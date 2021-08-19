РЕПОРТАЖ: "Яблоко кислое - будет жена капризная" - как в Могилевском районе празднуют Яблочный Спас 

В земледельческом календаре августа есть три праздника нового урожая: Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы. Каждый из них богат своими традициями, обычаями и приметами, в которых тесно переплетаются народные поверья и христианская обрядовость. В эти дни люди чествуют Спасителя Иисуса Христа и освящают плоды нового урожая. Однако в общую канву праздника вплетаются и уникальные, характерные только для определенной местности обряды. Один из них реконструировали жители агрогородка Княжицы Могилевского района. Корреспонденты БЕЛТА узнали, как много лет назад здесь отмечали Яблочный Спас и какие традиции сохранились до нашего времени.

"Мы отмечаем Второй Спас - Яблочный, или Спас "на горе" - 19 августа, - рассказала хормейстер Могилевского районного центра культуры Ирина Яковлева. - Этот день у православных верующих совпадает с Преображением Господним - праздником, который напоминает людям о необходимости духовного преображения. На Второй Спас люди освящали в храмах яблоки, груши, сливы и другие плоды, после чего позволялось употреблять их в пищу. Отсюда и народное название праздника - Яблочный. По традиции в этот день обязательно нужно было поставить на стол угощение из яблок: испечь пирог, сварить варенье или компот. Люди не работали в поле и на огороде, ходили в гости и угощали друг друга плодами нового урожая".

Жители агрогородка Княжицы на Яблочный Спас не только молились и благодарили Господа за хороший урожай, но и загадывали желания. Считалось, если повязать красивую ленточку на ветку яблони и подумать о том, чего очень хочется, то в скором времени заветные мечты непременно сбудутся. Желание усилится, если в праздник сходить на службу в церковь, освятить яблоки, раздать часть из их нуждающимся или оставить на нужды храма. Ни в коем случае в этот день нельзя было ссориться, осуждать кого-то или сплетничать - все это лишало человека божьего благословения и благодати.

"После 19 августа начиналась активная заготовка яблок, - рассказала Ирина Яковлева. - Наши предки знали множество рецептов, как сделать из этих плодов вкусные и полезные яства: их сушили, мочили, варили, запекали, консервировали. А во время праздника стол просто ломился от изобилия яблочных блюд".

Обряд, который в этот день встречался только в Могилевском районе, - гадание на яблоках. После церкви девушки обязательно угощали холостых парней освященными плодами. Яблоко, которое они приняли из рук девушки, необходимо было надкусить. Если попадалось кислое, то и жену себе парень найдет капризную, плаксивую и вредную. Если плод был сладким и сочным - супруга будет доброй и покладистой. Девушки старались положить ребятам только вкусные яблочки, а они часто над ними подшучивали и делали вид, что попалось очень кислое. Такой шуточный спор был частью праздничного веселья.

Традиции праздника имели свое отражение и в устном народном творчестве. Так, в Могилевском районе на Яблочный Спас были свои тематические напевы. Популярностью пользовались песни о женской доле, явлениях природы, новом урожае. В одной из таких композиций девушки пели: "Ой, коцяцца два яблыка, абодва садавыя, ой, любяць мяне два хлопчыка, абодва маладыя". В основу песни положена история о красавице, которая никак не может выбрать себе пару, т.к. оба ухожера хорошие, внимательные и работящие парни.

Участниками еще одного могилевского обряда - освящения сада - становились хозяева дома. Чтобы защитить свои деревья от дурного глаза, болезней и других напастей, женщина срывала спелый плод с самой молодой яблони и освящала в церкви. После этого в яблоке делали отверстие и ставили туда церковную свечу. Хозяйка зажигала ее и обходила с молитвой "Отче наш" весь сад, после чего хозяин дома закапывал плод под корень самой старой яблони, чтобы на следующий год урожай радовал своим богатством.

А вот чтобы девушке быть здоровой весь год, стоило расчесать волосы гребнем, сделанным из дерева яблони, и вплести в косы яблоневый лист. Здоровьем и благополучием заряжали и сами яблоки - считалось, что именно в этот день плоды нового урожая становятся целебными. Однако есть их неосвященными до 19 августа считалось плохой приметой, особенно для женщин. Если попробовать яблоко до Второго Спаса, на том свете умершие дети останутся без угощения - Господь не одарит их райскими яблочками. Отсюда православный обычай носить освященные яблочки на могилы умерших.

По ряду примет на Яблочный Спас в народе предсказывали погоду на предстоящий сезон. Считалось, что этот день связан с отлетом аистов в теплые края. Если птицы начинали готовиться к вылету за неделю до Спаса, то зима обещала быть ранней и морозной, а весна - теплой и солнечной. Если аисты улетали после 19 августа - осень будет теплой, зима поздней, а весна холодной и пасмурной. Отлет аистов свидетельствовал о скором наступлении холодного времени года, что подтверждалось народными пословицами и поговорками: "Пришел Спас - и лето от нас", "Спас - бери рукавицы про запас".

По словам Ирины Яковлевой, традиции празднования Яблочного Спаса в Могилевском районе были сохранены благодаря фольклорным экспедициям. Работники культуры регулярно выезжают в самые отдаленные уголки района, встречаются со старожилами и записывают с их слов воспоминания и песни. Многие из них не одно поколение передавались из уст в уста и имеют сегодня настоящую культурную и духовную ценность. "Мы не только документируем эти сведения, но и воспроизводим их", - отметила Ирина Яковлева.

"В этих праздниках, традициях и поверьях заложена наша культура и история, наши обычаи и память о наших предках, - сказала заведующая Никитинским сельским домом культуры Татьяна Томахова. - Это наше белорусское - то, что красной нитью связывает и объединяет наш народ. Это надо знать, передавать своим детям и внукам. Особенно важно привлекать к участию в реконструкциях обрядов молодых людей, которые перенимают энергетику таких праздников и сохраняют память о нашем общем историческом наследии".

Юлия ЕВМЕНЬКОВА,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

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