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20 июня 2021, 15:55

РЕПОРТАЖ: "Источник вдохновения - выздоровление пациентов" - работники областной туббольницы в Гомеле

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"С детства знала, что буду работать в медицине, мечтала лечить людей, помогать им. До сих пор нет объяснения этому детскому убеждению, которое определило путь в жизни. Просто была и остается какая-то внутренняя уверенность. И сейчас в другой сфере даже не могу представить себя", - делится размышлениями реанимационная сестра отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Гомельской областной клинической туберкулезной больницы Татьяна Жемчужникова. Ее жизнь, как и пути многих людей, связана с этим учреждением здравоохранения.

Накануне Дня медицинского работника корреспонденты БЕЛТА познакомились с работниками Гомельской областной клинической туберкулезной больницы, где порой приходится учить людей дышать заново.

Цена мгновения

Реанимационную сестру с 32-летним стажем Татьяну Жемчужникову встречаем на рабочем месте. Теплый свет в глазах, открытая улыбка - она не преподносит профессию как тяжкий труд, хотя и требует 100-процентной отдачи и ответственности. Сама выбрала свой путь. И после окончания в 1989 году Бобруйского медицинского училища просилась именно в реанимацию и операционную. И ее услышали. По распределению попала в больницу скорой медицинской помощи.

"В свой первый рабочий день очень волновалась, не скрою. Но в большом и дружном коллективе тепло приняли и поддержали", - делится Татьяна Валентиновна. Затем перешла в областную туберкулезную больницу. И теперь в операционной и реанимационном отделении проводит значительную часть своей жизни. Искренне радуется, когда пациенты идут на поправку, и переживает, когда стабилизировать состояние удается не сразу.

За годы работы не разочаровалась в профессии, но признается: "Никакая физическая нагрузка не сравнится с тяжестью момента, когда понимаешь, что все прилагаемые усилия не дают результата. А крылья вдохновения дает даже легкая улыбка идущего на поправку, слова благодарности пациентов и их родственников при переводе с улучшением в другие отделения или выписке", - рассказывает медсестра. И сейчас она работает в команде с людьми, которые многие десятилетия остаются преданными выбранному делу. Понимают друг друга без слов. И знают цену каждому мгновению, каждому слову в выражении "вернуть к жизни".

Супруг Татьяны Жемчужниковой тоже из сферы здравоохранения. Вместе воспитали еще одного врача. "Дочь окончила второй курс Белорусского государственного медицинского университета в Минске. Будет педиатром. Она часто шутит, что мы с мужем ей просто не оставили выбора. Но мы-то дали ей возможность самой определиться с делом жизни и просто поддержали ее в собственном решении. Мы бы поддержали любое ее решение. Так получилось, что это медицина. Думаю, она никогда не разочаруется в своем выборе, как и я", - улыбается реанимационная сестра.

Раз и на всю жизнь

46 лет непрерывного стажа связывают с туббольницей зубного фельдшера Тамару Цибизову. В ее трудовой книжке одна запись при трудоустройстве, сделанная в 1974 году.

Нас, как и всех своих пациентов, доктор встречает улыбкой. Правда, сначала ловим улыбку по глазам, из-под маски. Статная, приветливая и активная Тамара Васильевна возглавляет совет ветеранов учреждения. Под ее крылом при поддержке администрации больницы и первичной профсоюзной организации 237 ветеранов труда. О них не забывают: поздравляют с юбилеями, приглашают на чаепитие, оказывают материальную помощь.

Фамилию, имя и отчество своего первого пациента зубной фельдшер и сегодня называет с ходу. Говорит, он был единственный в тот день. Помнит и мелкую дрожь на кончиках своих пальцев, и волнение, которое исчезло, как только взяла инструмент в руки.

Тамара Васильевна еще в детстве поняла свое предназначение. Девочка часто болела, поэтому нередко в ее окружении были врачи. Примеров отличных специалистов своего дела было много.

После школы поступила в медицинское училище, откуда прибыла на первое место работы в туббольницу. "46 лет в этом кабинете работаю. Очень интересная работа. Долгое время вела смешанный прием: профилактика, лечение и удаление зубов. Всегда была интересна хирургия", - делится зубной фельдшер.

За годы работы влюбилась в людей и в свое дело еще больше. Лечила пациентов разных возрастов, сталкивалась со сложнейшими, порой единичными случаями в стоматологической практике. К примеру, у одного из больных с онкологией легких пошли метастазы в область челюсти.

"Что интересно, больше всего боятся оказаться в стоматологическом кресле мужчины. Но все индивидуально. Приходится пускать в ход шутки-прибаутки", - говорит врач. А некоторые, смеется доктор, по несколько раз приходили - осмотр доставлял им какое-то удовольствие.

К детям особый подход. Бывало, узнавала у родителей, какие конфеты любят дети, и прятала сюрприз в кармане своего халата. Когда в глазах ребенка видела страх, разрешала поискать вкусняшку в своем кармане.

