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31 декабря 2019, 12:01

РЕПОРТАЖ: Как доброе печенье помогло найти работу людям с ментальными расстройствами

Накануне Нового года принято подводить итоги уходящего года, делать добрые дела и, конечно же, надеяться на чудеса. А они случаются, если в них верить и делать все возможное, чтобы мечта претворилась в жизнь. Встречая 2019-й, Володя, Артем, Инна, Вячеслав и Даша очень сильно хотели найти работу. Казалось бы, вполне обычное желание. Но не в этой истории. У этих ребят есть особенности, из-за которых среди тысяч свободных вакансий долгое время не удавалось отыскать подходящую. Чаще всего работодатели скептически относятся к людям с ментальной инвалидностью. Незадолго до Нового года в центре Минска открылась пекарня. Здесь ребята пекут самое доброе печенье, которое позволяет им не только зарабатывать на жизнь, но и чувствовать себя очень нужными и полезными обществу.

О том, чтобы создать проект, в котором могут быть полезны люди с ментальной инвалидностью, минчанин Дмитрий Богданов задумался еще в конце 2017 года. Такая идея возникла из жизненного опыта, причем совсем не позитивного. Его знакомый около 15 лет назад получил тяжелую черепно-мозговую травму, несколько дней пролежал в коме. "После затяжного периода реабилитации пытался найти работу, но никак не получалось. Сейчас этот человек практически не выходит из дома. На тот момент хотелось ему помочь, но не было возможности и направления, в котором я бы понимал, что можно с этим сделать", - рассказывает руководитель пекарни. Около пяти лет назад Дмитрий попал в организацию, которая занималась трудоустройством инвалидов. Зародилась идея создать пекарню, где люди с ментальными расстройствами смогут заниматься изготовлением печенья.

С проектом "Добрае печыва" Дмитрий участвовал в конкурсе Social Weekend. Благодаря этому удалось проработать бизнес-идею и получить грант в размере Br10 тыс. на приобретение оборудования. Для пекарни были куплены тестомес, тестораскатка, столы, стеллажи. Однако это только часть вложений, которая потребовалась на создание пекарни. Дмитрий привлек еще бизнес-партнера и нашел инвесторов. Больше года ушло на поиски подходящего помещения в столице. В итоге команда обустроилась в Минске на просторах молодежного бизнес-инкубатора на Чапаева, 3.

"Надо понимать, что это четкая бизнес-концепция, а не благотворительность. Хотя мы и можем получать определенные льготы. Будет прибыльным наше дело - будет хорошим доход и у ребят. Это важно. По-разному относились к такой моей идее. Возникали и выпады, мол, вы будете использовать труд инвалидов. Недоумевали, а как они будут работать с едой? Да как и все… Но больше было позитивных откликов и добрых людей, которые готовы были помочь на всех этапах", - объясняет инициатор.

Например, с рецептурой печенья помогла кондитер Алеся, которая работает в одном из минских кафе. Девушка просто написала Дмитрию в социальной сети и предложила взять на себя эту обязанность. Так появились различные виды печенья ручной работы: шоколадный и сырный крекер, с грецким орехом и семенами льна. У такой по-домашнему вкусной выпечки есть и свои фишки - например, полное отсутствие вредных добавок и максимально экологичная многоразовая стеклянная упаковка. Печенье будут продавать в различных заведениях, доставлять в офисы по подписке, а пустые баночки можно будет сдать курьеру в обмен на очередную порцию вкусностей к кофе или чаю.

