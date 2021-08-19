РЕПОРТАЖ: "Яблоко кислое - будет жена капризная" - как в Могилевском районе празднуют Яблочный Спас 

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 19 августа 2021
Минск Ясно +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:34 "Проекты будущего" станут точкой роста инновационной экономики Беларуси - Щербаков Экономика
12:33 Лукашенко рассказал, какой бизнес никому не нужен, и привел пример Китая Президент
12:30 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1355 пациентов с COVID-19, выписаны 1408 Общество
12:24 Выпущена книга о трагедии и героизме евреев Глубокского района в годы ВОВ  Культура
12:22 Токсикомана из Лунинца осудили по трем статьям УК Происшествия
12:20 Белорусское мороженое будет экспортироваться через электронную площадку БУТБ Общество
12:17 ПЦР-тесты в Национальном аэропорту Минск будут делать круглосуточно Общество
12:12 Экспорт резидентов СЭЗ "Гродноинвест" в первом полугодии возрос в 1,5 раза  Экономика
12:11 Первый комбайнер-четырехтысячник определился на жатве в Гродненской области Регионы
12:10 ГКНТ рассмотрит возможность открытия технопарков в Молодечно, Лиде и Бобруйске Общество
12:06 Андрейченко проведет 20 августа личный прием граждан Общество
12:04 Суд в Москве оштрафовал Google на 2 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию  Технологии
12:03 В Беларуси за сутки потушили лесной и торфяной пожары Происшествия
12:01 В России за сутки выявили 21 058 случаев заражения COVID-19 В мире
11:58 Европарламент: около 18 млн человек в Афганистане нуждаются в гуманитарной помощи В мире
11:54 Вложения государства в научно-технические программы в прошлой пятилетке окупились многократно - ГКНТ Общество
11:49 В Афганистане несколько человек погибли на митинге в честь Дня независимости страны В мире
11:44 На границе Украины с Румынией обнаружили тело застреленного пограничника В мире
11:43 РЕПОРТАЖ: "Яблоко кислое - будет жена капризная" - как в Могилевском районе празднуют Яблочный Спас  Регионы
11:39 В лесах за сутки заблудились три женщины Происшествия
11:38 Лукашенко о бизнесменах: никто с ними сводить счеты не будет Президент
11:36 До +27°С ожидается по юго-востоку Беларуси 20 августа  Общество
11:28 Лукашенко: с честных предпринимателей и бизнесменов не должен упасть ни один волос Президент
11:22 Грибник нашел снаряд вблизи деревни в Кобринском районе Происшествия
11:20 Теплая с дождями погода ожидается в Беларуси в выходные  Общество
11:18 Лукашенко: политика и бизнес - это вещи разные Президент
11:09 Лукашенко: уплата налогов - это дело святое Президент
11:07 Развитие льняной отрасли обсуждают на республиканском совещании в Минской области Регионы
11:04 Исаченко: в основе Целей устойчивого развития - никого не оставить в стороне Общество
11:00 Лукашенко: бюджет Беларуси складывается даже лучше, чем мы думали, и лучше, чем могло быть Президент
Все новости
Все новости
Регионы
19 августа 2021, 11:43

РЕПОРТАЖ: "Яблоко кислое - будет жена капризная" - как в Могилевском районе празднуют Яблочный Спас 

Новости темы "Репортаж БЕЛТА"
РЕПОРТАЖ: Накатили по Минску, или Почти все, что нужно знать о шеринге самокатов
РЕПОРТАЖ: Магия перевоплощения - юная могилевчанка и ее увлечение косплеем 
В земледельческом календаре августа есть три праздника нового урожая: Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы. Каждый из них богат своими традициями, обычаями и приметами, в которых тесно переплетаются народные поверья и христианская обрядовость. В эти дни люди чествуют Спасителя Иисуса Христа и освящают плоды нового урожая. Однако в общую канву праздника вплетаются и уникальные, характерные только для определенной местности обряды. Один из них реконструировали жители агрогородка Княжицы Могилевского района. Корреспонденты БЕЛТА узнали, как много лет назад здесь отмечали Яблочный Спас и какие традиции сохранились до нашего времени.
