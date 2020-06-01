РЕПОРТАЖ из дома, где согревают детские сердца

Этот дом в окружении березовой рощи на окраине Мозыря виден издалека. Он привлекает взгляд благоустройством и особым светом. Внутри - не менее светло и уютно. Мозырский детский дом отличается своим подходом в организации пространства и воспитании ребят-сирот. Его уникальность - в домашнем укладе в прямом смысле слова. Дети здесь живут в квартирах, отдельными большими и дружными семьями. В каждой из них - парадная, гостиная, игровая зона, девичьи и мальчишечьи спальни и ванные, кухня. На всех воспитанников дома бассейн, игротека с бильярдом, спортзал, библиотека, творческая студия, музыкальная гостиная и даже домовая церковь. В гостях у жителей необычного детского дома с 75-летней историей побывали корреспонденты БЕЛТА.

Чувствуйте себя, как дома

По сути это государственное учреждение, но, как говорят его создатели, в первую очередь это все же дом. И хоть мам и пап здесь нет, детей окружают не чужие люди.

Условия проживания максимально приближены к семейным, интерьер больше напоминает загородный коттедж. Есть здесь и символы домашнего уюта - кошка (трехцветная - на счастье) и белоснежная озорная собака породы самоед.

Утопающее в зелени двухэтажное здание стало домом мальчишек и девчонок 3-18 лет. "Это дети-сироты и ребята, оставшиеся без попечения родителей, без заботы тех людей, которые обычно идут по жизни со своим ребенком рука об руку. Некоторые из них только здесь впервые почувствовали себя нужными кому-то", - рассказывает директор детского дома Ирина Вишневская.

Дети живут в квартирах по несколько человек, среди них есть кровные братья и сестры. "Группы формируются по семейному принципу, позволяя сохранить родственные связи, четко распределить обязанности каждого в семье", - говорит руководитель.

Ребята ходят в городские школы, малыши - в детсады, посещают кружки: от бисероплетения и шитья до современных танцев и робототехники, изучают музыку и изобразительное искусство. В дополнение культпрограмма - поездки, посещения музеев, театров и др.

Готовы к жизни

"Думаю, никто не станет оспаривать аксиому - дети должны жить в семье. К сожалению, не все родители готовы дать детям современное образование, нормально накормить и привить навыки самостоятельности. Педагогический коллектив детского дома старается заменить ребятам семью, создать условия для полноценного развития и воспитания", - говорит Ирина Вишневская.

Старшая сестра помогает младшему брату подтянуть математику, вместе убирают комнаты, готовят бутерброды на скорую руку, вечером - песни под гитару. В этом доме обычная жизнь.

Сегодня блюдо вечера - любимый всеми пирог с капустой.

За чаепитием звучит не один рецепт. Экспериментировать с кулинарией здесь любят. Главный инициатор - воспитатель Ирина Головченко. Под ее редакцией создана собственная поваренная книга. Попало в нее даже варенье из кабачков, выращенных на участке возле дома.

Кухни оборудованы современной техникой - комбайны, микроволновки, блендеры, блинницы.

В другой квартире нас встречают занятые домашними хлопотами девчонки. Пока малыши играют, они отправляются в ванную - там закончила работу стиральная машина. "Все почти сухое, остается только повесить", - докладывают обстановку юные хозяйки. Наверняка, самостоятельная жизнь не застанет этих ребят врасплох.

Свой дом, свой храм

Особое место - домная церковь. Здесь проводят традиционные обряды - причастие, крещение. Священнослужитель благословляет ребят в Пасху, Рождество, перед началом учебного года и в День защиты детей, выпускников - перед выходом на самостоятельную жизненную дорогу.

Есть территория для творчества и спорта: художественная и танцевально-хореографические студии, тренажерный зал.

На цокольном этаже оборудовали просторный холл с мягкой зоной, звуковой аппаратурой, где проходят разные мероприятия и дискотеки. Установлен бильярдный стол. "У нас и девочки хорошо играют, могут составить конкуренцию любому", - улыбаются мальчишки.

В теплую погоду к их услугам спортивный комплекс с антивандальными тренажерами. Зарядиться позитивом можно в бассейне, после - в сауну с эфирными маслами, затем - травяные чаи. Если нужен массаж, есть физиопроцедурный кабинет.

