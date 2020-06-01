ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 1 июня 2020
Минск Сплошная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:33 ВОЗ: большинство пациентов, перенесших COVID-19, полностью восстанавливаются В мире
20:31 РЕПОРТАЖ из дома, где согревают детские сердца Регионы
20:28 Получение медсправки в школу и детский сад упростили Общество
20:01 Гол Владимира Хващинского принес футболистам "Минска" победу над "Слуцком" в матче чемпионата Беларуси Спорт
19:57 ЕАЭС и Египет активизируют создание зоны свободной торговли Экономика
19:33 Электронная ярмарка вакансий в Минске пройдет 4 июня Регионы
19:19 Власти Вашингтона вводят комендантский час В мире
19:01 В структуре детских заболеваний преобладают болезни органов дыхания и зрения - Минздрав Общество
18:49 Акцию "Радость каждому ребенку" поддержали волонтерские центры со всей Беларуси Общество
18:38 ВОЗ: пандемия осложнила оказание помощи больным раком и диабетом В мире
18:30 МАРТ подготовил рекомендации для торговли и общепита по минимизации риска распространения COVID-19 Общество
18:29 Белорусский союз женщин активно участвует в реализации государственной семейной политики - Щеткина Общество
18:25 Кондитерская фабрика "Витьба" за апрель увеличила экспорт на 78% Регионы
18:11 Минский дворец детей и молодежи приглашает активно провести летние каникулы Регионы
18:10 ДОСААФ предоставлено право участвовать в летной подготовке граждан Президент
18:10 Усовершенствован порядок проведения и контроля внешнеторговых операций Президент
18:05 Представитель Беларуси назначен замдиректора департамента информационных технологий ЕЭК Экономика
17:59 Пьяного таксиста задержали в Минске Происшествия
17:57 Международные стандарты аудиторской деятельности вводятся в Беларуси с 1 июля Экономика
17:50 Получатели кредитов в Дельта Банке могут вернуть страховые взносы Общество
17:43 В Гомельской области от заморозков погибла 21 тыс. га посевов Регионы
17:40 В Республиканский центр психологической помощи уже обратились более 1,7 тыс. человек Общество
17:34 В Минске будут судить машиниста башенного крана, по вине которого пострадал рабочий Происшествия
17:32 БЖД продала с начала года более 682 тыс. электронных билетов Общество
17:27 В парламенте считают недопустимым использовать сбор подписей для нагнетания социальной напряженности Политика
17:20 Союз юристов передал подарки воспитанникам детских учреждений Регионы
17:16 Голосование по поправке к Конституции РФ назначено на 1 июля В мире
17:14 Многодетный отец: семейный капитал - это подушка безопасности для многодетной семьи Регионы
17:08 В Беларуси с начала года 285 детей вернулись в семью Общество
16:59 В Гомельской области девять лабораторий проводят тесты на COVID-19 Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
01 июня 2020, 20:31

РЕПОРТАЖ из дома, где согревают детские сердца

Новости темы "Репортаж БЕЛТА"
РЕПОРТАЖ: Производство помогло выстоять - руководитель предприятия о работе без скидок на эпидемию
РЕПОРТАЖ: В режиме реального времени: как умные технологии помогают пограничникам в охране рубежей

Этот дом в окружении березовой рощи на окраине Мозыря виден издалека. Он привлекает взгляд благоустройством и особым светом. Внутри - не менее светло и уютно. Мозырский детский дом отличается своим подходом в организации пространства и воспитании ребят-сирот. Его уникальность - в домашнем укладе в прямом смысле слова. Дети здесь живут в квартирах, отдельными большими и дружными семьями. В каждой из них - парадная, гостиная, игровая зона, девичьи и мальчишечьи спальни и ванные, кухня. На всех воспитанников дома бассейн, игротека с бильярдом, спортзал, библиотека, творческая студия, музыкальная гостиная и даже домовая церковь. В гостях у жителей необычного детского дома с 75-летней историей побывали корреспонденты БЕЛТА.

Чувствуйте себя, как дома

По сути это государственное учреждение, но, как говорят его создатели, в первую очередь это все же дом. И хоть мам и пап здесь нет, детей окружают не чужие люди.

Условия проживания максимально приближены к семейным, интерьер больше напоминает загородный коттедж. Есть здесь и символы домашнего уюта - кошка (трехцветная - на счастье) и белоснежная озорная собака породы самоед.