Руководит процессом на кухне шеф-кондитер Ольга Гуринович. Ей 36 лет, из них ровно половину женщина отдала кондитерскому делу. Она замешивает тесто, следит за тем, как раскатывает его машинка, настраивает печь. В общем, создает все максимально безопасные условия для своих подопечных. "Ребята хотят не просто зарабатывать, но и делать все возможное, чтобы их труд был важен и ценен для общества. Я осознаю, что мне придется нести ответственность в шестикратном размере. Придется быть для них не столько руководителем, сколько мамой. В своей профессии я добилась определенного уровня развития и материальных благ, теперь хочу приносить пользу таким особенным людям. Тем более опыт общения с ними у меня есть: мой крестник родился недоношенным, у него случился микроинсульт, сейчас ему 8 лет и он имеет инвалидность. Была и тетя с синдромом Дауна - человек-солнышко. Но к осознанию особенной миссии таких людей приходишь только с возрастом", - рассказывает Ольга. Под ее шефством трудятся два формовщика, два фасовщика и уборщик помещения. Их обязанности вполне просты и посильны. Правда, Дмитрию пришлось потратить немало времени, чтобы убедить в этом лечащих врачей своих будущих работников.

Пока пекарня работает меньше месяца, примерно столько времени понадобилось на то, чтобы обучить команду. "Изначально ребята отнеслись к работе гиперответственно и даже чересчур ювелирно. Там, где это можно было бы делать быстрее, они старались выполнять все крайне медленно и аккуратно. Но потом сориентировались и все стало получаться", - вспоминает директор пекарни.

Рабочий день в пекарне начинается с того, что Ольга замешивает тесто и раскатывает его, потом отдает формовщикам Владимиру и Артему. Они наглядно демонстрируют нам свои обязанности. Сначала Володя в раскатанных пластах теста делает дырочки, чтобы печенье было воздушным. Затем формочками выдавливает будущие печеньки. "Мне готовка очень нравится. Моя мечта - стать в будущем поваром", - рассказывает парень. О пекарне Володя узнал в Красном Кресте, где волонтерил. Сейчас тоже планирует совмещать с работой это нужное дело. Свой диагноз парень не скрывает: "У меня шизофрения. Хотя по мне, говорят, не скажешь". Действительно, не скажешь. "Я раньше пил много, мне было пофиг все. А сейчас мне нравится и друзьям помогать, и родителям. И самому себе...", - продолжает он свою историю.

Володя откровенно признается, что раньше часто лежал под капельницей. Как только родители ни пытались помочь ему победить зеленого змия. Но ничего не помогало, пока сам не взял себя в руки - уже пару лет, как с этим недугом распрощался. По его словам, именно пьянство и привело к шизофрении. Сейчас этот страшный диагноз уже не снять - с ним придется идти по жизни. Но это Володю не сильно смущает. "Болезнь никак не проявляется сейчас. Веду себя, как обычные люди. В прошлой жизни у меня все было в порядке, я был здоровым, и в следующей буду", - уверен парень. А потом добавляет, что и в этой жизни уцепился за шанс быть счастливым. Познакомился с девушкой, нашел работу. Хочет жениться - осталось только накопить на свадьбу.

У Володи есть напарник Артем. Ему 24 года, и планы на жизнь у него не менее амбициозные. Парень говорит, что у него "проблемные глаза", видит плохо, поэтому приходится носить очки. Из-за глаз были проблемы с поиском работы после школы. Артем хотел быть консультантом в магазинах, но не брали. Потом через Белорусскую ассоциацию помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам узнал про "Добрае печыва" и пришел сюда. "А вообще у меня мечта - ресторан свой открыть и быть его хозяином. Пока еще не думал, какой это будет ресторан. И еще хочу коттедж свой построить", - говорит парень. Четкого плана, как этого добиться, у него нет. Но уверен он в одном: "Надо стремиться к своей мечте. Я вот устроился сюда, поработаю, а потом пойду в ресторан пробовать... Просто надо много работать".

Когда Володя и Артем завершают работу, противень с новой порцией забирает Ольга и отправляет в духовой шкаф. Оттуда свежая выпечка попадает к формовщикам - Инне и Вячеславу. Когда печенье остынет, ребята раскладывают его в банки. Причем справиться с этим нехитрым делом новичкам не так просто. Нужно приспособиться и аккуратно заполнить пространство. За небольшим мастер-классом, который периодически перерастает в дегустацию, узнаю истории ребят. Вячеславу 34 года, с рождения его левая нога немного короче правой, а в третьем классе врачи поставили диагноз "эпилепсия".

