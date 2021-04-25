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25 апреля 2021, 14:29

РЕПОРТАЖ: Яглевичская толока, или Как сельчане-энтузиасты построили храм и детскую площадку

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Деревню Яглевичи можно принять за спальный район Ивацевичей: они разделены лишь трассой М1. Однако на самом деле Яглевичи - самостоятельный и самобытный населенный пункт с невероятно инициативными жителями, которые, если надо, и храм возведут, и детскую площадку за пару месяцев построят. И все это при имеющейся под боком развитой инфраструктуре Ивацевичей. Мы побывали в деревне и узнали, откуда ее жители черпают энтузиазм, чтобы делать мир вокруг себя лучше.

Валили лес и продавали картошку, чтобы построить храм

Объединяющей силой для сельчан стала религия. Еще в 1760 году в Яглевичах построили деревянную церковь в честь Святого великомученика Георгия Победоносца. Она просуществовала больше двух веков - до 1986 года, пока не сгорела при очень странных обстоятельствах. Старожилы уверены: поджог устроили коммунисты, давно пытавшиеся избавиться от святыни.

В 2008 году в агрогородке задумались о строительстве нового храма. Один из инициаторов, бывший учитель, а ныне пенсионер Василий Пекарский вспоминает, как начиналась толока: "Из-за того, что в Яглевичах не было церкви, ходили на службы в Ивацевичи. Среди верующих немало пожилых людей, которым сложно преодолевать такие расстояния. В итоге на деревенском сходе решили возвести собственный храм. Я поехал в город, переговорил с отцом Виталием. Он согласился стать настоятелем нашего прихода, после чего мы зарегистрировали православную общину".

Финансовый вопрос стал главным на первых порах: денег на строительство требовалось немало. За помощью обратились к людям. Практически каждая семья на протяжении 5 лет ежемесячно делала пожертвования - кто сколько мог.

"Помогали прихожане из Ивацевичей, финансовую поддержку оказывали районные предприятия. Кроме того, жители Яглевичей сами искали, где можно заработать. Было время, брали в сельсовете участок, засеивали его картошкой, потом ее продавали. Выписывали в лесничестве делянку и заготавливали древесину: чуть ли не круглыми сутками бензопилами работали. Выкручивались, как могли", - делится подробностями протоиерей Виталий Кот.

Местные жители активно участвовали и в строительных работах: наводили порядок на площадке, передвигали леса. Даже старшеклассники после уроков приходили подсобить взрослым: то кирпичи подать, то стену подкрасить.

"Для благоустройства территории вокруг храма нам никого нанимать не пришлось. Сами засеяли газоны, посадили деревья, уложили тротуарную плитку, установили бордюры. Даже заливку балясин на лестницах сделали своими силами!" - с гордостью отмечает священнослужитель.

Попутно с возведением храма, которое началось в 2009-м, в Яглевичах организовали воскресную школу. Сначала она работала в арендованном помещении, но довольно скоро жители решили: отчего бы и под нее не построить здание? Четырехэтажный дом уже практически готов - отделочные работы вот-вот завершатся.

"Это дом причта, где, помимо воскресной школы, будут размещаться другие благотворительные учреждения, вроде ризницы, а также смогут проживать семьи церковнослужителей храма, - рассказывает протоиерей Виталий Кот. - Главный источник финансирования - пожертвования прихожан. Все, что приносится в храм, идет на строительство".

Главная мечта - скейт-парк

Если вы думаете, что яглевичская толока ограничивается исключительно религиозными делами, то глубоко заблуждаетесь. В августе 2019 года здесь своими руками жители построили детскую площадку. Инициатором стала Татьяна Хомич: "У нас в деревне много детей: только в местной школе их 128, еще немало учится в Ивацевичах, плюс малышня из детсада. Однако подходящего места, где они бы могли проводить свободное время, в Яглевичах не было. Дети бегали через трассу в город, чтобы там поиграть на площадке! Потому и возникла мысль оборудовать детскую территорию у нас".

Своими соображениями Татьяна поделилась с односельчанами, которые поддержали идею и предложили помощь. После того как нужный участок подобрали и согласовали, женщина бросила клич по деревне: кто еще желает поучаствовать в строительстве? Уже через неделю в чате, созданном для координации деятельности, насчитывалось 76 человек!

"Сначала вместе определились по поводу того, что должно быть на детской площадке. Затем приступили к первостепенным работам: разметке территории, посадке деревьев, установке забора. Разделения труда не было. Просто размещали в группе призыв: "Сегодня надо помочь с распиловкой!" Кто мог, приходил. Работали, можно сказать, посменно: каждый день разные люди. При этом все сделали сами", - рассказывает Татьяна.

Качели, беседки и другие атрибуты собственными руками из подручных материалов собрал староста деревни Виктор Сорока. Занимался он этим около трех месяцев с 8 утра до 5 вечера.

А благодаря стараниям Татьяны удалось добиться небольшой спонсорской поддержки от некоторых организаций, индивидуальных предпринимателей и ремесленников. Каждый помогал, чем мог: одни - стройматериалами, другие - краской, третьи - своими изделиями.

"В планах - развивать площадку. Скоро установим горку, она уже куплена. Собираемся заменить забор живой изгородью. Еще хотим сделать для маленьких деток небольшую асфальтовую дорогу со знаками дорожного движения, чтобы по ней на машинках можно было кататься. Но главная мечта наших ребят - скейт-парк. Сами его не осилим - слишком дорого. Возможно, найдется организация или меценат, которые смогут нас поддержать", - с надеждой говорит Татьяна Хомич.

Энтузиазма у людей хватает, но обычно редко кто проявляет инициативу. А когда подбрасываешь идею, народ включается.

Вадим БАННЫЙ,

газета "7 дней".-0-

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