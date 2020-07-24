РЕПОРТАЖ: Ягодка к ягодке, или Лесной вояж по правилам и в удовольствие

Июль - самое время отправиться в лес за ягодами и грибами. Ведерки и лукошки полнятся ароматной малиной, горками черники, яркими рыжими пятнами лисичек. С одной удачно найденной лесной поляны их можно за раз нарезать почти ведро. Все это великолепие люди собирают по-разному. Кто-то относится к лесу и его дарам уважительно, соблюдая сроки сбора грибов и ягод, щадя грибницы и растения. А есть и те, для кого важно только "здесь и сейчас", а что останется после - не имеет значения. Чтобы напомнить всем о том, что лес - наш друг и одно из главных зеленых богатств Беларуси, корреспонденты БЕЛТА отправились в пресс-тур по грибным и ягодным местам Витебской области.

Местом нашего похода стала Голубичская пуща, а радушными хозяевами - работники Глубокского опытного лесхоза.

Утренняя встреча началась со знакомства с инженером по охране и защите леса Глубокского лесхоза Иваном Дубовиком и небольшого инструктажа. Простые правила известны каждому: не мусори в лесу, пользуйся репеллентами, чтобы избежать неприятных сюрпризов виде клещей и чрезмерного внимания комаров. Пожалуй, каждый знает, что в лес с собой надо брать заряженный телефон, спички, воду, нож. Этот список каждый опытный грибник-ягодник дополняет своими важными мелочами.

Памятки новичкам и обитателям каменных джунглей, решившим совершить вылазки на природу, можно найти на сайтах лесхозов, Минлесхоза и МЧС. Следует помнить, что одежду, головной убор лучше выбирать поярче. Конечно, отправляясь в лес, никто специально там теряться не собирается, но факты, когда летом и осенью регулярно ищут "потеряшек", - вещь упрямая.

По пути в лес видим минерализованную полосу - своеобразный барьер на пути низовых пожаров. Ширина их обычно составляет около 2 м, длина может достигать 20-30 км. По словам Ивана Дубовика, для тех, кто заблудился, она может стать хорошим ориентиром, чтобы самостоятельно выйти из леса.

Если бы не наши сопровождающие, не довелось бы воочию увидеть используемые в лесном хозяйстве фотоловушки. На протяжении последних лет такие камеры являются надежными помощниками работников лесной охраны в борьбе с нарушителями лесного и природоохранного законодательства. Свою высокую эффективность они показали как в выявлении случаев хищения древесины, так и в установлении личностей злоумышленников. В лесах Витебского лесохозяйственного объединения уже более 150 таких камер. С начала года с их помощью было выявлено 27 правонарушений.

Внимательно и осторожно надо относиться к лесным обитателям, встречи с которыми в лесу совсем не редкость. Нам на глаза попалась медянка. Быстрая и агрессивная змея вполне может броситься в сторону потенциального врага.

И вот перед нами расстилается ковер черники! Руки сами тянутся за спелой ягодой. Сезон ее сбора в Витебской области стартовал 3 июля, поэтому самое время наполнить ведерко. А зреющую рядом бруснику до 14 августа лучше не трогать. То же относится и к клюкве, сбор которой в самом северном регионе страны разрешен с 6 сентября. Не удержавшимся от соблазна грозят серьезные штрафы.

Поход в лес всегда дарит хорошее настроение и доставляет особенное удовольствие. Здесь есть возможность и побыть наедине с собой, и сделать красивое фото, и провести время с пользой.

Поход по ягодным местам увлек всех участников пресс-тура, превратившись в неофициальное состязание. Под присмотром опытных лесников процесс проходил безопасно и увлекательно, а когда в руки попали специальные комбайны для сбора ягод, наполнение ведер ускорилось в несколько раз.

Нам довелось опробовать такое приспособление впервые. Из плюсов - скорость сбора. Из минусов - более грязные, чем при сборе руками, ягоды. После потребуется время, чтобы перебрать собранную комбайном чернику. К тому же ягода зачастую при таком способе сбора травмируется.

Как лучше, каждый определяет для себя сам. Только не следует забывать, что использовать самодельные комбайны запрещено. За это предусмотрена административная ответственность.

Настоящими трофеями для журналистов стали грибы. Сыроежки и лисички, казалось, только и ждали своего звездного часа.

Фото с ними из разряда must have для каждого, кто заглянул в лесную чащу.

Нет ничего лучше, чем отведать чай из лесных трав после насыщенной прогулки. Колдовал у кострища мастер леса Николай Сухаревский, а своим семейным рецептом напитка поделился егерь Виктор Иселенок. Иван-чай, чабрец, липовый цвет и перечная мята в равных пропорциях сделали наш день!

Бесконечно долго и с огромной любовью о своем предприятии, лесе и тех, кто его оберегает, может рассказывать заместитель директора Глубокского лесхоза Светлана Дронь. И неудивительно, ведь работают здесь по-настоящему увлеченные люди. Такое отношение накладывает отпечаток на всю семью. В этой профессии часто встречаются целые династии, насчитывающие не одно поколение. Пример долго искать не надо: сын Виктора Иселенка Иван пошел по стопам отца и трудится в лесхозе инженером по лесозаготовкам и переработке. "У нас на предприятии насчитывается более десятка семейных династий, не считая семейных союзов", - отмечает Светлана Дронь. Всего же по Витебскому лесохозяйственному объединению их свыше сотни.

При желании никто не уйдет из леса с пустыми руками. Он же к себе требует лишь ответственного и бережного отношения.

Ольга БОГАЧЕВА,

ФОТО Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-