"Мы отмечаем Второй Спас - Яблочный, или Спас "на горе" - 19 августа, - рассказала хормейстер Могилевского районного центра культуры Ирина Яковлева. - Этот день у православных верующих совпадает с Преображением Господним - праздником, который напоминает людям о необходимости духовного преображения. На Второй Спас люди освящали в храмах яблоки, груши, сливы и другие плоды, после чего позволялось употреблять их в пищу. Отсюда и народное название праздника - Яблочный. По традиции в этот день обязательно нужно было поставить на стол угощение из яблок: испечь пирог, сварить варенье или компот. Люди не работали в поле и на огороде, ходили в гости и угощали друг друга плодами нового урожая".
Жители агрогородка Княжицы на Яблочный Спас не только молились и благодарили Господа за хороший урожай, но и загадывали желания. Считалось, если повязать красивую ленточку на ветку яблони и подумать о том, чего очень хочется, то в скором времени заветные мечты непременно сбудутся. Желание усилится, если в праздник сходить на службу в церковь, освятить яблоки, раздать часть из их нуждающимся или оставить на нужды храма. Ни в коем случае в этот день нельзя было ссориться, осуждать кого-то или сплетничать - все это лишало человека божьего благословения и благодати.
"После 19 августа начиналась активная заготовка яблок, - рассказала Ирина Яковлева. - Наши предки знали множество рецептов, как сделать из этих плодов вкусные и полезные яства: их сушили, мочили, варили, запекали, консервировали. А во время праздника стол просто ломился от изобилия яблочных блюд".
Обряд, который в этот день встречался только в Могилевском районе, - гадание на яблоках. После церкви девушки обязательно угощали холостых парней освященными плодами. Яблоко, которое они приняли из рук девушки, необходимо было надкусить. Если попадалось кислое, то и жену себе парень найдет капризную, плаксивую и вредную. Если плод был сладким и сочным - супруга будет доброй и покладистой. Девушки старались положить ребятам только вкусные яблочки, а они часто над ними подшучивали и делали вид, что попалось очень кислое. Такой шуточный спор был частью праздничного веселья.
Традиции праздника имели свое отражение и в устном народном творчестве. Так, в Могилевском районе на Яблочный Спас были свои тематические напевы. Популярностью пользовались песни о женской доле, явлениях природы, новом урожае. В одной из таких композиций девушки пели: "Ой, коцяцца два яблыка, абодва садавыя, ой, любяць мяне два хлопчыка, абодва маладыя". В основу песни положена история о красавице, которая никак не может выбрать себе пару, т.к. оба ухожера хорошие, внимательные и работящие парни.
Участниками еще одного могилевского обряда - освящения сада - становились хозяева дома. Чтобы защитить свои деревья от дурного глаза, болезней и других напастей, женщина срывала спелый плод с самой молодой яблони и освящала в церкви. После этого в яблоке делали отверстие и ставили туда церковную свечу. Хозяйка зажигала ее и обходила с молитвой "Отче наш" весь сад, после чего хозяин дома закапывал плод под корень самой старой яблони, чтобы на следующий год урожай радовал своим богатством.
А вот чтобы девушке быть здоровой весь год, стоило расчесать волосы гребнем, сделанным из дерева яблони, и вплести в косы яблоневый лист. Здоровьем и благополучием заряжали и сами яблоки - считалось, что именно в этот день плоды нового урожая становятся целебными. Однако есть их неосвященными до 19 августа считалось плохой приметой, особенно для женщин. Если попробовать яблоко до Второго Спаса, на том свете умершие дети останутся без угощения - Господь не одарит их райскими яблочками. Отсюда православный обычай носить освященные яблочки на могилы умерших.