Утопающее в зелени двухэтажное здание стало домом мальчишек и девчонок 3-18 лет. "Это дети-сироты и ребята, оставшиеся без попечения родителей, без заботы тех людей, которые обычно идут по жизни со своим ребенком рука об руку. Некоторые из них только здесь впервые почувствовали себя нужными кому-то", - рассказывает директор детского дома Ирина Вишневская.

Дети живут в квартирах по несколько человек, среди них есть кровные братья и сестры. "Группы формируются по семейному принципу, позволяя сохранить родственные связи, четко распределить обязанности каждого в семье", - говорит руководитель.

Ребята ходят в городские школы, малыши - в детсады, посещают кружки: от бисероплетения и шитья до современных танцев и робототехники, изучают музыку и изобразительное искусство. В дополнение культпрограмма - поездки, посещения музеев, театров и др.

Готовы к жизни

"Думаю, никто не станет оспаривать аксиому - дети должны жить в семье. К сожалению, не все родители готовы дать детям современное образование, нормально накормить и привить навыки самостоятельности. Педагогический коллектив детского дома старается заменить ребятам семью, создать условия для полноценного развития и воспитания", - говорит Ирина Вишневская.

Старшая сестра помогает младшему брату подтянуть математику, вместе убирают комнаты, готовят бутерброды на скорую руку, вечером - песни под гитару. В этом доме обычная жизнь.

Сегодня блюдо вечера - любимый всеми пирог с капустой.

За чаепитием звучит не один рецепт. Экспериментировать с кулинарией здесь любят. Главный инициатор - воспитатель Ирина Головченко. Под ее редакцией создана собственная поваренная книга. Попало в нее даже варенье из кабачков, выращенных на участке возле дома.

Кухни оборудованы современной техникой - комбайны, микроволновки, блендеры, блинницы.

В другой квартире нас встречают занятые домашними хлопотами девчонки. Пока малыши играют, они отправляются в ванную - там закончила работу стиральная машина. "Все почти сухое, остается только повесить", - докладывают обстановку юные хозяйки. Наверняка, самостоятельная жизнь не застанет этих ребят врасплох.

Свой дом, свой храм

Особое место - домная церковь. Здесь проводят традиционные обряды - причастие, крещение. Священнослужитель благословляет ребят в Пасху, Рождество, перед началом учебного года и в День защиты детей, выпускников - перед выходом на самостоятельную жизненную дорогу.

Есть территория для творчества и спорта: художественная и танцевально-хореографические студии, тренажерный зал.

На цокольном этаже оборудовали просторный холл с мягкой зоной, звуковой аппаратурой, где проходят разные мероприятия и дискотеки. Установлен бильярдный стол. "У нас и девочки хорошо играют, могут составить конкуренцию любому", - улыбаются мальчишки.

В теплую погоду к их услугам спортивный комплекс с антивандальными тренажерами. Зарядиться позитивом можно в бассейне, после - в сауну с эфирными маслами, затем - травяные чаи. Если нужен массаж, есть физиопроцедурный кабинет.

В доме нашлось место и для собственного мини-музея. Это этнографический уголок в стиле деревенской избы. В его экспозиции много оригинальных предметов старины: деревянные стол и лавка, сундук, колыбель для младенца, прялки, посуда, вышитые полотенца. Здесь проходят занятия по краеведению, ребят приобщают к изучению истории и традиций народа. Есть и небольшая библиотека, которая постоянно пополняется. Так, накануне одного из национальных праздников ребятам передали подарок от издательского дома в Минске - собрание книг на белорусском языке.

Страницы семейного альбома

В советские годы в здании размещался детприемник, который позднее был реорганизован в детский дом. В 1941-м его воспитанников эвакуировали в Кисловодск, но там их постигла страшная участь: директора, воспитателей и большинство детей расстреляли. На том месте установлен памятник ребятам всех детских домов, погибшим от рук оккупантов.

День освобождения города Мозыря - 14 января 1944 года - считается летоисчислением новой истории, возрождения детского дома. Сюда доставляли мальчишек и девчонок из партизанских отрядов, сожженных деревень, концлагерей...

В 1974-м детский дом общего типа перепрофилирован в специализированный - для детей с нарушениями слуха и речи. В январе 1983-го переехали в новое здание.

Квартирный же формат здесь начали внедрять в 2012 году, когда стартовал проект модернизации госучреждения под детский городок.

Некогда сидеть на месте

Недавно здесь принимали пополнение - переехали ребята из детского дома в Гомеле после его закрытия. Они адаптируются и обживаются в большой семье. Судя по числу мероприятий, скучать им просто некогда.

