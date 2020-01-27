РЕПОРТАЖ: Каблуки, софиты и каверзные вопросы - отборочный тур "Мисс Беларусь" прошел в Могилеве

Стройные высокие девушки, туфли на каблуках, софиты, требовательное жюри и волнительная атмосфера - в Могилеве прошел областной этап конкурса "Мисс Беларусь - 2020". Попробовать себя в качестве претенденток на корону приехали девушки со всей области и даже других регионов - всего более 50 участниц. Корреспонденты БЕЛТА отправились узнать, какой же должна быть она - главная красавица страны.

С самого утра во Дворце культуры области неспокойно - все готовятся к важному конкурсному отбору. Телевизионщики настраивают свет и оборудование, а конкурсантки - репетируют выступления, поправляют волосы и стараются наконец успокоиться. Девушки улыбаются, однако волнения не скрыть - стоять перед жюри страшно. Их ждет несколько испытаний: сначала нужно рассказать о себе, своих увлечениях и планах, после - дефиле в купальниках, фотосессия.

Валерия Шаповалова на таком серьезном конкурсе впервые. Девушка родом из Бобруйска, учится в городе Климовичи, его же и представляет на конкурсе. "Первый этап отбора проходила в Климовичах. С удивлением для себя прошла дальше. Тогда волнения было много, а теперь его еще больше - это мой первый конкурс красоты. За период подготовки испытала огромное количество положительных эмоций, познакомилась с интересными людьми. Раньше я была очень стеснительной, хотя занималась танцами и часто была на сцене. Конкурс дал мне возможность перебороть свои комплексы", - поделилась девушка.

Хобби и увлечения у претенденток на звание главной красавицы страны самые разнообразные. Девушки пели, читали стихи, демонстрировали акробатические элементы, садились на шпагат, отвечали на вопросы на английском языке и танцевали вместе с членами жюри. Отбор был сложным.

"Мисс Беларусь" - это девушка в возрасте от 18 до 24 лет, никогда не состоявшая в браке, стройная, без татуировок и пирсинга, у нее натуральные волосы, ресницы и брови. Что касается роста (от 174 см), то это не критичный показатель. Как отметили члены жюри, если приходит девушка ростом 170 см, но она активная, харизматичная, умная, с красивой фигурой - у нее есть все шансы побороться за звание "Мисс Беларусь". Еще она должна стремиться быть не только красивой, но и умной, приветствуется знание иностранного языка.

"Во всем мире ценится настоящая, природная красота. И у нас есть такие девушки. Только почему-то многие стремятся себя доработать всякими искусственными "надбавками". Я хочу обратиться ко всем девушкам, не только конкурсанткам - будьте такими, какие вы есть. Ухаживайте за собой и своим телом, любите себя", - призвала директор модельного агентства "Студия Тамара" Тамара Гончарова.

Напряжение во время отбора практически искрилось в воздухе. За кулисами волновались все, однако к жюри старались выходить спокойными. Некоторые девушки после оглашения результатов не справлялись с эмоциями: плакали, когда не проходили в следующий этап, кто-то не мог сдержать слез от радости. Но чувства обиды никто не испытывает. Одна из конкурсанток Любовь Кулиненко рассказала, что благодаря конкурсу она проделала огромную работу над собой: стала увереннее, научилась презентовать себя и не бояться публики. А самым важным девушка считает то, что смогла наконец-то принять себя настоящую и полюбить свою внешность.

А вот Дарью Солодкую в жюри сразу узнали. Девушка стала финалисткой конкурса "Мисс Беларусь - 2018" и теперь решительно настроена завоевать желанную корону главной красавицы страны. "Участие в прошлом конкурсе - это огромный опыт, который в этот раз должен мне помочь. Конечно, и сегодня я немного волновалась, но уже не так сильно, как в первый раз. Я учла все ошибки, прислушалась ко всем советам, которые давали, проделала огромную работу. Очень хочется победить", - поделилась она.

Над подготовкой к областному этапу конкурса красоты девушки работали несколько месяцев. Как рассказала руководитель театра моды Дворца культуры области, руководитель подиум-школы Nagorny Models Татьяна Полозкова, девушки учились искусству дефиле, посещали уроки пластики и позирования, работали над сценической речью.

"Будущая "Мисс" должна быть открытой, искренней и эрудированной, со своими целями и мечтами, а потом уже красивая. Если девушка закрыта и не свободна в своих мыслях и разговорах, даже идеальная красота поблекнет на этом фоне. Нас впечатлили могилевские красавицы. Чувствуется, что подготовка к конкурсу была очень хорошей. Но есть момент, который немного расстроил. Девчонки не знают иностранных языков. И это удивительно. В прошлый раз мы слышали немецкий, китайский, французский, испанский, английский. А это очень важно. Во всем остальном девушки - молодцы", - отметила директор дирекции специальных проектов ОНТ Елена Лобач.

Кроме Елены Лобач, в состав жюри вошли фотохудожник Михаил Маруга, "Мисс Беларусь - 2006" Екатерина Литвинова, руководитель Belarus Fashion Week Янина Гончарова, артист Иван Вабищевич, директор модельного агентства "Студия Тамара" Тамара Гончарова, телеведущие ОНТ Александр Серебренников и Евгений Булка, директор Национальной школы красоты Елена Троицкая, специалист управления культуры Могилевского облисполкома Евгений Белоусов, главный редактор газеты "Вестник Могилева" Павел Савельев.

Из 56 участниц областного тура конкурса "Мисс Беларусь - 2020" в последнем этапе участие приняли 34 девушки. Позже целая коллегия специалистов будет рассматривать их фотографии и результаты предыдущих испытаний, после чего станет известно, кто же из конкурсанток от Могилевской области поборется за звание самой красивой девушки Беларуси.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-