена. "В 2016 году, впервые среди теплоэлектроцентралей страны, на Гомельской ТЭЦ установлены электрокотлы суммарной электрической мощностью 80 МВт. Будем эффективно работать и использовать их после внедрения АЭС. Это позволит обеспечить маневренность ТЭЦ в период ночного снижения электропотребления при вводе в эксплуатацию БелАЭС и увеличить выработку электроэнергии на АЭС за счет снижения отпуска электроэнергии от Гомельской ТЭЦ-2 в периоды ночного минимума нагрузки энергосистемы", - рассказал руководитель. Максимально возможный отпуск тепла потребителям от электрокотлов составляет 69 Гкал/ч. К приему энергии от Белорусской АЭС в филиале готовы.

Основные ориентиры на будущее - модернизация и реконструкция действующего оборудования Гомельской ТЭЦ-2. В 2020 году на предприятии планируют реализовать ряд проектов, направленных на повышение надежности и экономичности работы энергетического оборудования. На ближайшую перспективу Юрий Зенович-Лешкевич-Ольпинский обозначил дальнейшее внедрение регулируемых электроприводов на оборудовании, реконструкцию градирни №2 с установкой современной водораспределительной системы, повышение надежности электротехнического оборудования с заменой вводов на закрытом распределительном устройстве 110 кВ.

Также со временем актуализируется вопрос модернизации котельного и турбинного оборудования. Эту тему на предприятии держат на контроле.

Как бы ни был высок уровень автоматизации в филиалах предприятия, "роботизированные" системы не заменят человека. В этом году более 500 работников энергосистемы юго-восточного региона отмечены наградами разного уровня. Вклад гомельских энергетиков в развитие отрасли оценен в Министерстве энергетики, "Белэнерго", "Гомельэнерго", филиалах, а также областном комитете профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности.

Теплые поздравления с профессиональным праздником в "Гомельэнерго" "подогревают" конкретными делами. К этому дню приурочено и открытие спортивного комплекса в общежитии Гомельской ТЭЦ-2. В нем проживают более 150 семей энергетиков. Новый спорткомплекс обустроен "Гомельэнерго" совместно с областным комитетом профсоюза Белэнерготопгаза. В зале - современные тренажеры, удобные раздевалки и душевые комнаты. После работы энергетики могут отдохнуть с пользой для здоровья. Одними из первых комплекс оценили юные спортсмены - учащиеся СДЮШОР "Энергия".

В свой праздник энергетики Гомельской области щедро раздают подарки самым маленьким потребителям. Накануне были подведены итоги конкурса детских рисунков и поделок "Откуда берется свет и тепло?". По словам пресс-секретаря "Гомельэнерго" Ксении Шапоровой, активность и уровень работ приятно удивили. Самому младшему участнику всего два года. Призеры конкурса и их родители стали почетными гостями на торжестве энергетиков, где им вручили заслуженные награды.

В таком настроении, с утвержденными планами развития на 2020 год энергетики готовы к новым этапам.

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА,

ФОТО Сергея ХОЛОДИЛИНА,

БЕЛТА.-0-