В начале марта один из местных фитнес-клубов организовал 24-часовой благотворительный марафон. Спортсмен Александр Середа на беговой дорожке за сутки преодолел путь в 160 км. На собранные средства закупили для ребят угощения.

Смогла дружная команда почувствовать себя и снайперским отрядом. На площадке клуба активного отдыха разразились бои по лазертагу.

Рассказывать о путешествиях и приключениях ребята могут долго - много ездят по стране, участвуют в разных мероприятиях.

К примеру, еще свежи воспоминания о посещении "Чижовка-Арены". По приглашению Федерации хоккея ребята присутствовали на финальном матче XVI Рождественского турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси. За два часа красочного матча юные болельщики получили незабываемые эмоции. Белорусская команда тогда обыграла соперников из России. Средства, собранные от продажи билетов, были переведены на счет учреждения для укрепления материально-технической базы.

Работа или забота?

Любой работник детского дома может часами говорить об успехах ребят. Каждый скажет, что эти дети - самые талантливые, умные и отзывчивые.

Для сотрудников это больше, чем работа. Здесь они находятся с семи утра и до десяти вечера, на ночь с детьми остаются помощники воспитателей. Иногда в выходные забирают кого-то к себе домой. "Все в нашем коллективе прилагают немалые усилия, чтобы жизнь в детском доме была интересной. Нам важно, чтобы ребята проживали свое детство ярко, без забот и тревог", - рассказывает Ирина Вишневская.

Воспитатели уверены: улыбка - не предмет гардероба, ее невозможно надеть по приходу на работу. Она рождается при виде ждущих тепла глаз.

В этом доме основной принцип: больше отдаешь - больше получаешь. Объятий здесь мало не бывает. Чуткие воспитатели не скупятся на ласку. "Наши дети любимы ничуть не меньше "домашних" мальчишек и девчонок. И эта любовь построена не на жалости, а на стремлении показать ребенку, который попал в сложную жизненную ситуацию не по своей воле, что жизнь может быть прекрасна, несмотря ни на какие преграды. Ребята чувствуют, что есть люди, которые всегда откликнутся на призыв и поддержат их в любой ситуации", - делится заместитель директора детского дома по учебно-воспитательной работе Галина Василенко.

Ребята из дома по улице Мирной в Мозыре живут особенной семьей. У каждого из них свой характер, темперамент и история, но обстоятельства сделали таких разных людей родными. И воспитатели, как родители, верят, что все детские мечты обязательно исполнятся.

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА,

Фото Сергея ХОЛОДИЛИНА,

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гомельская область дети Мозырь репортаж
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Электронная ярмарка вакансий в Минске пройдет 4 июня
Кондитерская фабрика "Витьба" за апрель увеличила экспорт на 78%
Анна Аверина Минский дворец детей и молодежи приглашает активно провести летние каникулы
Фото из архива В Гомельской области от заморозков погибла 21 тыс. га посевов
Директор детского дома №3 Таисия Кузнецова, заместитель директора Елена Карпова, методист Наталья Тарасевич. Союз юристов передал подарки воспитанникам детских учреждений
Фото из архива героев Многодетный отец: семейный капитал - это подушка безопасности для многодетной семьи
Главное
Александр Лукашенко и Валерий Вакульчик Лукашенко: майданов в Беларуси не будет
В Беларуси выздоровели и выписаны более 18,7 тыс. пациентов с COVID-19
Минобразования: охрана детства - один из приоритетов деятельности государства
Воплоти мечту! Лето стартует с лучших предложений в лучших комплексах столицы!
Топ-новости
Лукашенко: мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю
Усовершенствован порядок проведения и контроля внешнеторговых операций
Макей: интересы подрастающего поколения находятся в фокусе государственной политики
Вакульчик: ничего удивительного и неожиданного не происходит, мы знали об этом
Лучшие фото БЕЛТА в мае
Средства Всемирного банка пойдут на закупку средств защиты и оснащение реанимаций - Минздрав
В школах Беларуси начинаются выпускные экзамены
Физлицам с 15 июня не придется уплачивать НДС при ввозе в Беларусь электромобилей
Получение медсправки в школу и детский сад упростили
РЕПОРТАЖ из дома, где согревают детские сердца
В Минске в 2 раза снизят арендную плату за землю, налог на недвижимость и земельный налог
1 июня - Международный день защиты детей. Самая счастливая пора - в архивных фото БЕЛТА
Латвия и Литва продлили сроки ограничений при пересечении границы
Ограничения на посещение лесов сняты на всей территории Беларуси
Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 2 июня
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Летнее оздоровление и отдых детей
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.