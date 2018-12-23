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РЕПОРТАЖ: Как Дед Мороз обустроился в сафари-парке

Регионы 23.12.2018 | 16:27
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Накануне новогодних праздников в национальном парке "Припятский" открылась резиденция главного Деда Мороза юго-восточного региона Беларуси. "Падворак Дзеда Мароза", который разместился в Петриковском районе, - ответ на вопрос тысяч мальчишек и девчонок Гомельской области, которые не знали, где живет их добродушный и щедрый даритель. Корреспонденты БЕЛТА одними из первых побывали в гостях у главного Деда Мороза припятского Полесья.

Чуть более 200 км от Гомеля и практически столько же от Минска. Агрогородок Лясковичи - деревня будущего - славится живописностью окрестностей. Эти места называют припятской Амазонией. Здесь располагается удивительной красоты национальный парк "Припятский", на территории сафари-парка которого выросла усадьба новогоднего волшебника с полесскими корнями - главного Деда Мороза области.

Путь к "Падворку Дзеда Мароза" лежит через интересную экскурсию. Гостям предлагают познакомиться с историей одного из главных достояний края - национальным парком. Изучение владений начинается с посещения "Музея Природы", где можно узнать о быте и традициях полешуков, истории белорусского Полесья.

Различные тематические экспозиции рассказывают об укладе предков, раскрывают необычные факты об обитателях парка - оленях, медведях, беркутах, орланах, рысях и др. Детенышей каких животных и почему называют арбузиками, кого из птиц считают супружескими джентльменами, а каких - танцорами с особой пластикой и стилем, в какой стране согласно поверью детей приносят вороны - настоящая энциклопедия природы.

Свежо предание про самого крупного сома длиной 5 м и весом 400 кг, которого когда-то выловили в полноводной Припяти. Здесь можно узнать и секрет старой водяной мельницы, россыпи камней-валунов.

В нескольких километрах от музея, на возвышенности былого древнего городища, на территории сафари-парка отстроен комплексный "Падворак Дзеда Мароза" полесского героя новогодних праздников. Гости ступают за ворота в ожидании настоящего приключения и волшебного настроения, с готовностью окунуться в новогоднюю сказку. Прогулка по сосновому бору - одновременно экскурс в историческое прошлое этих мест. Возврат на тысячи лет назад, ледники, древние поселения.

На пути к подворью - дом Кудесника, в котором всех ребят встречает статный хозяин. Сруб из массива, шкуры волка на полу, оленьи рога на стенах - интерьер стилизован под охотничий домик.

Кудесник предлагает детям поучаствовать в древнем славянском обряде: загадать желание и крепко-накрепко завязать ленточку на ветви сакрального деревца.

"Я мечтаю, чтобы у меня появился кролик. Где-то через недельку он у меня будет", - со всей детской непосредственностью делится сокровенным Мира. Ее розовая ленточка - намек родителям, которые наверняка не впервые слышат о новогоднем желании дочери. Нет сомнений, волшебное дерево исполнит его.

Следующая остановка - владения самого Деда Мороза, рожденного на полесских просторах. Его хоромы одновременно просты и величественны. Деревянный терем еще хранит аромат свежести леса.

В центре горницы - трон хозяина полесского поместья, сундук чудес, рядом находится светлица Снегурочки. "Не дом, а сказка", - оценивает дизайн интерьера 13-летний Ян.

Новогодние родственники предлагают гостям развлекательную программу: конкурсы, танцы и веселый хоровод вокруг красавицы-елки. За репертуар отвечает лесной диджей. Сладкий подарок от Деда Мороза и морозно-семейное фото на память.

Атмосферности добавляют необыкновенные скульптурные композиции из дерева. Говорят, прикосновение к силуэтам славянских богов помогает осуществить желания. Волшебством веет и от сотен мерцающих огоньков. А ориентир гостям указывает главный "огонек" - хранитель елки деревянный Светлячок.

Куда же без сытного завершения насыщенного дня?! Как настоящие хозяева Дед Мороз и его Внучка предлагают слегка утомленным впечатлениями гостям отобедать. На территории поместья есть "Карчма".

Здесь можно заказать национальные блюда по старинным рецептурам Полесья и горячие напитки. Каждый желающий и сам может пожарить сало на костре и запечь картофель на углях.

"Ничего вкуснее не пробовали", - говорят розовощекие городские малыши и, не стесняясь, ручонками берут ароматные домашние колбаски. Искорки в глазах дополняет натуральный блеск на лице. Тот случай, когда, вопреки сказке, и по усам текло, и в рот попало. На десерт подают деревенские, с пылу, с жару блины с медом или черничным вареньем.

Яркие впечатления о проведенном в гостях у доброго волшебника времени помогут сохранить подарки из сувенирной лавки.

И, пожалуй, самое главное для маленьких шалунов и отличников. Пользуясь случаем, можно вручить письма с самыми заветными желаниями лично Деду Морозу или оставить в специальном ящике. Тогда в назначенный час они осуществятся.

К слову, усадьба продолжает расширяться. Уже сейчас отстраивается детская площадка-городок со сказочными героями: 12 месяцами, сундуком на "дубе том" и др. Прокладывается маршрут и к самому великану-дубу, который как бы заряжает энергией и дарует здоровье. В планах - мини-зоопарк, в котором будут павлины, индюки, олени и другая живность.

Задумку создать нечто подобное генеральный директор национального парка "Припятский" Степан Бамбиза вынашивал несколько лет. Хотелось сделать настоящий уголок с истинным полесским колоритом, который будет интересен гостям в любое время года. Скорость воплощения идеи, судя по масштабам комплекса, можно назвать по взмаху волшебной палочки, или посоха Деда Мороза.

Свои фишки и изюминки здесь обещают весной, летом и осенью - путешествие по сафари-парку на специальных фургончиках, прогулка по лесной тропе с возможностью покормить диких зверей. И главное - превращение Деда Мороза в Летнего Деда. Успех эксперимента можно будет оценить после зимы.

Чтобы не заблудиться в полесской глубинке, адрес нового подворка Деда Мороза содержит и координаты для GPS: 52.115994, 28.158986. Они могут стать путеводной звездой для самых продвинутых и оснащенных навигацией путешественников, чтобы не свернуть с тропы праздника.

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА,

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Теги
Гомельская область, Петриков, праздник, репортаж
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