Около 10 лет назад на лечении в Новинках Слава встретил свою будущую жену, у которой такой же диагноз. Появился он тоже в детстве после того, как в садике дети столкнули с горки. Общение продолжилось после больницы, затем ребята поженились, получили квартиру в Ратомке, а три года назад у них родился сын Тимофей. Однако найти работу главе семьи не удавалось долгие годы. "Пенсии по инвалидности в Br220 не хватает, чтобы содержать семью. Надо работать. Жена тоже хочет работать, но у нее вторая группа. Нигде не хотят брать", - признается молодой человек. Супругу в пекарню приглашать не хочет, переживает, что для нее это может быть опасно, поэтому пока намерен прилагать все усилия, чтобы всячески помогать своим родным.

Инна живет в Червене и имеет среди всех своих коллег, пожалуй, самое солидное резюме, хотя еще в школе у нее диагностировали умственную отсталость. Сначала девушка трудилась оператором на производстве алкогольных напитков, после окончания ПТУ получила сразу две специальности - овощевода и садовода, пробовала себя в растениеводстве. От центра занятости два месяца обучалась на мастера по маникюру. Но и на этом решила не останавливаться. Пошла на очередные курсы и получила специальность флориста. Однако работать ни с ногтями, ни с цветами Инне нельзя из-за опасных условий труда. Периодически она прилагает все усилия, чтобы снять свой диагноз. После лечения ей нужно пройти специальный тест на IQ, но показать необходимый результат пока не удалось. Инна не теряет надежды, что все у нее получится. А еще она освоила специальность оператора ЭВМ. "С техникой мне нравится работать больше всего. Даже блог завела на YouTube "Полезные мелочи". Только подписчиков пока немного", - делится ссылкой собеседница. Найти работу в IT-сфере для нее в родном Червене было крайне проблематично. Как только в интернете нашлась подходящая вакансия в пекарне - Инна согласилась, хотя ее отец и был против.

Теперь каждый день, чтобы добраться до работы и обратно домой, девушке нужно преодолеть настоящий квест. Сначала два часа из Червеня на маршрутке до станции метро "Могилевская", затем путь в подземке до "Партизанской", а оттуда уже трамвай довозит прямо до работы в центре Минска. Пытаемся подсчитать, сколько же в месяц придется отдать за проезд. Ребята со старта будут получать в районе Br350 (зарплата будет расти в зависимости от заказов). Получается, что, с учетом затрат на дорогу, Инне придется работать практически в ноль. На наши недоумения девушка понимающе кивает: "Да, я знаю. Но я хочу развиваться дальше. У нас же никакой работы нет в Червене. Мне очень нравится здесь работать - это лучше, чем сидеть одной дома. Еще здесь я нашла новых друзей".

За чистоту и порядок на кухне отвечает Дарья. Ей 30 лет, она замужем. После окончания медуниверситета работала врачом в санстанции. Но работа оказалась крайне тяжелой. Моральное напряжение привело к депрессии, нервным срывам, бессоннице. После того как Даша получила инвалидность, работала вахтером, пыталась раздавать рекламу в магазине. А потом снова долго искала работу. "Стояла на учете в центре занятости. Когда предлагали вакансии для инвалидов, а наниматели узнавали мой диагноз, всегда практически сразу же отказывали", - говорит она. Подходящее место работы в пекарне удалось найти благодаря клубному дому "Открытая душа". Полученный опыт работы в санстанции пришелся кстати: о том, как важно, чтобы помещение, оборудование и посуда были чистыми, Даша знает не понаслышке. Именно поэтому все получается. К тому же муж поддерживает. Да и с ребятами спокойно, комфортно и приятно общаться. Всегда рады помочь, подбодрить, насмешить и даже разделить в обеденный перерыв последний бутерброд.

Мария ШНА,

Фото автора и Николая ПЕТРОВА,

БЕЛТА.-0-

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