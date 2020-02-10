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10 февраля 2020, 16:01

РЕПОРТАЖ из необычного музея в Гродно: каждый экспонат - история о трагическом случае или преступлении

В одном из корпусов медицинского университета в центре Гродно расположен уникальный музей. Впрочем, слабонервным туда лучше не входить, потому что главное назначение музея, созданного более 50 лет назад, - предостерегать и учить. За каждым из полутысячи экспонатов, а это и орудия убийства, и костные останки, стоит своя, порой шокирующая, история. Посетили музей и корреспонденты БЕЛТА.

"Все это не только бывшие вещественные доказательства, но и учебный материал. Будущим медикам важно увидеть все не на фотографиях или картинках, а на конкретных примерах. Тогда и запомнить все, применить знания на практике будет легче", - рассказывает заведующий курсом судебной медицины Гродненского государственного медицинского университета Эдуард Анин. Он подчеркивает, что для выяснения обстоятельств трагедии важно, насколько грамотно и правильно будут зафиксированы специалистом те или иные повреждения. Тем более что экспонаты в музее порой рассказывают, что к самым печальным последствиям может привести игнорирование простейших правил безопасности.

Например, не стоит ловить рыбу в грозу. На одном из стендов - вещи рыбака после удара молнии. Остались только обугленное деревянное удилище спиннинга, разорванные, как от взрыва, башмаки и одежда.

Все знают, что курение убивает. А в музее понимаешь, насколько быстро все может произойти. Молодой человек за рулем трактора решил закурить и на мгновение отвлекся от управления. Трактор пополз в мелиоративный канал, водитель от неожиданности вдохнул папиросу, которую держал во рту, и она попала в бронхи. Молодой человек умер.

Еще один экспонат - застрявшая в дыхательных путях рыбка. Оказывается, мужчина, этакий душа компании, во время застолий любил показывать коронный номер: ловил в аквариуме живую рыбу и глотал. Однажды все пошло не по плану…

Представлена в музее и большая коллекция орудий, которыми наносили травмы и увечья. Кастеты, ножи, топоры выглядят устрашающе. Однако иногда и банальный бытовой предмет может принести немало проблем. Например, сливная цепочка с фарфоровой ручкой от советского унитаза или запчасть от автомобиля. Их также использовали в качестве инструментов для сведения счетов.

"В одно время на обувной фабрике появился новый плотный упругий материал для изготовления подошвы. Некоторые решили использовать его не по назначению", - показывает Эдуард Анин несколько напоминающих дубинку предметов. На одном из них выцарапана надпись "За измену".

Собрана и коллекция так называемых самопалов. Некоторые из самодельных стволов были конфискованы до использования. Из других пробовали стрелять. Правда, от выстрелов страдали лишь сами стрелки.

А еще экспонаты музея напоминают, как важно пристегиваться в автомобиле. Вот череп с круглой дырой посреди лба, а вот ручка от переключателя антенны радиоприемника в ГАЗ-21. Водитель не справился с управлением, машина вылетела с дороги, врезалась в дерево, мужчину бросило вперед… Сегодня от таких последствий спасают ремни безопасности.

Порой о военных преступлениях становится известно лишь спустя десятки лет. Эдуард Анин показывает один из экспонатов: на черепе характерные следы от удара прикладом. Власовцы в окрестностях Гродно расстреливали людей, а затем добивали. Это видели свидетели. Позже останки стали вещественными доказательствами на судебном процессе. Преступники были изобличены.

Браслет с необычной гравировкой, костные останки относятся к почти мистической истории, произошедшей уже в этом веке. В начале 2000-х в глухих болотах под Гродно нашли упавший самолет с останками трех человек. Личность одного, как говорят, литовского контрабандиста, установили быстро. А вот с двумя другими были вопросы. Документов нет, зацепок тоже, лишь браслет, указывающий на принадлежность к одной из индийских народностей. Работа экспертов, взаимодействие с Интерполом, анализ ДНК: выяснилось, что под Гродно погибли два молодых человека, которых контрабандист пытался нелегального доставить в Евросоюз.

Еще один экспонат - череп ягуара. Обитателя зоопарка когда-то застрелили из-за дорогой шкуры.

Также в музее собрана, возможно, одна из солиднейших в Гродно коллекций ретро-фотоаппаратов. В работе эксперта надежная камера с хорошим объективом была всегда незаменимым помощником. Здесь одни из первых советских фотоаппаратов - уникальные "Зениты", которые простому человеку было практически невозможно купить, экспортная пленочная классическая японская камера.

Музей доступен не только для студентов-медиков, по предварительной договоренности здесь готовы принять и группу посетителей со стороны. В программу входит не только экскурсия по музею, но и лекция с наглядными примерами на темы профилактики правонарушений и соблюдения личной безопасности. Поводов для того, чтобы задуматься и вести здоровый образ жизни, здесь хватает.

Сергей ГАВРИЦКИЙ,

ФОТО Леонида ЩЕГЛОВА,

БЕЛТА.-0-

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