РЕПОРТАЖ из хозяйства, где для работников строят только большие квартиры, а для пожилых открыт досуговый центр

СПК "Прогресс-Вертелишки" - флагман сельскохозяйственной отрасли Беларуси, динамично развивающееся аграрное предприятие, пример для многих не только в стране, но и за ее пределами. Здесь не просто сохранили лучшие наработки советских времен, а преумножили их, увеличив за последние два десятка лет производство сельхозпродукции почти в 2 раза. Рецепты успеха не скрывают - в основе всего технологичность и ответственный труд. Корреспонденты БЕЛТА посмотрели, как живут и работают в одном из самых прогрессивных агрогородков страны.

В том, что Вертелишки сегодня можно так называть, большая заслуга именно хозяйства. "А иного просто не дано. Развитие социальной сферы - одна из основных задач для каждого, но для нас она тем важнее, что хозяйство находится в нескольких километрах от областного центра. Если предложим условия хуже городских, то и работники, скорее всего, предпочтут трудоустроиться в Гродно", - отметил председатель СПК "Прогресс-Вертелишки", Герой Беларуси Василий Ревяко.

Текучести кадров в коллективе практически нет. Да, он немолодой - средний возраст приближается к 42 годам. И это во многом положительный фактор: люди опытные, зрелые, которые знают, чего хотят от работы и жизни, способные принимать взвешенные и правильные решения. Однако и молодежь приходит регулярно, укрепляя по необходимости те или иные трудовые позиции.

"Многие во главу угла ставят жилищный вопрос, и это правильно. Именно жилье позволяет закрепить, удержать работника. В плане жилищного строительства мы за последние годы продвинулись неплохо. За 20 лет в хозяйстве построено около 200 квартир", - рассказывает Василий Ревяко.

При этом уже давно в Вертелишках ушли от строительства одно- или двухкомнатных квартир. Если жилье, то "трёшка", ведь маленькая квартира - это чаще всего какой-то переходной вариант, а вот просторное жилье добавляет уверенности в будущем, позволяет строить по-настоящему большую и дружную семью.

А еще здесь нет централизованного отопления. Минус? Для сельского труженика скорее плюс. Иногда приходится трудиться и допоздна, а уж без оглядки на погоду, если того требует ситуация, постоянно. Холодные или сырые ночи бывают даже летом, поэтому людям дали возможность самим формировать погоду в доме.

"Все устраивает и в плане работы, и в плане быта. В город точно не тянет", - подчеркивает механизатор Владимир Ребушев. Отмечает, что лучше всего об этом говорит стаж его работы в хозяйстве - более 20 лет. Жилищный вопрос, конечно же, решен. Мужчина выкупил предоставленный хозяйством дом.

В Вертелишках серьезно подошли к формированию облика новой деревни. Агрогородок имеет всю необходимую для жизни инфраструктуру - магазины, отделения банка и почты, школу, детсад, Дом культуры.

Серьезно продвинулись и в медицинском обслуживании. В 2014 году введено в строй новое здание амбулатории с дневным стационаром, рассчитанной на 50 посещений в смену. Теперь за помощью не нужно ехать в город.

"Свои условия с городскими не сравниваем. Зачем? Все у нас есть, что нужно для жизни. Плюс стабильная зарплата, уверенность в завтрашнем дне и свое жилье", - объясняет выбор в пользу работы на селе пастеризаторщик Наталья Апанасчик.

Подрастающее поколение - тоже в центре внимания. Укрепление материально-технической базы, ремонты в кабинетах детского сада и школы, обновление игровых площадок - на все это хозяйство выделяет средства. Как и на культурную сферу. Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь ансамбль песни и танца "Нива" знают далеко за пределами Гродненского района.

"Поддерживаем со своей стороны и культовые объекты. Модернизируем, приводим в порядок церкви, помогаем общине построить костел", - замечает Василий Ревяко. Он подчеркивает: для людей важно, чтобы все необходимое, в том числе и для души, было рядом.

В одном направлении СПК "Прогресс-Вертелишки" стал уж точно первопроходцем. Здесь несколько лет назад задумались о досуге пожилых людей. Хозяйство совместно с Гродненским районным территориальным центром социального обслуживания населения открыли центр досуга для такой категории жителей агрогородка. Сейчас в центре готовы предложить для своих посетителей услуги по многим направлениям - от реабилитации до спорта, от совместных игр до турпоездок и походов.

