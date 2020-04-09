РЕПОРТАЖ: Из пробирки на поле - как получают элитные семена картофеля в Могилевской области

Способ вырастить картофель для многих в целом схож: корзинка с клубнями и грядка. Вовремя высадить, правильно ухаживать и к концу сезона получить желанный урожай. А вот как выращивают картофель в пробирках - корреспонденты БЕЛТА отправились узнать в Горецкий район Могилевской области.

Мы отправились в Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию. Именно здесь находится лаборатория биотехнологий, в которой необычным способом выращивают картофель.

"Лаборатория биотехнологий появилась в академии в 1989 году. Тогда здесь работали около 70 сотрудников. Растили оздоровленный материал картофеля, который высаживали в 24 теплицы, общей площадью около 1 га, - рассказывает заведующий кафедрой сельскохозяйственной биотехнологии, экологии и радиологии Михаил Добродькин. - Сейчас у нас уже не те объемы, но мы продолжаем заниматься получением оздоровленного материала картофеля. На сегодня таких лабораторий в Беларуси 12".

Оздоровленный материал - это картофель, свободный от вирусов. Именно в пробирках и создают будущий чистый посевной материал. Чтобы получить такой картофель, лаборатория в Горках покупает около 150 растений в пробирках в Институте овощеводства - одном из старейших научных центров Беларуси.

"Покупаем пробирки обычно в начале или конце года. Из 150 таких растений к моменту высадки в теплицу получается 35-40 тыс. пробирок. Этого хватает, чтобы заполнить одну теплицу площадью 50 соток", - отмечает Михаил Добродькин.

Картофельное растение в пробирке - это тоненький стебелек с 8-9 листочками. Он размещается в полностью стерильных условиях и растет благодаря питательной среде, в основу которой входит агар-агар. Размножают такой картофель черенкованием.

Процесс черенкования должен быть в стерильной среде. Так как любой микроб, попавший в питательные вещества, приведет к заболеванию и гибели растения.

Черенкование растений происходит в обеззараженной среде ламинар-боксов. Все поверхности, инструменты и руки специалисты обрабатывают спиртом, чтобы не допустить заражения. По словам младшего научного сотрудника Светланы Титовой, качество работы зависит от движения рук.

"Работая в ламинар-боксах, нужно стараться делать как можно меньше движений руками, чтобы не создавать лишние потоки воздуха. Прежде чем раскрыть пробирку с растением, необходимо обработать все инструменты. После этого берем пробирку и в боксе открываем ее. Быстро проводим над огнем, чтобы убрать микробы на поверхности стекла. Пинцетом достаем росточек, аккуратно и быстро отрезаем по кусочку - так, чтобы на каждой отрезанной части был листочек", - рассказывает подробности процедуры Светлана Титова.

После того как листочки черенкованы, помещаем их в новые пробирки. Светлана Титова говорит, что важно посадить листочек в питательную среду правильной стороной. Через несколько недель из этого листочка появится новое растение, которое тоже затем черенкуют. Так полторы сотни растений превращаются в несколько десятков тысяч. Здесь размножают таким образом пять видов картофеля.

Работают в лаборатории не только опытные ученые, практику здесь проходят студенты сельхозакадемии. Им рассказывают о процессе черенкования, учат варить питательную среду и работать в ламинар-боксах.

"Первое клубневое поколение оздоровленного картофеля мы получаем в теплице. Грунтом служит торф. Считается, что в торфяниках растет самый невкусный картофель, зато именно в таком грунте он самый здоровый, - рассказывает Михаил Добродькин. - Если картофель после пробирки сразу высадить в обычный грунт - он заболеет. А в торфе не развиваются бактерии и вирусы".

После теплицы картофель высаживается в питомнике, а затем процедура повторяется в поле - получается "супер-суперэлита". После этого картофель высевается еще раз и на реализацию идет уже "суперэлита".

"У оздоровленного картофеля много плюсов. Один из самых важных - это хорошая урожайность. Само растение более крупное и сильное. У главного вредителя культуры колорадского жука практически нет шансов повредить его", - рассказывает Михаил Добродькин.

В прошлом году было получено для реализации около 350 т. Сейчас продают картофель "скарб". Все остальные сорта проданы еще осенью. Лаборатория реализовала около 11 т оздоровленного материала в одно из Горецких сельхозпредприятий, в этом году его посеют и получат хороший урожай. Такой картофель позволяет получить прибавку по урожайности в 30-40%.

Оздоровленный материал продают населению. "Необходимо проводить оздоровление картофеля, который люди высаживают у себя на грядках. Потому что непонятно, какая там идет по счету репродукция. Как правило, выращивать картофель нужно до 4-го поколения. А потом покупать 10 кг семенного и оздоровленного материала. За два года его можно "разогнать" до 30 соток и получить хороший урожай", - сказал заведующий кафедрой.

Спрос у населения на оздоровленный картофель увеличивается. "Такой картофель лучше растет, хорошо хранится. Здоровый продукт гарантирует хороший вкус, наличие всех полезных микроэлементов и большой урожай", - подытожил Михаил Добродькин.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-