По ряду примет на Яблочный Спас в народе предсказывали погоду на предстоящий сезон. Считалось, что этот день связан с отлетом аистов в теплые края. Если птицы начинали готовиться к вылету за неделю до Спаса, то зима обещала быть ранней и морозной, а весна - теплой и солнечной. Если аисты улетали после 19 августа - осень будет теплой, зима поздней, а весна холодной и пасмурной. Отлет аистов свидетельствовал о скором наступлении холодного времени года, что подтверждалось народными пословицами и поговорками: "Пришел Спас - и лето от нас", "Спас - бери рукавицы про запас".
По словам Ирины Яковлевой, традиции празднования Яблочного Спаса в Могилевском районе были сохранены благодаря фольклорным экспедициям. Работники культуры регулярно выезжают в самые отдаленные уголки района, встречаются со старожилами и записывают с их слов воспоминания и песни. Многие из них не одно поколение передавались из уст в уста и имеют сегодня настоящую культурную и духовную ценность. "Мы не только документируем эти сведения, но и воспроизводим их", - отметила Ирина Яковлева.
"В этих праздниках, традициях и поверьях заложена наша культура и история, наши обычаи и память о наших предках, - сказала  заведующая Никитинским сельским домом культуры Татьяна Томахова. - Это наше белорусское - то, что красной нитью связывает и объединяет наш народ. Это надо знать, передавать своим детям и внукам. Особенно важно привлекать к участию в реконструкциях обрядов молодых людей, которые перенимают энергетику таких праздников и сохраняют память о нашем общем историческом наследии".
Юлия ЕВМЕНЬКОВА,
фото Олега ФОЙНИЦКОГО,
БЕЛТА.-0- 
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Могилевская область праздник репортаж
Новости рубрики Регионы
Николай Пригодич Первый комбайнер-четырехтысячник определился на жатве в Гродненской области
Фото из архива Развитие льняной отрасли обсуждают на республиканском совещании в Минской области
Фото Yandex Соляная комната, современные УЗИ-аппараты - в Могилевской поликлинике №5 идет капитальный ремонт с модернизацией 
Фото из архива Центральный рынок в Глубоком выставлен на продажу
РЕПОРТАЖ: Накатили по Минску, или Почти все, что нужно знать о шеринге самокатов
Фото grodnoinvest.by Вторая очередь инфраструктурного проекта СЭЗ "Гродноинвест" завершена в Сморгони
Главное
Лукашенко: бюджет Беларуси складывается даже лучше, чем мы думали, и лучше, чем могло быть
Лукашенко: уплата налогов - это дело святое
Головченко направился в Кыргызстан для участия в заседании Евразийского межправсовета
“Оплати.Бизнес”: экономь трижды!
Топ-новости
Лукашенко рассказал, какой бизнес никому не нужен, и привел пример Китая
Лукашенко о бизнесменах: никто с ними сводить счеты не будет
Беглые оппозиционеры занимаются геноцидом белорусского народа - Боровик
Теплая с дождями погода ожидается в Беларуси в выходные 
Вложения государства в научно-технические программы в прошлой пятилетке окупились многократно - ГКНТ
ПЦР-тесты в Национальном аэропорту Минск будут делать круглосуточно
Исаченко: в основе Целей устойчивого развития - никого не оставить в стороне
Польша попыталась вытеснить группу афганских мигрантов в Беларусь
РЕПОРТАЖ: "Яблоко кислое - будет жена капризная" - как в Могилевском районе празднуют Яблочный Спас 
На первом энергоблоке БелАЭС завершили ревизию оборудования и техсистем
Андрейченко проведет 20 августа личный прием граждан
Матпомощь к школе по госпрограмме уже получили более 73 тыс. многодетных семей
Вольфович: Беларусь уделяет особое внимание развитию инфраструктуры на границе
Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала турнира в Цинциннати 
Миклашевич: порядок формирования ВНС обсудят на заседании Конституционной комиссии с участием Президента
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.