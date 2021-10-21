РЕПОРТАЖ: Как детская мечта быть модельером становится явью для студента из Витебска

"Когда я вырасту, стану модельером" - редко кто даже из девочек в шесть лет напишет подобное в школьном опроснике о будущей профессии, но Никита Захарчук уже с такого возраста знал, кем хочет быть. Говорят, когда чего-то так горячо желаешь, то вся вселенная направляет свои силы, чтобы мечта осуществилась. Конечно, не обойдется и без испытаний, проверки на прочность, готовности упорно трудиться и чем-то жертвовать. Однако все это вознаграждается. Именно так случилось со студентом третьего курса Витебского государственного технологического университета (ВГТУ), который не свернул со своего пути, не предал мечту, несмотря ни на что. Никита Захарчук успел поучаствовать всего в двух крупных конкурсах моды, включая международный, но на обоих он проявил себя во всей красе. Коренной пинчанин, последовавший за зовом сердца в витебский вуз, рассказал корреспонденту БЕЛТА, как ему удается совмещать учебу, работу, творчество, какие плоды дают бессонные ночи и насколько модная, по его наблюдению, белорусская молодежь.

Что привлекало первоклассника Никиту в творческой, можно сказать, богемной профессии модельера, он, пожалуй, до конца не мог себе объяснить. Однако упорство, с каким шел к цели, и пугало, и поражало окружающих. Родители видели его совсем в другой профессии, тем более что у мальчика рано проявились способности к точным наукам. В школе он отлично осваивал физику, математику, в особенности геометрию, был призером предметных олимпиад, в том числе городских. Мама менеджер-экономист и папа инженер, работавшие на госпредприятиях, рассчитывали, что он пойдет по их стопам. Инженер, технолог, конструктор, менеджер - перечень престижных профессий был достаточно сжат, но тем не менее родным будущего студента он казался вполне исчерпывающим.

Выбор все же остался за самим Никитой. Кроме точных наук, он постигал тонкости изобразительного искусства в художественной школе. Вероятно, судьба в награду за упорство вела его через все перипетии. В восьмом классе он случайно узнал о ВГТУ из… рабочей тетради по английскому языку. "В одном из заданий нужно было перевести текст о Людмиле Таракановой - преподавателе и модельере с мировым именем и особым творческим подходом к моде. Так я узнал о ней, о вузе в Витебске, где обучают дизайнеров, и определился, где буду получать профессию", - рассказал молодой человек. Забегая вперед, можно сказать: карты так удачно сложились, что он попал в группу как раз к своей "творческой маме" Людмиле Таракановой.

В старших классах Никита полностью погрузился в подготовку к поступлению. Репетиторы, зубрежка исторических событий и значимых дат, чего он вообще никогда не любил, - выпускник одной из пинских школ проявлял недюжинную работоспособность, на время оставив творчество в стороне. В 2019 году приехал на подготовительные курсы в ВГТУ, успешно сдал вступительные экзамены и стал студентом одного из ведущих вузов Витебской области.

Сейчас Никита обучается по специальности "дизайн костюма и ткани". Его специализация - дизайн швейных изделий. Вот так технично называется профессия будущих именитых кутюрье. В учебе молодой модельер проявляет такое же рвение, как и в творчестве, - средний балл по всем предметам равен 10, экзамены сдает исключительно на отлично.

Еще он работает на родной кафедре специалистом, занимается административной работой - заполняет документы, во время вступительной кампании трудится в приемной комиссии. Казалось бы, бумажная работа так претит творческим личностям, однако молодой человек находит в этой рутинной монотонности, скрупулезности и точности передышку между бурными волнами вдохновения.

Распорядок дня у него заполнен на несколько недель вперед. Подъем в 4.30, сборы на работу, приезд в учебный корпус к 6 утра. Далее он занимается документами, а потом до начала пар погружается в разработку новой коллекции. Ни одной лекции и семинара Никита не пропускает. После учебы остается в мастерской, где до часу-двух ночи творит - создает новые модели одежды, пробует менять взгляд на моду и пытается заглянуть в будущее фэшн-индустрии.

Больше всего в профессии модельера ему нравится восхищать. "Есть разные дизайнеры. Я отношу себя к тем, кто создает и восхищает. Есть те, кто создает и продает. Эти дизайнеры лучше, чем я, потому что пока, учась на третьем курсе, я не задумываюсь, как это все продавать. Я делаю одежду в малом количестве. Среди знакомых есть спрос на мои модели, потому что это единичные экземпляры. А когда модельер создает эксклюзив для 30 моделей, чтобы продать их, то это намного сложнее. Для меня пока самое главное - эмоции, причем на всех конкурсах и показах. Я питаюсь этой энергией и вдохновляюсь ею", - поделился перспективный модельер.

Безграничные возможности для творчества - самая приятная часть работы дизайнера одежды, считает Никита. "Как я всем говорю, дизайн - это случайность, дополненная профессионализмом, а дизайнер - это тот самый профессионал. Так как случайностей много, то и границ для креативности в этой сфере нет никаких", - подчеркнул молодой человек.

