РЕПОРТАЖ: "К Дню письменности вы наш город не узнаете". Как Белыничи наводят красоту

День белорусской письменности традиционно празднуется в первое воскресенье сентября. В этом году большой республиканский фестиваль принимают Белыничи Могилевской области. В обновленном городе гостей будет ждать насыщенная творческая программа. Корреспонденты БЕЛТА решили узнать, как идет подготовка к празднику.

Жители Белыничей шутят, что их город сейчас похож на большую стройку: куда ни глянь, везде работы.

"К Дню письменности вы наш город не узнаете, - встречает нас заместитель председателя Белыничского райисполкома Дмитрий Давыдов. - Работы идут с начала года. Сейчас проходит реконструкция центральной площади, улицы Советской: меняем тротуарную плитку, приводим в порядок проезжую часть, сделаем велодорожки и уличное освещение. Здесь трудятся около 10 подрядных организаций. В городе идут капитальные ремонты домов и зданий социальной сферы, ремонтируются дороги. Один из знаковых объектов - парк "Липовая роща" - уже почти закончен".

"Липовая роща" - одно из излюбленных мест отдыха горожан. Парк расположен недалеко от центра города на пересечении нескольких улиц - сюда легко и удобно добираться из любой части Белыничей.

"Когда мы разрабатывали проект парка, постарались учесть каждую мелочь. Тротуары, например, решили класть там, где прижились "народные тропы", - людям так удобно. Поэтому от центрального входа мы сделали три дорожки, которые расходятся, как лучи, и ведут к разным выходам. Кроме этого, здесь появились велосипедные дорожки - так будет удобно всем отдыхающим", - рассказывает Дмитрий Давыдов.

В обновленном парке установили освещение, оборудовали современные детские площадки, места для отдыха. "На территории есть водоем, и он периодически высыхал. Мы смогли найти решение этой проблемы. Немного изменили его форму, подвели воду. Благоустроили территорию, сделали мостик. Для безопасности отдыхающих, а в особенности детей, оградили водоем забором. У нас получилась отличная локация для фотосессий, особенно свадебных", - пояснил Дмитрий Давыдов.

В парке расположены спортивный стадион, небольшой амфитеатр со сценой. В будущем здесь установят площадки для воркаута, доделают центральную арку на входе: добавят название на белорусском языке.

"Ко Дню Победы мы открыли обновленную Аллею Героев. Полностью изменился вид мемориала - стал более современным. Сделали освещение каждого памятника - это не только дает возможность прочесть сведения о каждом герое, но и добавляет особый внешний эффект", - поделился Дмитрий Давыдов.

Неподалеку от парка в Белыничах недавно открылся новый магазин. Люди, живущие на соседней улице, написали коллективное обращение в райисполком: неудобно было добираться до магазина по плохой дороге, особенно в дождливую погоду. "Мы не остались в стороне от обращения - привели в порядок дорогу, сделали водоотвод и тротуар. Стараемся не упустить из виду каждую просьбу наших жителей: улучшить состояние дорог, наладить уличное освещение, установить дополнительный светофор в районе школы - все это уже успешно реализовано", - рассказал заместитель председателя райисполкома.

Еще один важный для города объект - музей В.К.Бялыницкого-Бирули. "Мы планировали провести реставрацию здания. Но комиссия позже установила, что спасти его не получится. Проектная организация решила строить новое - уже подведены инженерные сети, готов фундамент, делается кирпичная кладка стен. Новый музей станет просторнее: появится больше залов, в которых будут размещаться как постоянные экспозиции, так и выставки. В отдельном помещении будет располагаться отреставрированная фреска "Восхождение на Голгофу", которую спасли из разрушенного монастыря".

Перед зданием музея организуют основную концертную площадку Дня письменности. "Концертных площадок будет несколько. Они будут располагаться на улице Советской и в обновленном парке. Изначально мы хотели сделать основную сцену в центре города, неподалеку от райисполкома, но не позволило пространство. Поэтому сцену немного отнесли в сторону, поближе к будущему музею. Площадку под нее уже расчистили: снесли несколько ветхих построек", - отметил Дмитрий Давыдов.

Продолжается в городе и капитальный ремонт жилфонда. В центре уже несколько зданий полностью изменили свой вид: покрасили их стены, обновили крыши.

"Половина домов из тех, где должен был пройти капремонт, уже введена в эксплуатацию. В ближайшие два-три года практически завершим капитальный ремонт жилищного фонда при сокращении объемов финансирования", - подчеркнул Дмитрий Давыдов.

Остается на контроле властей вопрос коммерческого жилья и строительства многоквартирных домов. "На въезде в город у нас было пустующее здание лицея и общежитие. Три года мы искали возможность привести в порядок и попробовать передать постройки гражданам в собственность, переделав общежитие под квартиры. Так как есть нормативные документы, не позволяющие продавать такие квартиры людям под собственное жилье, мы решили сделать их коммерческими. Проектная документация уже разработана. У нас получатся 59 удобных и благоустроенных квартир: половина однокомнатные, остальная часть двухкомнатные. Работы на объекте уже идут, по их завершении мы закроем ряд проблемных вопросов с обеспечением нуждающихся в жилье граждан", - рассказал заместитель председателя райисполкома.

Административное здание бывшего лицея выкупил частный предприниматель: планирует сделать здесь большой торговый центр.

"Если человек хочет построить собственное жилье, с этим тоже нет никаких проблем. Каждый год Белыничи прирастают современной многоквартирной новостройкой: в этом году будет введен в эксплуатацию 40-квартирный жилой дом по улице Оборонной", - отметил Дмитрий Давыдов.

"Праздник пройдет, а обновленный город продолжит радовать жителей и гостей своим комфортом и уютом. И мы постараемся максимально реализовать все наши планы", - подвел итог Дмитрий Давыдов.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-