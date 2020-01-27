РЕПОРТАЖ: Каблуки, софиты и каверзные вопросы - отборочный тур "Мисс Беларусь" прошел в Могилеве

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 27 января 2020
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Новости
10:57 С вводом БелАЭС участие в электроэнергетическом рынке ЕАЭС принесет бонусы Беларуси - депутат Экономика
10:48 Наниматели предлагают, кадры решают: как менялся рынок труда Беларуси в 2019 году Общество
10:40 Объявлен конкурс эскизных проектов памятника Игорю Лученку Культура
10:34 Гродно и Друскининкай свяжет трансграничный марафон дружбы Регионы
10:23 Житель Ляховичского района задохнулся при пожаре в доме бабушки Происшествия
10:21 В Бобруйске при ДТП пострадал ребенок Происшествия
10:11 Рейс Хабаровск - Москва возвращается в аэропорт из-за звонка о бомбе на борту В мире
10:07 Мужчина погиб под колесами легковушки в Крупском районе Происшествия
09:58 РЕПОРТАЖ: Каблуки, софиты и каверзные вопросы - отборочный тур "Мисс Беларусь" прошел в Могилеве Регионы
09:49 В аэропорту Нур-Султана из-за непогоды отложены все рейсы, в городе введен режим ЧС В мире
09:46 Билли Айлиш стала триумфатором премии Grammy 2020 Калейдоскоп
09:41 В Браславском районе при пожаре погиб мужчина Происшествия
09:40 Белорусские саблисты выиграли две награды на этапе Кубка Европы среди молодежи в Будапеште Спорт
09:37 В Минске автомобиль сбил женщину: она успела оттолкнуть коляску с ребенком Происшествия
09:21 По делу о договорных матчах будут судить 20 человек Происшествия
09:09 Команда "МАЗ-СПОРТавто" 28 января расскажет в пресс-центре БЕЛТА о ралли-рейде "Дакар" Спорт
09:00 Добро пожаловать в "Токио"! В столице начались продажи квартир нового дома в комплексе "Минск Мир" Общество
08:58 Смотр-конкурс детского творчества "Прыбяседскія зорачкі" пройдет в Костюковичах 1 февраля Культура
08:49 Дуэт Соболенко и Мертенс вышел в четвертьфинал парного разряда Australian Open Спорт
08:26 Число скончавшихся от пневмонии нового типа в Китае выросло до 80 человек В мире
08:10 В Витебской области 28 января начнутся районные туры конкурса "Книга с экрана" Регионы
08:00 Картина выходных: поступление норвежской нефти на "Нафтан", рост детских пособий и самое маленькое в мире кольцо Общество
07:46 Жертвами ливней на юго-востоке Бразилии стали не менее 53 человек В мире
07:33 Пинск примет эстафету молодежной столицы Беларуси 30 января Регионы
07:13 Приют для бездомных животных обустроят в Ивацевичах Регионы
00:25 Болгария введет евро до 2023 года В мире
26.01.20
26.01.20 23:40 Двукратный олимпийский чемпион Коби Брайант погиб в результате крушения частного вертолета В мире
26.01.20 23:35 Генеральный директор ВОЗ едет в Китай В мире
26.01.20 21:53 Белорусские боксеры завоевали три награды на турнире в Болгарии Спорт
26.01.20 21:50 Карпенко: отсутствие гаджетов на уроке - важный шаг на пути формирования академической культуры Общество
Все новости
Все новости
Регионы
27 января 2020, 09:58

РЕПОРТАЖ: Каблуки, софиты и каверзные вопросы - отборочный тур "Мисс Беларусь" прошел в Могилеве

Стройные высокие девушки, туфли на каблуках, софиты, требовательное жюри и волнительная атмосфера - в Могилеве прошел областной этап конкурса "Мисс Беларусь - 2020". Попробовать себя в качестве претенденток на корону приехали девушки со всей области и даже других регионов - всего более 50 участниц. Корреспонденты БЕЛТА отправились узнать, какой же должна быть она - главная красавица страны.

С самого утра во Дворце культуры области неспокойно - все готовятся к важному конкурсному отбору. Телевизионщики настраивают свет и оборудование, а конкурсантки - репетируют выступления, поправляют волосы и стараются наконец успокоиться. Девушки улыбаются, однако волнения не скрыть - стоять перед жюри страшно. Их ждет несколько испытаний: сначала нужно рассказать о себе, своих увлечениях и планах, после - дефиле в купальниках, фотосессия.

Валерия Шаповалова на таком серьезном конкурсе впервые. Девушка родом из Бобруйска, учится в городе Климовичи, его же и представляет на конкурсе. "Первый этап отбора проходила в Климовичах. С удивлением для себя прошла дальше. Тогда волнения было много, а теперь его еще больше - это мой первый конкурс красоты. За период подготовки испытала огромное количество положительных эмоций, познакомилась с интересными людьми. Раньше я была очень стеснительной, хотя занималась танцами и часто была на сцене. Конкурс дал мне возможность перебороть свои комплексы", - поделилась девушка.

Хобби и увлечения у претенденток на звание главной красавицы страны самые разнообразные. Девушки пели, читали стихи, демонстрировали акробатические элементы, садились на шпагат, отвечали на вопросы на английском языке и танцевали вместе с членами жюри. Отбор был сложным.

"Мисс Беларусь" - это девушка в возрасте от 18 до 24 лет, никогда не состоявшая в браке, стройная, без татуировок и пирсинга, у нее натуральные волосы, ресницы и брови. Что касается роста (от 174 см), то это не критичный показатель. Как отметили члены жюри, если приходит девушка ростом 170 см, но она активная, харизматичная, умная, с красивой фигурой - у нее есть все шансы побороться за звание "Мисс Беларусь". Еще она должна стремиться быть не только красивой, но и умной, приветствуется знание иностранного языка.

