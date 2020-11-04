РЕПОРТАЖ: "Я возмущена, что люди не носят маски!" - минчане об отношении к антиковидным мерам

Утро в столичном автобусе. Спешащие на работу люди, окружающие друг друга плотной толпой и разделяющие одно на всех пространство, один воздух. Вдруг - кашель или чихание. И обеспокоенные взгляды устремляются в сторону, откуда донесся звук: в маске ли? Ситуация наверняка знакома каждому. Но все еще не каждый поступает как следует, чтобы не беспокоиться ни за себя, ни за окружающих, - надевает защитную маску, прежде чем оказаться в общественном месте. Корреспонденты БЕЛТА вышли в город, чтобы спросить у самих минчан, как они относятся к санитарно-противоэпидемическим мерам и как их соблюдают.

В аптеке возле ГУМа очередей нет, но и окна касс не остаются свободными надолго. Кто-то за лекарствами по рецепту пришел, а кто-то и пополнить запас масок. Например, пенсионерка Валентина Константиновна закупилась сразу упаковкой одноразовых.

"Я покупаю одноразовые маски, с ними проще: вот сейчас на улицу выйду, сразу сниму и выкину, - говорит она. - Надеваю обычно в транспорте, магазинах, аптеке вот, других общественных местах. Вообще я и в транспорте стараюсь поменьше ездить. Сейчас сделаю все свои дела - и в такси поеду".

Женщина отмечает, что после первой волны немного расслабилась, перестала обрабатывать вещи и покупки по возвращении домой. А сейчас снова вытирает с антисептиком. "У меня дочка врач, все мне разъясняет. Я считаю, что носить маску надо. Некоторые думают, что это не так уж обезопасит. Но я считаю, что береженого бог бережет. Везде ведь говорят, что надо носить. А я законопослушный гражданин", - заключает Валентина Константиновна.

Другая минчанка на пенсии Елена тоже предпочтение отдает одноразовым маскам. Говорит, прекрасно знает, как ими пользоваться: спасибо рекламе и по телевизору, и по радио. "Брать надо только за дужки, носить два часа, потом менять. Одноразовые - выкидывать, многоразовые - стирать", - перечисляет Елена. Сама она выходит в общественные места редко, но если надо в магазин или проехать в общественном транспорте, маска всегда на эти случаи с собой.

"Это очень важно! - уверена женщина. - Я возмущена, что народ не носит маски! Это же и себе, и всем другим. Непонятно, что за проблема надеть". Зато с перчатками как раз, по мнению Елены, проблема есть. "Плохо, что нет хороших перчаток по доступной цене. Напишите об этом", - просит пенсионерка.

За все время примерно половина посетителей аптеки была в масках. В условиях, когда можно соблюдать дистанцию, а провизоры находятся за стеклом, это не так критично. Но если бы был час пик? Тем более аптека - одно из мест, где вероятность появления больного человека весьма высока.

"У нас на работе особые условия, поэтому нам выдают маски и перчатки. У нас много заболевших, а среди родных, к счастью, пока не было случаев, - делится Зоя, работающая сторожем в Департаменте охраны. - Я уверена, что носить маски должны все. Больные - чтобы других не заразить, здоровые - чтобы самим не заразиться". При этом, сетует женщина, ей не удается убедить в таком подходе свою пожилую маму. Та полагает, что если человек в маске, значит, он точно болеет. В целом окружение женщины по-разному относится к санитарно-противоэпидемическим мерам. В транспорте нередко приходится ехать с теми, кто без маски, - если кашляет, становится не по себе. "Я и сама сразу носила маску, потом перестала, а сейчас снова ношу - вторая волна ведь", - заключила она.

Транспорт, действительно, такое общественное место, где плотность людей зашкаливает. И даже непродолжительность контакта не гарантирует, что вирус не найдет для себя нового носителя. Но, по нашим наблюдениям, немало таких, кто предпочитает не замечать невидимую угрозу. При этом от ответа на вопрос "Почему?" уклоняются.

Не хотят объяснять свою позицию и люди без масок, праздно гуляющие по торговому центру "Столица".