Образцом смелого модельера, не боящегося рвать шаблоны и устоявшиеся представления о моде, для студента служит его руководитель - Людмила Тараканова. "Сегодня в мире моды все кардинально меняется, начиная от фигур моделей на подиуме и заканчивая ассортиментом. Вообще сейчас стирается грань между мужским и женским гардеробом. Мужчины и женщины заимствуют друг у друга детали одежды. Дамы носят многое из того, что раньше считалось принадлежащим исключительно мужскому гардеробу. Для мужчин кутюрье создают большие плательно-юбочные коллекции. В нашей стране и в России представители сильной половины человечества подобное носить не решаются, хотя молодежь постепенно уходит от канонных норм в одежде и стиле", - отметил Никита.

Бывая на различных конкурсах и выезжая в другие города и страны, студент обратил внимание, что белорусская молодежь более стильная, модная. Ей не чуждо стремление к оригинальности, иногда эпатажу, а главное, молодое поколение любит разнообразие цвета. "В России я такого не наблюдал. Побывав в Новосибирске, заметил, что почти все ходят в чем-то похожем. Серость и обыденность - пожалуй, я назвал бы это так. Когда я там был, прохожие на меня смотрели с удивлением, подходили, спрашивали, откуда я, фотографировались со мной. Хотя я был одет довольно просто и не сказать чтобы слишком ярко - светлые клетчатые брюки, рубашка, куртка и черные кроссовки с оранжевыми шнурками. И при этом я выглядел белой вороной. В нашей стране я теряюсь на фоне модников", - с улыбкой констатировал Никита.

Что касается трендов будущих сезонов, о которых у молодого модельера спрашивают все без исключения друзья, Никита отвечает только одно: "Мода - это вы. То, в чем вы чувствуете себя комфортно, и есть ваш стиль". При этом будущий кутюрье уточняет: комфорт должен быть не только внешним, он не сводится к одежде, которая хорошо сидит по фигуре и нигде не жмет. Стильная одежда - это та, которая дает еще и внутреннее удовлетворение. Иными словами, внешнее лишь подчеркивает и дополняет внутреннее.

"Человек должен подойти к зеркалу, посмотреть на себя и подумать: "Вот он я, настоящий, такой, каким себя вижу". Только в этом случае можно говорить об истинной гармонии и правильно подобранной одежде", - высказал философский подход в своем творчестве Никита.

Он добавил, что сам создавал свой стиль, причем делал это довольно кардинально. В школе ему очень не нравилась форма, в которой был вынужден ходить ежедневно. "В шкафу у меня было несколько комплектов костюмов, но все они были практически одинаковыми. Когда переезжал на учебу в Витебск, то выбросил половину вещей. Сейчас одежда заполняет все пространство в комнате в общежитии: она в шкафу, на кровати, столе, тумбочке, даже в мастерской в университете, где я работаю. Перед сном я перекладываю ее на стол, затем утром - обратно на кровать. Периодически от чего-то избавляюсь, но в целом я все ношу постоянно. Перед работой подбираю, что надеть, комбинирую, примеряю, пока не найду тот внутренний комфорт, пока не увижу в зеркале самого себя. Например, я ношу рубашку задом наперед. Да, это не совсем удобно, ведь воротничок натирает кожу, да и покрой не приспособлен под такой способ носки, но во всем этом раскрываюсь внутренний я", - рассказал Никита.

Нынешний год был для студента весьма продуктивным. Победа на республиканском фестивале-конкурсе моды и фото "Мельница моды" в Минске, звание лучшего в креативности образа и приз "Серебряная пуговица" на международном конкурсе "Сибирский кутюрье" в Новосибирске - первые ощутимые шаги на пути к признанию. Впереди почти каждую неделю молодого модельера ждут выезды, показы, конкурсы, так что работа над новыми коллекциями потребует еще больше сил, вдохновения и эмоций.

Это сегодня он обладатель званий и призов конкурсов молодых модельеров, а не так давно Никита Захарчук в бешеном ритме будней без выходных и длительного отдыха был на грани срыва. "Только сейчас я стал замечать какие-то плоды своего труда. Поначалу, когда засиживался в мастерской до половины первого ночи, от усталости говорил себе: "Никита, ну зачем ты так себя изводишь? Разве это того стоит?" Было время, когда отчаяние доводило до слез. И вот теперь я чувствую, что начинается та самая жизнь, которую я себе представлял раньше. Наверное, как и для любого человека, занимающегося творчеством, для меня важен отклик, даже отрицательный. И это лучше, чем безразличие, поэтому я и стараюсь всех впечатлить, в том числе на подиуме", - признался Никита.

Молодой человек уже разрабатывает новую коллекцию, в которой модели будут сочетать оригинальность в форме, цвете и некую утилитарность. То есть в них прямо с подиума можно выходить на улицу и восхищать обывателей, а главное - чувствовать себя собой. "Концепция коллекции, которую я представлял в Новосибирске, - простые геометрические формы. На платьях - один разрез и максимальное количество складок. В новой коллекции все будут смотреть на одежду, а видеть внутренний мир человека, все остальные детали - пока секрет", - лишь слегка намекнул на новый проект перспективный модельер, студент и, возможно, будущий законодатель моды.

Алеся ПУШНЯКОВА,

ФОТО Александра ХИТРОВА и из личного архива Никиты ЗАХАРЧУКА,

БЕЛТА.-0-