"Во всем мире ценится настоящая, природная красота. И у нас есть такие девушки. Только почему-то многие стремятся себя доработать всякими искусственными "надбавками". Я хочу обратиться ко всем девушкам, не только конкурсанткам - будьте такими, какие вы есть. Ухаживайте за собой и своим телом, любите себя", - призвала директор модельного агентства "Студия Тамара" Тамара Гончарова.

Напряжение во время отбора практически искрилось в воздухе. За кулисами волновались все, однако к жюри старались выходить спокойными. Некоторые девушки после оглашения результатов не справлялись с эмоциями: плакали, когда не проходили в следующий этап, кто-то не мог сдержать слез от радости. Но чувства обиды никто не испытывает. Одна из конкурсанток Любовь Кулиненко рассказала, что благодаря конкурсу она проделала огромную работу над собой: стала увереннее, научилась презентовать себя и не бояться публики. А самым важным девушка считает то, что смогла наконец-то принять себя настоящую и полюбить свою внешность.

А вот Дарью Солодкую в жюри сразу узнали. Девушка стала финалисткой конкурса "Мисс Беларусь - 2018" и теперь решительно настроена завоевать желанную корону главной красавицы страны. "Участие в прошлом конкурсе - это огромный опыт, который в этот раз должен мне помочь. Конечно, и сегодня я немного волновалась, но уже не так сильно, как в первый раз. Я учла все ошибки, прислушалась ко всем советам, которые давали, проделала огромную работу. Очень хочется победить", - поделилась она.

Над подготовкой к областному этапу конкурса красоты девушки работали несколько месяцев. Как рассказала руководитель театра моды Дворца культуры области, руководитель подиум-школы Nagorny Models Татьяна Полозкова, девушки учились искусству дефиле, посещали уроки пластики и позирования, работали над сценической речью.

"Будущая "Мисс" должна быть открытой, искренней и эрудированной, со своими целями и мечтами, а потом уже красивая. Если девушка закрыта и не свободна в своих мыслях и разговорах, даже идеальная красота поблекнет на этом фоне. Нас впечатлили могилевские красавицы. Чувствуется, что подготовка к конкурсу была очень хорошей. Но есть момент, который немного расстроил. Девчонки не знают иностранных языков. И это удивительно. В прошлый раз мы слышали немецкий, китайский, французский, испанский, английский. А это очень важно. Во всем остальном девушки - молодцы", - отметила директор дирекции специальных проектов ОНТ Елена Лобач.

Кроме Елены Лобач, в состав жюри вошли фотохудожник Михаил Маруга, "Мисс Беларусь - 2006" Екатерина Литвинова, руководитель Belarus Fashion Week Янина Гончарова, артист Иван Вабищевич, директор модельного агентства "Студия Тамара" Тамара Гончарова, телеведущие ОНТ Александр Серебренников и Евгений Булка, директор Национальной школы красоты Елена Троицкая, специалист управления культуры Могилевского облисполкома Евгений Белоусов, главный редактор газеты "Вестник Могилева" Павел Савельев.

Из 56 участниц областного тура конкурса "Мисс Беларусь - 2020" в последнем этапе участие приняли 34 девушки. Позже целая коллегия специалистов будет рассматривать их фотографии и результаты предыдущих испытаний, после чего станет известно, кто же из конкурсанток от Могилевской области поборется за звание самой красивой девушки Беларуси.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
конкурс красоты Могилев репортаж
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Гродно и Друскининкай свяжет трансграничный марафон дружбы
Фото Pixabay В Витебской области 28 января начнутся районные туры конкурса "Книга с экрана"
Фото из архива Пинск примет эстафету молодежной столицы Беларуси 30 января
Фото из архива Приют для бездомных животных обустроят в Ивацевичах
ФОТОФАКТ: Благотворительная акция "Любовь в подарок" прошла в Минске
РЕПОРТАЖ: Ювелир из Бреста создал самое маленькое кольцо в мире
Главное
Александр Лукашенко "Это не блеф" - Лукашенко рассказал о видах на альтернативные поставки нефти
Норвежская нефть начала поступать на "Нафтан"
Кунцевич: ощущение себя гражданами независимой страны сплачивает белорусов
Добро пожаловать в "Токио"! В столице начались продажи квартир нового дома в комплексе "Минск Мир"
Топ-новости
С вводом БелАЭС участие в электроэнергетическом рынке ЕАЭС принесет бонусы Беларуси - депутат
Из КоАП могут исключить не встречающиеся на практике составы правонарушений - Слижевский
Совмещение выпускного экзамена в школе с ЦТ может произойти в ближайшие 2-3 года - Карпенко
Команда "МАЗ-СПОРТавто" 28 января расскажет в пресс-центре БЕЛТА о ралли-рейде "Дакар"
Комментарий: Экология как образ жизни
В Беларуси с 1 февраля вырастут пособия на детей до 3 лет
РЕПОРТАЖ: Каблуки, софиты и каверзные вопросы - отборочный тур "Мисс Беларусь" прошел в Могилеве
Орда: нужно уходить от уравнительного принципа в формировании пенсии
Жертвами ливней на юго-востоке Бразилии стали не менее 53 человек
Рогозин: белорусский научный потенциал успешно работает на развитие космической отрасли
Госдепартамент США анонсировал визит Помпео в Беларусь
РЕПОРТАЖ: Ювелир из Бреста создал самое маленькое кольцо в мире
Объявлен конкурс эскизных проектов памятника Игорю Лученку
Топливо на АЗС в Беларуси с 26 января дорожает на 1 копейку
ФОТОРЕПОРТАЖ: Детский турнир по робототехнике состоялся в Минске
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.