Здесь поют, играют в бильярд и шахматы, занимаются на тренажерах, устраивают концертные вечера и вместе изучают компьютер. Говорят, что совместное времяпрепровождение положительно сказалось и на здоровье, и на продолжительности жизни теперь уже совсем не одиноких стариков.

Регулярно всех желающих работников хозяйства стараются вывезти на отдых на море. Проложена уже дорога в санатории, в том числе в зарубежные.

Большое подсобное хозяйство в случае с Вертелишками - скорее хобби, чем необходимость. Зарплаты, как говорят люди, здесь неплохие, а молоко, хлеб и мясную продукцию (все - производства СПК) можно приобрести на месте. Здесь прекратили строительство сараев для живности у домов, а возвели в стороне от центра населенного пункта специальный хозблок. Там каждый по желанию может содержать нужную ему в быту скотину, а сам агрогородок в итоге выглядит опрятно и уютно.

Социальный аспект вряд ли был бы возможен без экономического фундамента. Расспрашиваем об этом у председателя. "Сельское хозяйство - начало всех начал. Вопрос продовольственной безопасности для любой страны ключевой. И наш коллектив тоже внес значительный вклад в ее укрепление. Например, производство сельскохозяйственной продукции выросло более чем в 1,7 раза. И с каждым годом она становилась все более конкурентоспособной в плане себестоимости. Например, потребление газа на производстве за последний десяток лет сократили в 10 раз, в 2,5 раза снижены затраты электроэнергии", - рассказывает Василий Ревяко. Несмотря на то, что из-за капризов погоды последние годы были непростыми для сельского хозяйства, "Прогресс-Вертелишки" в экономическом плане работает стабильно, заработная плата выплачивается вовремя, обеспечен ее постоянный рост. Сейчас средняя зарплата в хозяйстве превышает Br1 тыс.

В чем секрет постоянного движения вперед? Василий Афанасьевич еще раз подчеркивает - только в сильном и профессиональном коллективе, с серьезными специалистами во всех направлениях.

"Естественно, невозможно двигаться вперед без науки. Серьезно занимаемся этим вопросом. Речь не только о переподготовке кадров, повышении квалификации специалистов внутри страны, нам интересен и зарубежный опыт. Правда, не слепо копируем, а адаптируем лучшие наработки под свои условия", - говорит председатель.

СПК "Прогресс-Вертелишки" - одно из крупнейших в регионе. Судите сами: более 10 тыс. га сельхозугодий, около 1 тыс. работников, несколько десятков структурных подразделений - производственные участки, фермы, садоводческая бригада, комбикормовые цеха, переработка продукции и даже художественное производство.

Хозяйство многоотраслевое, что стало еще одним залогом успешной работы в долгосрочной перспективе. Если из-за погоды, конъюнктуры рынка, поменявшейся внешней среды одно из направлений стало проседать, то ситуацию можно исправить за счет более успешных на данный момент сфер.

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Во многих сферах налажено производство полного цикла, в том числе, например, хлеба. Есть свои пшеница, мельница, работает хлебопекарня. В день - 1,5 т свежей и вкусной продукции, которую ценят и городские жители.

Они также любят молоко из Вертелишек. Большая часть его, понятно, поставляется на переработку, однако около 12 т ежедневно разливается в пакеты на собственном производстве. Спрос на эту продукцию стабилен.

Есть цех убоя и переработки птицы. Все это не просто создание добавленной стоимости, но и возможность получить так называемые быстрые оборотные деньги.

Неплохие результаты в садоводстве. Например, по яблокам вышли практически на европейские показатели - урожайность около 50 ц/га. География поставок широка. Есть даже благодарность от российского адмирала: Северный флот закупал яблоки из-под Гродно и качеством поставленной продукции остался доволен.

Востребованы у покупателей голубика и клубника, которые выращивают на одном из участков.

Есть в хозяйстве и такие непрофильные направления, как кузнечный и гончарный цех. Василий Ревяко объясняет, что их влад в экономику хозяйства невелик. А вот эстетическое значение сложно переоценить. Все украшения на улицах агрогородка, в бытовых и производственных помещениях - дело рук своих мастеров. Все эти скульптуры, кованые лавочки или цветочницы создают дополнительную атмосферу комфорта и уюта.

Сергей ГАВРИЦКИЙ,

Фото Леонида ЩЕГЛОВА,

БЕЛТА.-0-