Наконец соглашается пообщаться Юля, ветврач. Только на вопрос "Почему не носите маску?" сразу отвечает: "Забыла, но обычно ношу. В общественном транспорте например (хотя я часто передвигаюсь на машине - тогда не надеваю). На работе - там это обязательно. И когда забираю ребенка из сада. У меня в семье все носят маски. Даже дочка напоминает: мама, мы должны надеть маску. Она знает, что если есть проблемы со здоровьем (а у детей в саду сопли часто), можно заразиться. Отец передвигается на общественном транспорте и всегда строго в маске. Муж работает в сельском хозяйстве: у них на планерках, когда большое скопление людей, надевают. Тут не только коронавирус, но и любые другие респираторные заболевания можно подхватить. Так зачем себя подвергать лишней опасности?".

Как специалисту, Юлии не нужно напоминать, как и для чего носить маску. И тем более убеждать в необходимости этого. "Лучше менять чаще, чем через 3 часа. Но люди этим порой пренебрегают, носят одну и ту же маску, в карман засунули - снова достали, надели. Это неправильно", - советует она.

А еще девушка считает, что если бы ношение масок сделали обязательным, у нее и у других точно по несколько штук в запасе лежало бы в сумочке. Сознательность - не самая сильная черта наших граждан. Кстати, по наблюдениям Юлии, многие уже после того, как переболеют сами или кто-то из близких, начинают более серьезно относиться к проблеме и носить маски.

Начальник управления по эксплуатации торгового центра "Столица" Сергей Масловский подчеркивает: администрация создала комфортные условия, чтобы на входах были санитайзеры, в туалетах посетители могли помыть руки с мылом, воспользоваться антисептиком. И следит за тем, чтобы продавцы арендаторов соблюдали масочный режим, социальное дистанцирование, - если этого не делает работник торговли, у покупателя могут возникнуть вопросы. Но Сергей Масловский замечает: народ немножко расслабился.

"Если посмотреть на китайских студентов, которые часто бывают в торговом центре, то не увидим ни одного, который бы шел без маски. Увы, белорусы, видимо, больше рассчитывают на авось. Мол, заболевание непонятное, вроде как грипп, а значит, все должны переболеть. Наверное, оттого и отношение такое: один из десяти идет в маске", - отмечает он.

Кстати, нескольких китайских студентов мы тоже успеваем заметить выходящими из торгового центра и спешащими в свою Альма-матер. Ребята, как и положено, в масках. На ломаном английском им все же удается ответить нам: маска защищает, а кроме того, без нее не впустят ни в учебный корпус, ни в общежитие.

Что это за нововведение, объясняет Татьяна Реуцкая, работающая в киоске "Университетская книга" при БГУ. "У нас с понедельника официально введен масочный режим. Но он, в принципе, соблюдался и до этого. Ребята подходят к этому ответственно, заставлять не приходится. Маски есть в продаже и у нас, и в соседних аптеках. Сотрудникам, которые много находятся на рабочем месте, их выдают бесплатно. Пока старшее поколение тяжеловато привыкает к ним. Может, неудобно, тяжело дышать", - рассказывает она. И, задумавшись, добавляет, что заставлять, наверное, и не надо. Но объяснять, почему важно ответственно относиться к своему и чужому здоровью, - обязательно.

Между тем во многих странах решили не надеяться на сознательность людей, а стимулировать их рублем. Или прочей валютой, так как к штрафам прибегают очень многие государства. В России такая жесткая мера введена пока только в Москве - до 5 тыс. российских рублей. В США штраф в разных штатах колеблется от $50 до $1 тыс. В европейских странах суммы очень разнятся (от 100 евро до 6 тыс. евро), причем даже в пределах одного государства. Так, в Германии в среднем сумма штрафа - до 500 евро. Но в столице Северного Рейна-Вестфалии - Дюссельдорфе - с 4 ноября введен ужесточенный масочный режим: маски следует носить практически на всей территории города, а нарушителям грозит штраф до 25 тыс. евро.

Действенные ли это меры, покажет время. Но противникам пока еще просто рекомендуемых в нашей стране мер стоит вспомнить народную мудрость: здоровье за деньги не купишь. Берегите себя, тем более профилактика стоит недорого.

Екатерина КНЯЗЕВА,

ФОТО Павла ОРЛОВСКОГО,

БЕЛТА.-0-