РЕПОРТАЖ: История в объятиях воды: в Браславском районе ищут остатки островного монастыря

Под Браславом уже почти неделю идут необычные раскопки. Интересны они тем, что работы ведутся среди водной глади - на острове озера Неспиш. Инициировали проведение археологических раскопок энтузиасты, горожане из Центра регионального развития "Браслав". Корреспонденты БЕЛТА отправились в озерный край и узнали, что нашли археологи, и почему волонтеры решили поучаствовать в проекте.

Мужскую обитель с церковью и жилыми зданиями построили на острове озера Неспиш в XV веке. Монастырь владел озером и несколькими окрестными поселениями. На остров можно было добраться по двум мостам. Известно, что сначала обитель была православной, а позже стала униатской. Монахов здесь служило немного - до десяти. В 1832 году произошел сильный пожар, который уничтожил все сооружения. Уцелела только икона Божьей Матери "Владычица озер", которую нашли на соседнем острове Святом.

В Браславе во второй половине августа отмечается большой праздник - чествование Матери Божьей Владычицы озер. В этом году будет десять лет, как короновали икону. А вот колокола до сих пор не найдены. Местные жители рассказывают, что иногда их звук слышен из-под воды.

Археолог и руководитель раскопок Николай Плавинский рассказывает, что в прошлом веке здесь проводили небольшие исследования.

"Сейчас мы пробуем проследить характер культурного слоя и выявить фундамент монастырских построек. Также хотим найти самые ранние строения и даже захоронения монахов. Монастырь был деревянным и стоял на каменном основании. Но пока мы точно не знаем его местоположение. Для северо-запада Беларуси подобный остров с монастырем - редкость", - говорит археолог.

На острове заложены три раскопа. В одном нашли каменный фундамент: скорее всего он монастырский и датируется концом XVIII - началом XIX веков. В других местах обнаружили керамику, стекло, часть ключа, строительные материалы и монеты (сама ранняя 1547 года). "Надеемся найти какие-нибудь культовые объекты - кресты, иконы. Они должны здесь быть", - добавляет Николай Плавинский.

Руководитель проектов Центра регионального развития "Браслав" Алена Шевчик говорит, что их организация - это группа энтузиастов, которые хотят создать в Браславском районе новые достопримечательности природного и историко-культурного характера.

"Собираемся облагородить остров, возвести мост, организовать экскурсионные маршруты для туристов. Также планируем разработать 3D-модель острова и макет монастыря. Это мы можем сделать в ближайшее время, а в перспективе - создать музей и восстановить монастырь и другие постройки", - поделилась Алена Шевчик.

Историю обители много исследовал браславский историк Константин Шидловский, раньше он работал в местном музее, сейчас живет в Польше. "Константин Шидловский отыскал много материалов. Он нас и теперь консультирует и очень рад, что его дело продолжается", - отмечает руководитель проектов Центра регионального развития "Браслав".

Помощь волонтерам оказывают национальный парк "Браславские озера", местные бизнесмены. Часть средств собирают через краудфандинг.

В ближайшие дни подключатся дайверы для поиска свай старого моста. Затем по сваям расставят буйки, чтобы с квадрокоптера заснять место и увидеть, в каком направлении стоял мост. Возможно, попытаются отыскать еще и сваи второго моста.

Остров небольшой, поэтому постепенно его можно привести в порядок. У энтузиастов есть задумка построить мост так, чтобы его верхняя часть была немного погружена в воду. Хочешь добраться на остров - сними обувь и пройдись босиком по воде.

Поучаствовать в уникальных раскопках приехали люди со всей Беларуси - от Бреста до Браслава и от Гомеля до Глубокого. Половину желающих организаторы не смогли взять. "У нас есть костяк волонтеров, которые здесь постоянно, остальные меняются - кто-то уезжает, на их место приходят другие. Всего за время лагеря в работе поучаствуют около 90 человек", - говорит Николай Плавинский.

Среди волонтеров - Антон Власенко из Молодечно. До приезда в Браславский район парень участвовал в раскопках в Креве.

"Узнал о проекте в "Фейсбуке", понравилась идея и решил ехать. Люди здесь собрались из разных городов, интересно с ними общаться. Если в следующем году опять будут раскопки, то приеду вновь", - уверяет молодой человек.

Есть в числе участников и историки. К примеру, научный сотрудник отдела археологии, нумизматики и оружия Национального исторического музея Виктория Тарасевич.

Несмотря на то, что девушка изучает более ранний период (рубеж первого и второго тысячелетий), все равно приехала. "Мне, как археологу, важно копать и более поздние памятники. До этого я на таких объектах не была, интересно набраться опыта. Уже могу сказать, что эти раскопки отличаются от других", - добавляет сотрудница музея.

Живут волонтеры в палатках, которые разбили в агрогородке Слободка на берегу озера. Здесь также находятся школьники и студенты, они пишут картины на тему острова и его истории.

"Мы каждый год проводим пленэры, в этом году уже двадцатый. Сейчас так совпало, что идут раскопки, и нас тема острова и монастыря заинтересовала. Упор сделаем на современные техники рисования, чтобы получилось необычно", - рассказывают педагоги Михаил и Галина Ставицкие.

К концу лагеря молодежь планирует создать макет монастыря.

Инициаторы проекта "Остров Монастырь" и волонтеры уверены, что их труды не пройдут зря. Остров станет уникальной достопримечательностью Браславщины, а археологические раскопки позволят раскрыть загадки этого небольшого клочка земли, окруженного водной гладью.

Андрей ЩЕРБИЦКИЙ,

ФОТО Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-