В доме нашлось место и для собственного мини-музея. Это этнографический уголок в стиле деревенской избы. В его экспозиции много оригинальных предметов старины: деревянные стол и лавка, сундук, колыбель для младенца, прялки, посуда, вышитые полотенца. Здесь проходят занятия по краеведению, ребят приобщают к изучению истории и традиций народа. Есть и небольшая библиотека, которая постоянно пополняется. Так, накануне одного из национальных праздников ребятам передали подарок от издательского дома в Минске - собрание книг на белорусском языке.

Страницы семейного альбома

В советские годы в здании размещался детприемник, который позднее был реорганизован в детский дом. В 1941-м его воспитанников эвакуировали в Кисловодск, но там их постигла страшная участь: директора, воспитателей и большинство детей расстреляли. На том месте установлен памятник ребятам всех детских домов, погибшим от рук оккупантов.

День освобождения города Мозыря - 14 января 1944 года - считается летоисчислением новой истории, возрождения детского дома. Сюда доставляли мальчишек и девчонок из партизанских отрядов, сожженных деревень, концлагерей...

В 1974-м детский дом общего типа перепрофилирован в специализированный - для детей с нарушениями слуха и речи. В январе 1983-го переехали в новое здание.

Квартирный же формат здесь начали внедрять в 2012 году, когда стартовал проект модернизации госучреждения под детский городок.

Некогда сидеть на месте

Недавно здесь принимали пополнение - переехали ребята из детского дома в Гомеле после его закрытия. Они адаптируются и обживаются в большой семье. Судя по числу мероприятий, скучать им просто некогда.

В начале марта один из местных фитнес-клубов организовал 24-часовой благотворительный марафон. Спортсмен Александр Середа на беговой дорожке за сутки преодолел путь в 160 км. На собранные средства закупили для ребят угощения.

Смогла дружная команда почувствовать себя и снайперским отрядом. На площадке клуба активного отдыха разразились бои по лазертагу.

Рассказывать о путешествиях и приключениях ребята могут долго - много ездят по стране, участвуют в разных мероприятиях.

К примеру, еще свежи воспоминания о посещении "Чижовка-Арены". По приглашению Федерации хоккея ребята присутствовали на финальном матче XVI Рождественского турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси. За два часа красочного матча юные болельщики получили незабываемые эмоции. Белорусская команда тогда обыграла соперников из России. Средства, собранные от продажи билетов, были переведены на счет учреждения для укрепления материально-технической базы.

Работа или забота?

Любой работник детского дома может часами говорить об успехах ребят. Каждый скажет, что эти дети - самые талантливые, умные и отзывчивые.

Для сотрудников это больше, чем работа. Здесь они находятся с семи утра и до десяти вечера, на ночь с детьми остаются помощники воспитателей. Иногда в выходные забирают кого-то к себе домой. "Все в нашем коллективе прилагают немалые усилия, чтобы жизнь в детском доме была интересной. Нам важно, чтобы ребята проживали свое детство ярко, без забот и тревог", - рассказывает Ирина Вишневская.

Воспитатели уверены: улыбка - не предмет гардероба, ее невозможно надеть по приходу на работу. Она рождается при виде ждущих тепла глаз.

В этом доме основной принцип: больше отдаешь - больше получаешь. Объятий здесь мало не бывает. Чуткие воспитатели не скупятся на ласку. "Наши дети любимы ничуть не меньше "домашних" мальчишек и девчонок. И эта любовь построена не на жалости, а на стремлении показать ребенку, который попал в сложную жизненную ситуацию не по своей воле, что жизнь может быть прекрасна, несмотря ни на какие преграды. Ребята чувствуют, что есть люди, которые всегда откликнутся на призыв и поддержат их в любой ситуации", - делится заместитель директора детского дома по учебно-воспитательной работе Галина Василенко.

Ребята из дома по улице Мирной в Мозыре живут особенной семьей. У каждого из них свой характер, темперамент и история, но обстоятельства сделали таких разных людей родными. И воспитатели, как родители, верят, что все детские мечты обязательно исполнятся.

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА,

Фото Сергея ХОЛОДИЛИНА,

БЕЛТА.-0-