За годы работы Тамара Васильевна досконально изучила характеры людей. Уже с порога, взглянув один раз на человека, могла определить, понадобится ли инъекция обезболивающего. "А сколько пациентов после самолечения было, особенно из сельской местности. Были и такие, кто решал проблемы, как признавались пациенты сами - бездымным порохом", - говорит опытный врач.

Тамара Цибизова и сегодня с удовольствием каждое утро спешит на любимую работу.

Эра пульмонологической службы

В следующем году больница отметит вековой юбилей. Пульмонологическая служба начала формироваться в 1922 году, года на ул.Комсомольской в Гомеле был открыт городской противотуберкулезный диспансер для амбулаторного приема туберкулезных больных. Спустя четыре года рядом с диспансером открылся стационар для туберкулезных больных на 10 коек, а в мае 1932 года в Новобелице построена и открыта туберкулезная больница на 90 коек. В победном 1945 году после Великой Отечественной войны больница возобновила свою работу - восстановили основной корпус, построили деревянный. Коечная мощность стационара была увеличена до 135. А в 1958 году в небольшой операционной основного корпуса начали проводиться первые операции: наложение искусственного пневмоторакса больным с кавернозным туберкулезом легких, резекции ребер, плевролиз. С каждым годом больница расширялась, превращаясь в полноценный комплекс для оказания помощи больным с поражением легких.

И сейчас помощь пациентам во всех смыслах нужна как кислород. Система кислородообеспечения - в числе ключевых параметров при борьбе за здоровье и жизнь людей в условиях пандемии коронавируса. В марте 2020 года Гомельская областная туберкулезная клиническая больница приняла первых пациентов с диагнозом СOVID-19. Небольшая передышка в масштабах одного отделения была между первой и второй волнами, и до сих пор врачи больницы работают в красной зоне. Пациентов с тяжелой формой и осложнениями госпитализируют именно сюда. Сколько жизней спасено за этот период, отражено в статистической документации. За каждой фамилией - возможность жить и дышать полной грудью для людей, которые еще недавно лавировали на грани, благополучие их семей.

Приемное отделение - ворота клиники. Здесь принимают пациентов с предварительным диагнозом, проводят первичный осмотр, измеряют давление, уровень кислорода. Более года врачи, медсестры и санитарочки работают в полном обмундировании. Во все сезоны обязаны принимать максимум мер безопасности и носить защитные ПЧК.

В эту смену на посту заведующая отделением врач-пульмонолог Анна Чемерицкая и медицинская сестра Жанна Серединко. Их отношение к пациентам можно прочесть по глазам - единственной части, которая остается видимой через защитные очки.

Во всеоружии и команда кабинета компьютерной томографии. Здесь также проводят обследование пациентов и с подтвержденным диагнозом COVID-19. Все действия слажены и отработаны до мелочей. После каждого человека проводится индивидуальная уборка помещений.

Врач-рентгенолог Дмитрий Ткач отмечает, что вся информация цифровизирована, результаты сохраняются и при необходимости их могут предоставить пациентам спустя какое-то время. 128-срезный компьютерный томограф адаптируется под необходимые клинические задачи. В команде также медицинская сестра Наталья Болтушенкова и лаборант Инна Ковалышина.

В борьбе с COVID-19 были сконцентрированы силы всех служб. К примеру, чтобы немного разгрузить сестринский персонал, приняли решение подключить специалистов физиотерапевтического профиля. С пациентами занимаются инструкторы ЛФК, массажисты, чтобы на ранних стадиях задать базу для дальнейшего успешного восстановления. Сестры же несколько раз в сутки измеряют давление, температуру, уровень кислорода и все это зафиксировано в документации.

Ощущается полное понимание и поддержка со стороны главного управления здравоохранения, руководства области, отмечают в больнице. Созданы все условия и для безопасности медперсонала, и для пациентов. На особом контроле - обеспечение средствами индивидуальной защиты работников. Создан и поддерживается двухмесячный запас средств индивидуальной защиты.

Сегодня в Гомельской областной туберкулезной клинической больнице работают более 830 сотрудников. Клинический комплекс составляют пять лечебных корпусов. Постоянно проводится модернизация. В сентябре 2020 года больница и сама получила второе дыхание. После масштабного капремонта был открыт лечебный корпус №1. Здесь размещаются три пульмонологических отделения общей вместимостью 130 коек, приемное отделение, два кабинета врача диспансерного отделения, кабинеты компьютерной томографии, рентгеновский, спелеотерапии, пульмоскан, ингаляторий, эндоскопическое отделение, регистратура и др. Все пациенты при необходимости получают кислород - к койкам выведены кислородные точки. Также точки кислорода предусмотрены в процедурных кабинетах.

Накануне профессионального праздника коллектив больницы был удостоен многочисленных наград. "Это высокая оценка нашей работы, каждого человека, ведь только сообща можно добиться результата. Мы все взаимосвязаны, работаем на одно общее дело - на выздоровление наших пациентов", - уточняют в администрации больницы. У главврача Натальи Журавлевой еще много планов по модернизации больницы. Естественно, все - для здорового дыхания и комфортного пребывания пациентов.

БЕЛТА,

Фото Сергея ХОЛОДИЛИНА.-0-

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